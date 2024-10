Audi RS4 Avant edition 25 years : un bel hommage à la RS4 d’origine

Audi rend hommage à l’illustre RS4 Sport sortie en 1999 avec une édition très limitée Audi RS4 Avant edition 25 years, puisque seuls 250 exemplaires sont proposés à la vente, dont 10 pour la France. Ils ont tous trouvés preneur.

10 exemplaires pour la France

10 exemplaires, pas un de plus. C’est tout ce qu’il y aura pour le marché français concernant la nouvelle Audi RS4, baptisée Avant édition 25 years. C’est peu et forcément, ils sont déjà tous vendus, malgré un tarif de 158 000 euros. Alors pourquoi parler d’une auto qui n’est plus disponible dans l’hexagone ? Simplement parce qu’elle fait référence à un modèle mythique : la RS4 de 1999, que la firme d’Ingolstadt a ressorti dans un état neuf impressionnant pour la mettre face à sa descendance. Et nous avons récupéré les clichés.

L’ultra-sportive d’Audi

RS pour “RennSport”, entendez “Ultra-Sportive” en allemand. Une dénomination utilisée pour la première fois en 1993 sur la nouvelle Audi RS2, un modèle destiné à concurrencer les versions sportives de Mercedes AMG et Bmw. À l’époque, la RS2 (version sportive de l’Audi A80) est équipée du moteur 5 cylindres de 315 chevaux. Conçue en collaboration avec Porsche, la RS2 est un break sportif qui atteint les 263 km/h et avale le 0 à 100 km/h en seulement 5,4s. Elle est remplacée en 1999 par l’Audi RS4, qui récupère une version très évoluée du moteur V6 2,7 litres de l’Audi S4. La puissance passe à 265 à 380 chevaux. Elle effectue l’exercice du 0 à 100 km/h en 4,9s et atteint la vitesse de 289 km/h (sans le limiteur).

470 chevaux sous le pied droit

Pour célébrer les 25 ans de la première RS4, Audi lui rend hommage avec une édition anniversaire au design exclusif et une puissance accrue : V6 bi turbo de 346 kW (470 ch.). Porte-drapeau de la gamme A4 en termes de performances, ce modèle offre une dynamique de conduite impressionnante selon Audi et nos confrères de Turbo, qui l’ont essayé.

Avec des détails intérieurs et extérieurs exclusifs ainsi que le coloris Jaune Imola emblématique, elle rappelle l’Audi RS4 Sport. L’Audi RS 5 Sportback performance edition bénéficie également d’une augmentation de puissance de 15 kW (20 ch.).

Années 90 : Audi crée le break sportif

Dans les années 1990, Audi a créé le segment du break sportif avec l’Audi RS 2 Avant et l’Audi S6 plus. Cependant, le premier modèle RS de la société Quattro GmbH (aujourd’hui Audi Sport Gmbh) a été l’Audi RS4 Avant de la génération B5 en 1999. Par rapport à l’Audi S4, elle a fait son apparition avec une carrosserie élargie et un moteur six cylindres bi-turbo de 2,7 litres développé en collaboration avec Cosworth, qui affichait à l’époque une puissance impressionnante de 280 kW (380 ch.). La version la plus sportive de la première génération de RS 4 est arrivée sur le marché en 2001 avec l’Audi RS4 Sport. Elle était équipée d’une suspension encore plus basse, de sièges baquets, d’un échappement sport et d’un volant en suédine. L’Audi RS 4 Avant Edition 25 years reprend le design mémorable de cette voiture et est elle-même la version la plus sportive de la gamme A4 actuelle.

Moteur : augmentation de la puissance de 20 chevaux

Les progrès réalisés au niveau du moteur et de la suspension permettent d’obtenir des performances impressionnantes. Le moteur V6 bi-turbo de la Nouvelle Audi RS 4 Avant Edition 25 years (consommation combinée en l/100 km : 9,9 ; émissions combinées de CO2 en g/km : 224) développe une puissance de 346 kW (470 ch.) et un couple maximal de 600 Nm.

Cela représente une augmentation de 15 kW (20 ch.) par rapport à l’Audi RS 4 Avant (Consommation combinée en l/100 km : 9,8-10,2 ; émissions combinées de CO2 en g/km : 219-229). Le fleuron de la gamme accélère de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, soit 0,4 seconde plus vite que l’Audi RS 4 Avant. La vitesse maximale du véhicule est augmentée à 300 km/h et les phases de freinage sont gérées par le système de frein céramique RS de série. Malheureusement, à l’avant seulement (disques ventilés à l’arrière). Le système d’échappement “sport RS plus” équipé des sorties d’échappement en noir mat génère un son intense.

Suspension : plus affûtée pour une dynamique optimale

L’Audi RS 4 Avant edition 25 years est équipée de série de la suspension RS sport pro, une suspension hélicoïdale qui peut être ajustée manuellement en assurant une parfaite combinaison entre la sportivité et le confort. Le modèle anniversaire bénéficie ainsi d’une hauteur de caisse inférieure de 10 millimètres à celle de l’Audi RS 4 Avant. De plus, les clients peuvent abaisser manuellement la hauteur de caisse de 10 millimètres supplémentaires auprès de leur partenaire, pour une hauteur de caisse totale inférieure de 20 millimètres à celle du modèle de série. Le véhicule est également équipé du différentiel sport Quattro, qui garantit une plus grande agilité et une plus grande inclinaison vers l’arrière pour un plaisir de conduite accru, en particulier en mode de conduite « Dynamic ». La mise à jour du logiciel de l’unité de contrôle de la boite de vitesse Tiptronic permet des changements de vitesse plus rapides et une meilleure réceptivité du conducteur entre les différents modes de conduite.

En exclusivité pour l’Audi RS 4 Avant edition 25 years, le carrossage négatif de l’essieu avant a été augmenté de deux degrés et des bras de suspension plus rigides ont été installés. Il en résulte une meilleure adhérence et une meilleure tenue de route pour des vitesses en virage plus élevées. L’essieu arrière avec son berceau plus rigide permet un retour d’informations plus précis de la suspension et de meilleures performances globales. Celles-ci sont également accentuées par le différentiel Torsen amélioré.

Une finition irréprochable

Jantes et pneus : des performances de haut niveau pour tous les types d’utilisation

Pour mettre toute cette puissance sur la route, l’Audi RS 4 Avant edition 25 years est équipée de série des pneumatiques haute performance Pirelli P Zero Corsa conçus pour la route et le circuit. Les pneumatiques sont montés sur des jantes en alliage usinées de 20 pouces en palladium mat. Les jantes forgées, qui proviennent de l’Audi RS 4 Avant équipée du pack compétition, ont un poids optimisé et ont été visuellement améliorées par un usinage de précision. De plus, leur déport a augmenté, passant de ET 22 à ET 18, afin de souligner leur caractère sportif.

Un deuxième jeu de pneumatiques et des gants Alpinestars offerts pour la piste

Les clients reçoivent également un kit composé d’un deuxième jeu de roues complètes, des pneumatiques Pirelli P Zero Trofeo RS semi-slick et du système Pirelli Track Adrenaline. Les pneumatiques sont spécialement conçus pour la conduite sur piste sèche et sont montés sur des jantes en alliage exclusives de 20 pouces en noir mat.

Grâce à leur mélange de gomme spécifique et à leur bande de roulement asymétrique, les pneumatiques performance Pirelli P Zero Trofeo RS offrent une adhérence exceptionnelle sur sol sec, augmentant ainsi la stabilité et le maintien latéral. Le système exclusif Track Adrenaline comprend des capteurs sophistiqués dans les pneumatiques fournissant au conducteur des informations en temps réel sur la pression et la température grâce à une unité de contrôle haute performance et une application téléphonique dédiée, prenant en charge Apple Car Play et Android Auto. Grâce à Pirelli Track Adrenaline, le client bénéficie d’informations en temps réel et d’actions recommandées pour une gestion optimale des pneumatiques sur circuit.

Autre point fort : en plus des pneumatiques Pirelli P Zero Trofeo RS semi-slick et du système Pirelli Track Adrenaline, les clients reçoivent également une paire de gants à utiliser sur circuit. Fabriqués par Alpinestars, ils ont été spécialement conçus pour l’édition spéciale et présentent, comme elle, des détails jaunes ainsi que l’inscription « RS 4 edition 25 years ».

Le design : un hommage à l’Audi RS4 Sport (B5)

Pour rendre hommage au coloris emblématique de l’Audi RS4 Sport, l’édition d’aujourd’hui est également disponible en Jaune Imola. Le Gris Nardo et le Noir Mythic sont également disponibles comme couleurs extérieures.

De nombreux éléments de design exclusifs rendent cette édition vraiment spéciale. Par exemple, les baguettes décoratives sur les vitres latérales ainsi que les anneaux et les monogrammes « RS 4 » sont en noir brillant. Pour la première fois, l’édition présente une incrustation noire dans les feux arrière. Les phares Audi Matrix LED sont dotés d’un cerclage foncé spécifique à la gamme RS et pour la première fois, les feux arrière sont composés d’une incrustation noire. Les barres de toit ont été supprimées pour donner au véhicule une silhouette plus sportive.

L’équipement de série comprend des vitres teintées avec protection solaire pour la lunette arrière et les vitres latérales arrières. Spécifique à cette édition limitée, l’inscription « RS 4 edition 25 years » est gravée sur les custodes arrière. Le pack Carbone mat a été conçu exclusivement pour cette édition. Il comprend la lame avant, les déflecteurs latéraux à l’avant et les inserts de bas de caisse, ainsi que le diffuseur et les boîtiers des rétroviseurs extérieurs en carbone mat.

L’intérieur, avec ses surpiqûres décoratives jaunes, rappelle la combinaison de cuir et d’Alcantara noir & jaune de l’Audi RS4 Sport de 2001. Pour la première fois, les tapis de sol portent le logo RS4 et le rhombus rouge traditionnel d’Audi Sport ainsi que le lettrage RS sont désormais également jaunes sur cette édition. La garniture du volant, les accoudoirs en cuir des portes, la console centrale en Alcantara noir foncé et le levier de vitesses présentent tous des surpiqûres de la même couleur. Les sièges baquets RS avec surpiqûres en nid d’abeille et dossier en carbone sont dotés d’une remarquable combinaison cuir / Dinamica en noir profond et des surpiqûres jaunes en contraste. Directement sous l’appui-tête se trouve le lettrage RS 4 de la même couleur. Les logos sur les seuils d’entrée et la projection RS des LED d’entrée sont blancs.

Vintage : le retour des compteurs à fond blanc

Un lettrage mat sur la console centrale indique le numéro de chaque voiture, de 1 à 250. Les clients qui achètent une Audi RS 4 Avant edition 25 years peuvent sélectionner un fond blanc pour le compte-tours et le compteur de vitesse via le MMI – un hommage à l’Audi Avant RS2 de 1994, dont les cadrans analogiques étaient initialement blancs. Le Launch Control, qui exploite pleinement le potentiel d’accélération de l’Audi RS 4 Avant edition 25 years, signale le moment idéal pour accélérer au départ grâce à ses icônes de feux tricolores.

Chronographe exclusif : d’édition à édition

Parallèlement au lancement de l’Audi RS 4 Avant edition 25 years, Audi collection présente le Chronographe RS 4 Avant edition 25 years. La montre reprend de nombreux détails du véhicule. Par exemple, elle possède un cadran en carbone et des détails jaunes, tels que le logo RS 4, la trotteuse centrale du chronomètre et les surpiqûres contrastées du bracelet en cuir. Comme l’édition spéciale, le chronographe est également limité à 250 exemplaires.

Production, commercialisation et prix

Produite en coopération avec Audi exclusive, l’Audi RS 4 Avant edition 25 years sort des chaînes de production d’Ingolstadt aux côtés de l’Audi A4, S4 et RS 4. L’intégration de cette édition spéciale limitée sur la ligne de production habituelle souligne la flexibilité du site de production.

L’Audi RS 4 Avant edition 25 years est disponible à la commande depuis juin 2024. Mais comme indiqué précédemment, les 10 seuls modèles destinés à la France ont été vendus, ce qui fait de cette voiture un modèle d’ores et déjà collector. En France, l’Audi RS 4 Avant edition 25 years est proposée à partir de 158 000 euros. En tout cas pour nous et malgré la redoutable efficacité et la haute qualité de finition de cette nouvelle RS4 edition 25 years, nous avons une nette préférence pour le modèle de 1999 (voir les photos), bourré de charme et si vintage, sans avoir pris une ride. Un youngtimer d’exception.

Les prix en occasion : pas donné !

En occasion, l’Audi RS4 premier modèle année 2000 ne se trouve pas facilement. Sur La Centrale, on n’en trouve aucune. La cote moyenne de ce véhicule pour une année/modèle 2000 – 2001 se situe à 38 000 euros (source : Cote officielle 2023 magazine Youngtimers). Mais les prix en annonces vont de 43 000 euros (Audi RS4 2.7 Quattro de mars 2000 avec 165 000 km au compteur) à 69 900 euros (Audi RS4 de juin 2000 2.7 Quattro totalisant 69 000 km), sur le site automobile.fr. Sur le même site, un modèle est également proposé à 89 999 euros.

Un modèle qui n’est pas donné, ce qui confirme l’attrait et surtout, les performances de cette auto indémodable.

Crédit photo : Audi©