Renault repense la logistique urbaine avec l’Estafette Concept

Renault repense la logistique routière en présentant Renault Estafette Concept. Un véhicule qui, à l’instar du ID Buzz de Volkswagen par rapport au Combi, s’inspire de son ancêtre Estafette, du moins dans l’esprit, pour réinterpréter le passé en mettant ses roues dans l’avenir.

Renault Estafette Concept : l’utilitaire électrique inspiré par la ville et les professionnels qui y travaillent

Estafette Concept est une vision de Renault pour ses futurs fourgons électriques qui préfigure ce que produira Flexis, l’entreprise indépendante fondée par Renault Group, Volvo Group et CMA CGM Group pour répondre aux défis de la transition énergétique et de la logistique du dernier kilomètre. Pensé pour la ville, Estafette Concept est à la fois compact et spacieux. Cet utilitaire 100 % électrique conjugue l’empreinte au sol de Kangoo L2 avec l’agilité de Clio et le volume de chargement de Trafic L1H2.

Conçu par essence pour les chauffeurs, Estafette Concept a été développé en s’appuyant sur le retour d’expérience de ces professionnels et en prenant en compte leurs besoins. Il optimise le déroulé des opérations en termes de temps et de sécurité. Véhicule 100 % connecté, Estafette Concept profite de l’architecture SDV (Software Defined Vehicle ou véhicule conçu autour du logiciel) de la plateforme FlexEVan, développée par Ampere. Essentielle pour la performance et la rentabilité des véhicules électriques de la nouvelle génération, l’architecture électronique SDV permet d’intégrer des fonctions évoluées comme les mises à jour en temps réel ou la maintenance prédictive, et contribue à une réduction des coûts d’usage de l’ordre de 30 %.

Un nouveau type de logistique

Sous la poussée des plateformes de vente par internet, les acheminements de marchandises ont connu une croissance exponentielle alors même que les centres urbains restreignent de plus en plus leur accès. Dans cette nouvelle équation, il apparaît clairement que les fourgons de transport traditionnels seront de moins en moins adaptés aux chauffeurs, aux professionnels et aux marchands. Aussi, fort de la nouvelle plateforme d’utilitaires électriques FlexEVan développée par Flexis (entreprise dont Renault Group est partenaire), Renault imagine le nouveau fourgon urbain idéal, 65 ans après l’Estafette qui avait en son temps révolutionné l’univers de la fourgonnette.

Pour cela, son cahier des charges a été établi d’après l’étude des besoins, les retours d’expérience et les remontées de terrain des professionnels, avec deux axes majeurs : la sécurité du livreur et de son chargement, ainsi que le gain de temps.

“Nous sommes ravis de contribuer à donner vie à la vision de Renault Group et de ses partenaires Volvo Group et CMA CGM Group, avec pour ambition commune de révolutionner la logistique urbaine en la rendant durable, sûre, intégrée à la ville et au service de tous, des chauffeurs aux habitants. Estafette Concept constitue la première illustration de ce que seront les véhicules utilitaires électriques de demain : résolument conçus pour la ville, compacts, connectés, au service d’une livraison 100 % durable.” Philippe Divry, patron de Flexis SAS.

ESTAFETTE CONCEPT – Crédit photo : Renault©

Estafette ou l’innovation en héritage

Digne héritière de l’emblématique fourgonnette Renault née en 1959, Estafette Concept partage avec elle bien plus que la bonhommie de ses phares ronds. Elles ont toutes deux le sens de l’innovation et de la praticité. Quand son aïeule inaugure pour l’ensemble de la marque Renault (VU+VP) l’architecture tout à l’avant -moteur et transmission- afin de libérer totalement l’espace de chargement, la nouvelle Estafette 4.0 étrenne la nouvelle plateforme électrique FlexEVan appelée à révolutionner l’offre de véhicules utilitaires. Pensées pour faciliter la vie des professionnels, chauffeurs, artisans comme marchands, elles jouent toutes deux la carte de la compacité. Grandes à l’intérieur et contenues à l’extérieur, elles emportent un chargement généreux tout en restant aisées à stationner. Elles adoptent l’une et l’autre deux portes coulissantes d’une praticité et une sécurité sans égale.

Enfin, les deux véhicules ont été conçus pour et avec les professionnels. En 1959, Renault avait même organisé un championnat national d’acheminement pour lancer son Estafette ! Affaire à suivre quand Estafette Concept débouchera sur un véhicule de série d’ici deux ans.