Matra Rancho : le précurseur des SUV

La Matra Rancho, souvent considérée comme le précurseur des SUV modernes, est un véhicule audacieux qui a marqué son époque et influencé l’évolution du marché automobile. Produite entre 1977 et 1984, cette voiture aux lignes originales et au concept novateur était à la fois robuste, pratique et polyvalente, à une époque où les SUV n’existaient pas encore sous cette forme.

La genèse de la Matra Rancho

La Matra Rancho est née de la collaboration entre Matra, constructeur spécialisé dans les voitures sportives et innovantes, et Simca, marque du groupe Chrysler Europe. À la fin des années 1970, Matra cherchait à se diversifier après le succès de la Matra Bagheera, une voiture de sport atypique. L’idée de la Rancho est née d’une volonté d’offrir une alternative aux véhicules tout-terrain classiques et aux breaks traditionnels. Matra a imaginé un véhicule à l’aspect baroudeur, capable d’affronter des terrains variés, mais sans les contraintes techniques et le coût élevé des 4×4.

Entre 1977 et 1979 le Rancho était commercialisé sous la marque Matra-Simca et entre 1979 et 1984, il était logotypé Talbot-Matra.

En s’appuyant sur la base du Simca 1100 VF2, une camionnette utilitaire, Matra a conçu la Rancho avec une carrosserie en matériaux composites (principalement en fibre de verre), afin de réduire les coûts et de simplifier la production. Son apparence de tout-terrain, avec sa garde au sol surélevée, ses protections latérales, et ses phares additionnels, en faisait un véhicule visuellement impressionnant, bien qu’il ne fût pas un véritable 4×4.

Un look original et avant-gardiste

L’un des aspects les plus marquants de la Matra Rancho est son design audacieux. Sa silhouette rappelait les véhicules tout-terrain utilisés dans des environnements difficiles, avec des éléments de style tels que des pare-buffles, des barres de toit et des extensions d’ailes. La Rancho ne possédait pas de transmission intégrale, mais son look baroudeur donnait l’impression qu’elle pouvait affronter n’importe quelle aventure. Ce positionnement « outdoor » la rendait très attrayante pour les amateurs d’activités en plein air et de voyages, tout en restant une voiture confortable pour une utilisation quotidienne.

Sa cabine spacieuse et modulaire permettait de transporter facilement des objets volumineux ou de partir en vacances avec toute la famille. La Rancho était dotée d’un large coffre, d’une banquette arrière rabattable, et certaines versions disposaient même d’une galerie de toit de série.

Le précurseur des SUV

Bien avant que le concept de SUV (Sport Utility Vehicle) ne devienne populaire dans les années 1990, la Matra Rancho en incarnait l’esprit. À l’époque, les vrais véhicules tout-terrain étaient encombrants et coûteux, alors que les breaks étaient davantage orientés vers le confort et la route. La Rancho combinait les deux : un véhicule familial spacieux, au look tout-terrain, qui pouvait emprunter des chemins difficiles mais restait adapté à un usage routier.

Elle est souvent considérée comme le précurseur des SUV modernes parce qu’elle incarnait un nouveau segment de marché : celui des voitures de loisirs polyvalentes. Aujourd’hui, des véhicules comme le Nissan Qashqai, le Toyota RAV4 ou le Peugeot 3008 empruntent la même philosophie que la Rancho, à savoir offrir une voiture familiale capable d’affronter différents types de terrains, sans pour autant avoir les capacités tout-terrain d’un 4×4.

Les différents modèles de la Matra Rancho

Plusieurs déclinaisons de la Rancho ont été proposées au fil des ans :

Rancho Grand Raid : lancée en 1980, cette version se distinguait par son équipement plus orienté tout-terrain, avec des pneus à crampons, un treuil et une protection sous le châssis. Bien qu’elle restait une simple traction avant, son allure de baroudeur était encore plus affirmée.

Rancho AS : une version utilitaire, sans sièges arrière, pour un usage professionnel ou de transport de marchandises.

Rancho X : un modèle plus luxueux, avec des équipements améliorés comme des vitres teintées, des jantes spécifiques et un intérieur plus soigné.

Rancho Découvrable : un modèle rare avec une partie arrière amovible, offrant une expérience proche d’un cabriolet, pour ceux qui voulaient profiter du plein air.

Un succès limité mais notable

La Matra Rancho a été produite à environ 57 792 exemplaires entre 1977 et 1984. Si ce chiffre peut sembler modeste par rapport aux standards actuels, il représente un succès notable pour un véhicule aussi atypique. La Rancho a particulièrement séduit les familles et les amateurs de nature, qui cherchaient un véhicule spacieux et pratique sans les contraintes des véritables 4×4.

Toutefois, malgré son look séduisant et son concept avant-gardiste, la Rancho souffrait de ses limitations techniques, notamment l’absence de transmission intégrale. Dans les années 1980, l’arrivée de nouveaux modèles tout-terrain plus performants, ainsi que la montée des monospaces, a progressivement fait passer la Rancho au second plan.

L’accueil du public et l’héritage

La Matra Rancho a reçu un accueil mitigé au début, certains la voyant comme un simple dérivé du Simca 1100, tandis que d’autres saluaient son approche novatrice. Avec le temps, elle a su conquérir une niche de passionnés grâce à son originalité et son esprit d’aventure. Les amateurs de voitures de loisirs lui reconnaissent aujourd’hui un statut de précurseur.

L’héritage de la Rancho dans l’industrie automobile est incontestable. Bien que sa production ait pris fin en 1984, elle a ouvert la voie aux véhicules modernes polyvalents, capables de concilier vie urbaine et escapades en nature. Le succès des SUV au cours des décennies suivantes démontre que Matra avait vu juste en misant sur ce segment.

Une auto en avance sur son temps

La Matra Rancho, avec son look original, son concept novateur et son positionnement unique, reste un modèle à part dans l’histoire automobile. Précurseur des SUV, elle a su anticiper les besoins des automobilistes modernes en proposant un véhicule à la fois pratique, polyvalent et au design avant-gardiste. Aujourd’hui, elle est considérée comme une icône pour les passionnés d’automobile, et son influence sur le marché des SUV contemporains est indéniable.

Crédit photo de UNE : Jean Melis©-Wikimedia