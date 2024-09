Pourquoi les voitures sont elles plus grosses et plus lourdes qu’avant ?

Depuis les années 1960, le poids moyen des automobiles a considérablement augmenté, avec une progression de +60%. Une tendance qui découle d’un certain nombre de facteurs technologiques, réglementaires et culturels. Cette évolution a modifié la conception des véhicules, influençant tout, de l’efficacité énergétique à la performance, tout en impactant l’industrie automobile et l’environnement.

Une auto plus grande, plus lourde et plus puissante

Selon l’Agence De l’environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADME), le poids moyen d’une automobile est passé de 953 à 1 233 kg entre 1990 et 2020, soit une hausse de +30%. Et entre 1960 et 2020, ce poids a augmenté de +60%. Mais en plus du poids, les dimensions ont également augmenté :

+3% en longueur

+14% en largeur

+21% en hauteur

Dans le même temps, la puissance des voitures a été multiplié par trois.

Des pneus de plus en plus gros

Ça ne vous aura pas échappé, la taille des pneus a également augmenté sur nos voitures contemporaines. Il y a deux explications à ce phénomène :

1) Avec un poids plus important et pour conserver une bonne dynamique de conduite, la taille des pneus doit être plus large et plus haute. De plus gros pneus apportent également une meilleure adhérence, notamment dans les virages, un meilleur confort et réduisent la distance de freinage.

A contrario, de gros pneus augmentent la consommation du véhicule, les émissions de CO2 et souvent équipés de grosses jantes en aluminium, ils augment le risque de rayures des roues au parking, ou dans les endroits étroits.

2) La seconde explication réside dans le fait que des pneus imposants plaisent davantage aux clients. La démarche est donc marketing mais il faut reconnaître que sur une auto devenue plus longue et plus large, de plus gros pneus s’adaptent mieux à l’aspect général de la voiture.

L’exemple de la Renault Clio et de l’Espace

Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple de la Renault Clio. À ses débuts il s’agissait de la Renault 5, lancée à la fin du mois de janvier 1972. Elle fût remplacée par la Clio en mai 1990, qui en est aujourd’hui à sa 5ème génération (version 2024).

Renault 5 de janvier 1972

Dimensions : 3,50 mètres de longueur X 1,52 mètre de largeur X 1,40 mètre de hauteur

Poids : 730 kg

Puissance : 44 chevaux

Taille des pneumatiques : 135 X 13

Clio 1ère génération de mai 1990

Dimensions : 3,81 mètres de longueur X 1,63 mètre de largeur X 1,41 mètre de hauteur

Poids : 910 kg

Puissance : 75 chevaux

Taille des pneumatiques : 165 X 14

Clio 5ème génération de janvier 2024 version hybride E-Tech

Dimensions : 4,05 mètres de longueur X 1,80 mètre de largeur X 1,44 mètre de hauteur

Poids : 1 238 kg

Puissance : 145 chevaux

Taille des pneumatiques : 185 X 15

Soit une hausse de +69,6% pour le poids, une puissance multipliée par 3 et une taille augmentée de +16%, entre 1972 et 2024.

Concernant le Renault Espace, entre la 1ère génération lancée en 1984 et la 6ème génération 2024, voici les caractéristiques :

Espace 1ère génération 1984

Dimensions : 4,25 mètres X 1,77 mètre X 1,66 mètre

Poids : 1 200 kg

Puissance : 110 chevaux

Taille des pneumatiques : 185 X 14

Espace 6ème génération 2024

Dimensions : 4,72 mètres X 1,84 mètre X 1,64 mètre

Poids : 1 694 kg

Puissance : 200 chevaux

Taille des pneumatiques : 205 X 19

Soit une hausse de +41% pour le poids, une puissance multipliée par 1,8 et une taille augmentée de +11%, entre 1984 et 2024.

Les nouveaux équipements et la sécurité

Dans les années 70, les voitures étaient plus simples, équipées de moteurs relativement modestes et de quelques dispositifs de sécurité de base comme les ceintures de sécurité. Aujourd’hui, cependant, la sécurité des passagers est devenue une priorité absolue, imposée par des réglementations de plus en plus strictes dans de nombreux pays. Pour y répondre, les fabricants ont intégré une série de dispositifs qui alourdissent considérablement les véhicules :

Airbags multiples : Un seul airbag était rare dans les années 70, alors qu’aujourd’hui, il n’est pas rare de trouver des voitures avec six à huit airbags.

Renforts structurels : Les zones de déformation, les renforts de châssis, et les structures absorbant les chocs augmentent la sécurité mais également le poids.

Systèmes d’assistance à la conduite : Les systèmes tels que le freinage d’urgence autonome, le contrôle de trajectoire (ESP), et les caméras ou radars de détection ajoutent des kilos supplémentaires.

Ces ajouts sont essentiels pour la protection des passagers, mais ils ont un coût en termes de poids, contribuant de manière significative à la masse des véhicules modernes.

L’électronique embarquée et le confort

L’une des plus grandes différences entre les voitures d’aujourd’hui et celles des années 70 est l’intégration massive de l’électronique. En plus de la sécurité, l’électronique embarquée englobe des fonctions destinées à améliorer le confort, l’expérience de conduite et la connectivité :

Systèmes de navigation GPS : Les unités de navigation nécessitent du matériel supplémentaire.

Écrans tactiles et systèmes d’info divertissement : Ces écrans sont omniprésents dans les voitures modernes et leur installation implique des systèmes électroniques complexes.

Climatisation automatique, sièges chauffants et ventilés : Le confort est devenu un standard dans les voitures récentes, mais chaque élément contribue à l’augmentation du poids.

Tous ces ajouts, qui n’existaient même pas il y a 50 ans, rendent les véhicules plus pratiques et plus confortables, mais contribuent également à l’augmentation de la masse.

Les pneus et jantes plus imposants

Parallèlement à l’électronique, une autre tendance qui a contribué à l’augmentation du poids des véhicules est la taille des pneus et des jantes. Les voitures modernes sont souvent équipées de jantes en alliage beaucoup plus larges, parfois jusqu’à 20 pouces ou plus, par rapport aux pneus de plus petit diamètre (13 à 15 pouces) des voitures des années 70.

Pneus plus larges : Les pneus modernes sont plus larges pour offrir une meilleure adhérence, en particulier sur des véhicules plus lourds. Ils ajoutent du poids non seulement par leur taille, mais aussi par les matériaux plus denses utilisés dans leur fabrication.

Jantes en alliage : Si ces jantes sont plus légères que les versions en acier des décennies passées, elles sont généralement plus grandes et épaisses, ce qui compense le gain de poids.

Ces pneus et jantes permettent une meilleure tenue de route, mais ils alourdissent l’ensemble du véhicule et peuvent diminuer l’efficacité énergétique.

L’impact des batteries sur les voitures électriques

L’un des plus grands bouleversements dans le secteur automobile ces dernières années est l’essor des véhicules électriques (VE). Si ces véhicules permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, ils sont souvent plus lourds que leurs homologues thermiques.

Poids des batteries : Les batteries lithium-ion, qui alimentent la majorité des voitures électriques, sont particulièrement lourdes. Par exemple, la batterie d’une Tesla Model S pèse environ 540 kg.

Châssis renforcé : Pour soutenir cette batterie massive et protéger ses occupants en cas de collision, les constructeurs doivent renforcer le châssis, ce qui ajoute encore plus de poids.

Ces batteries sont essentielles pour l’autonomie des VE, mais représentent un défi en matière de poids, de performance et d’efficacité énergétique.

L’effet global sur l’environnement

L’augmentation du poids des voitures a des conséquences sur l’efficacité énergétique. Les véhicules plus lourds consomment davantage de carburant ou d’énergie pour se mouvoir, augmentant ainsi leur empreinte carbone. Toutefois, les progrès technologiques, notamment dans les moteurs à combustion et les systèmes électriques, ont permis de compenser en partie ce désavantage.

Les voitures électriques, malgré leur poids accru, compensent par une réduction des émissions de gaz à effet de serre, à condition que l’électricité soit produite de manière propre. Cependant, le poids élevé des batteries reste un défi pour optimiser l’efficacité énergétique globale.

En résumé, l’augmentation du poids des automobiles depuis les années 70 est le résultat de la demande croissante de confort, de sécurité et de performance, ainsi que de l’évolution vers les véhicules électriques. Si cette tendance pose certains défis, elle reflète également les progrès considérables réalisés en matière de technologie automobile. Les innovations futures, notamment dans le domaine des batteries plus légères et des matériaux plus résistants, pourraient atténuer cet impact à long terme, permettant de concilier sécurité, performance et durabilité environnementale.

Crédit photo : Renault©