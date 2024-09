En 2024, la marque automobile française Venturi célèbre ses 40 ans, un anniversaire qui marque quatre décennies de passion, d’audace, et d’innovation dans le monde de l’automobile. Depuis sa fondation en 1984 jusqu’à aujourd’hui, Venturi a incarné l’élégance, la performance et l’innovation technologique, tout en restant fidèle à son esprit pionnier. Retour sur l’histoire d’une marque pas comme les autres.

La genèse : Venturi voit le jour en 1984

Venturi naît en 1984, sous l’impulsion de deux passionnés d’automobile, Claude Poiraud et Gérard Godfroy. Leur ambition était claire : créer une marque automobile française capable de rivaliser avec les plus grands constructeurs de voitures de sport, tels que Ferrari et Porsche. Dès ses débuts, Venturi se concentre sur la production de voitures sportives haut de gamme, alliant performance, innovation et design.

Le premier modèle de la marque, la Venturi Coupé 200, est dévoilé en 1986. Avec une esthétique raffinée et des performances impressionnantes pour l’époque, cette voiture représente les ambitions de la marque : associer le luxe à la sportivité. Équipée d’un moteur 2.5L turbo d’origine Renault, elle séduit les passionnés et marque le début de l’aventure pour Venturi.

Le développement et les modèles emblématiques

Dans les années qui suivent, Venturi multiplie les modèles et affine son identité. Le modèle Venturi 260 Atlantique, lancé en 1991, devient l’un des plus emblématiques de la marque. Cette voiture de sport, à la fois élégante et puissante, est équipée d’un moteur V6 turbo qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 270 km/h, une prouesse pour l’époque.

Venturi continue son développement avec des modèles remarquables, tels que la Venturi 400 GT, présentée en 1994. Il s’agit alors de la première voiture de série au monde équipée de freins en carbone, une technologie issue de la Formule 1. Cette innovation témoigne de l’avant-gardisme de Venturi et de son ambition de repousser les limites de la performance.

Venturi ne se contente pas de produire des voitures de route. La marque s’illustre également dans le sport automobile, notamment aux 24 Heures du Mans, où elle participe à plusieurs reprises dans les années 1990. Le modèle Venturi 600 LM, spécialement conçu pour cette compétition, démontre les capacités de la marque à s’imposer dans les courses d’endurance.

La traversée du désert et la renaissance électrique

Malgré des modèles à succès, Venturi rencontre des difficultés financières dans les années 1990. La concurrence féroce des constructeurs étrangers, couplée à une faible production en série, pousse la marque à revoir ses ambitions. En 2000, Venturi est placée en redressement judiciaire.

La marque connaît cependant une véritable renaissance en 2001, lorsqu’elle est rachetée par Gildo Pallanca Pastor, un homme d’affaires monégasque. Ce dernier décide de réorienter Venturi vers une vision futuriste : l’électromobilité. Ainsi, Venturi se détourne des moteurs thermiques et devient l’un des pionniers des véhicules électriques de haute performance.

L’un des modèles phares de cette nouvelle ère est la Venturi Fétish, lancée en 2004. Cette voiture de sport entièrement électrique, avec une autonomie de 250 km et une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, marque un tournant dans l’histoire de la marque. Venturi affirme son statut de précurseur dans le domaine de l’électrique à une époque où ce type de motorisation est encore rare dans le secteur automobile.

Venturi aujourd’hui : entre innovation et records

Aujourd’hui, Venturi est une référence mondiale dans l’innovation électrique et se distingue particulièrement dans le domaine des records de vitesse. En 2010, Venturi établit un nouveau record de vitesse pour un véhicule électrique avec la Venturi VBB-2.5, atteignant 495 km/h sur les lacs salés de Bonneville, aux États-Unis. Ce record est battu en 2016 par la Venturi VBB-3, qui atteint les 549 km/h, confirmant la position de la marque dans le domaine des performances extrêmes.

Venturi s’illustre également dans la compétition avec son engagement en Formula E, le championnat de monoplaces électriques, où elle se fait remarquer par ses performances constantes. L’écurie Venturi Formula E, sous la direction de Gildo Pallanca Pastor, a contribué à l’essor de ce championnat en relevant les défis technologiques et en repoussant les limites des performances électriques.

Venturi et l’avenir : explorer de nouveaux horizons

À 40 ans, Venturi regarde vers l’avenir avec l’ambition de rester à l’avant-garde de la mobilité électrique. En plus de ses records de vitesse et de ses succès en Formula E, la marque monégasque a lancé en 2020 le projet Venturi Antarctica, le premier véhicule électrique conçu pour les environnements extrêmes et polaires. Ce projet souligne l’engagement de Venturi en faveur de l’innovation durable et de la protection de l’environnement.

La marque se positionne aujourd’hui non seulement comme un constructeur automobile, mais aussi comme un acteur clé de la mobilité de demain. Son expertise dans les technologies électriques lui permet d’explorer de nouveaux horizons et de participer activement à la transition énergétique.

Quarante ans après sa création, Venturi demeure une marque emblématique de l’automobile française, avec un héritage riche et une vision résolument tournée vers l’avenir. De ses débuts en tant que constructeur de voitures de sport à essence, à son rôle de pionnier dans la mobilité électrique, Venturi incarne l’innovation, la performance et la passion. En célébrant ses 40 ans, Venturi continue de repousser les limites et de démontrer que l’histoire de l’automobile est encore loin d’être écrite.

Crédit photo de UNE : VENTURI 221 CUP Prototype – Crédit photo : Blood Destructor© – wikimedia