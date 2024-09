“Moto & Rock : les bikers battent le rythme”, en librairie le 25/09/2024

“Moto & Rock : les bikers battent le rythme” sortira en librairie le 25 septembre 2024. Écrit par l’ex-champion moto David Dumain (vice-champion de France d’endurance en 2006, vainqueur des 24 Heures de Barcelone en 2014, 11 participations au Bol d’Or et 9 participations aux 24 Heures du Mans), cet ouvrage fait le parallèle entre la musique et la moto, deux univers étroitement liés. Journaliste, David Dumain a également été commentateur du MotoGP sur Canal + et rédacteur en chef de Moto Journal.

Les accords sacrés entre moto et musique.

Dans l’imaginaire collectif comme dans la réalité, les univers du rock et de la moto sont étroitement associés. Synonymes d’évasion, ils représentent des échappatoires, une manière de vivre à fond, respirer la vie à pleins poumons et mener une existence en marge, décalée de la routine quotidienne. Il y a d’abord des évidences. La pochette inimitable de Bat Out of Hell de Meat Loaf, Elvis Presley ou Johnny Hallyday et leurs collections de Harley, la célèbre bande originale d’Easy Rider, Yamaha et ses bolides de MotoGP ou encore les arrivées mythiques sur scène de Rob Halford à bord de sa Low Rider customisée.

Et il y a ces histoires que l’on ne connaît pas. L’amitié profonde entre George Harrison et la star des Grands Prix, Barry Sheene, les chevauchées de Led Zep sur des plages australiennes, les surprenants talents musicaux du champion de moto, Johann Zarco, ou encore ce rôle d’ambassadrice de Yamaha où Brigitte Bardot posa pour une photo qui restera à jamais gravée dans les mémoires. Pilotes musiciens ou artistes bikers, ils sont nombreux à suivre des pistes parallèles, mais toujours pour tracer leur route. Du rock au rap, du motocross à la vitesse, cet ouvrage aux mille anecdotes, illustré de photos inédites des plus grandes marques ; Ducati, Harley-Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Yamaha, révèle tous les liens de complicité qui existent entre moto et musique. Pour vibrer encore et toujours au son de la passion.

Moto & Rock : les bikers battent le rythme

Date de mise en vente : 25 septembre 2024

Éditions GLÉNAT

Collection Auto-Moto Transports

Couleurs Cartonné

Format : 23,5 x 30,8 cm

176 pages

Prix : 39,95 €