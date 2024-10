5 octobre 1978 : la Bmw M1 était présentée au salon de l’auto de Paris

Le 5 octobre 1978, au Salon de l’Auto de Paris, BMW dévoile l’une de ses créations les plus emblématiques : la BMW M1. Ce modèle marque une étape clé dans l’histoire de la marque allemande, car il s’agit de la première et unique supercar conçue par BMW, combinant l’ingénierie allemande à un design italien audacieux. Revenons sur l’histoire fascinante de la BMW M1, de sa genèse à ses performances, en passant par ses spécificités et son allure avant-gardiste.

La genèse de la BMW M1

L’idée de la BMW M1 est née d’un besoin de la marque bavaroise de s’affirmer dans le domaine de la compétition automobile. Au début des années 1970, BMW souhaitait produire une voiture capable de rivaliser avec les Ferrari et Porsche sur les circuits. Pour ce faire, la marque s’est tournée vers le légendaire designer Giorgetto Giugiaro de chez Italdesign pour créer une carrosserie distincte et aérodynamique.

La construction de la voiture a cependant connu de nombreux obstacles. Initialement, BMW avait signé un partenariat avec Lamborghini pour la production du châssis et de la fabrication, mais des difficultés financières du constructeur italien ont retardé le projet, obligeant BMW à prendre en charge l’intégralité de la production. Le modèle final, produit entre 1978 et 1981, est un mariage parfait entre le design italien et l’ingénierie allemande.

Caractéristiques techniques et performances

Sous le capot, la BMW M1 est propulsée par un moteur 6 cylindres en ligne de 3,5 litres, doté de 24 soupapes. Ce moteur, connu sous le nom de M88/1, développe une puissance impressionnante de 277 chevaux à 6 500 tours par minute, permettant à la voiture d’atteindre une vitesse maximale de 265 km/h. Avec un couple de 330 Nm, la BMW M1 peut accélérer de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes, des chiffres remarquables pour l’époque.

Le châssis est tout aussi exceptionnel, la voiture reposant sur une architecture multitubulaire ultra-légère pour garantir une tenue de route exceptionnelle. La suspension indépendante, avec des doubles triangles à l’avant et à l’arrière, associée à des freins à disque ventilés, procure à la M1 une dynamique de conduite incomparable.

Dimensions

La BMW M1 affiche des dimensions compactes pour une supercar, renforçant son agilité sur les circuits :

Longueur : 4 359 mm

Largeur : 1 824 mm

Hauteur : 1 140 mm

Empattement : 2 560 mm

Poids à vide : environ 1 300 kg

Ces proportions lui confèrent une silhouette basse et étirée, typique des voitures sportives de cette période.

Un look avant-gardiste

Visuellement, la BMW M1 a marqué les esprits dès sa présentation grâce à son look avant-gardiste. Le travail de Giugiaro a produit un design distinctif avec des lignes acérées et des angles marqués, contrastant avec les formes plus arrondies des voitures contemporaines. L’avant présente un nez incliné avec des phares rétractables, tandis que les flancs arborent des écopes latérales qui non seulement ajoutent à l’esthétique agressive, mais aident également au refroidissement du moteur situé en position centrale.

La voiture repose sur des jantes de 16 pouces montées sur des pneus larges, offrant une adhérence optimale sur la route. Les surfaces planes de la carrosserie et la faible hauteur du véhicule renforcent cette allure sportive et presque futuriste pour la fin des années 1970.

Bmw M1 année 1979. Crédit photo : Bmw©

Héritage et rareté

Produite à seulement 453 exemplaires, la BMW M1 est rapidement devenue une voiture de collection prisée. Elle est un témoignage du savoir-faire de BMW en matière d’ingénierie sportive et reste l’une des réalisations les plus mémorables du constructeur allemand. À l’époque, elle servait de base pour la série Procar, un championnat automobile où des pilotes de Formule 1 concouraient sur des M1 identiques.

La BMW M1, présentée pour la première fois à Paris en 1978, demeure l’une des voitures les plus légendaires du constructeur bavarois. Alliant performances impressionnantes, design innovant et rareté, elle symbolise un véritable exploit technique et stylistique. Aujourd’hui, elle est reconnue non seulement comme une supercar iconique, mais aussi comme un chef-d’œuvre de l’ingénierie automobile qui continue d’inspirer les passionnés du monde entier.

Crédit photo : Bmw©