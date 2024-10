DAB MOTORS présente une moto entièrement transparente baptisée DAB 1α

DAB Motors, marque française de motos électriques, propriété de Peugeot Motocycle, nous présente un modèle entièrement transparent : la DAB 1α. Un modèle au guidon duquel vous serez visible de loin.

La culture du rétro gaming

Moto électrique entièrement transparente, la DAB 1α, a fait des vagues en ligne avec Forbes, Yanko, Designboom et The Verge, mettant en lumière l’hommage du fabricant aux innovations, à l’esthétique et à la culture du rétro gaming, un hommage particulièrement significatif au cours d’une année charnière pour le gaming international, avec de nombreux anniversaires.

S’inspirant des consoles colorées translucides, l’ensemble du corps de ce DAB 1α est fabriqué avec des plastiques entièrement translucides, mettant en valeur la mécanique interne. Les commandes, les caractéristiques de conception et la palette de couleurs offrent une esthétique et une expérience ludiques, tandis qu’une touche de démarrage de cartouche de jeu vidéo vintage personnalisée offre une fonctionnalité véritablement unique et distinctive pour les amateurs de jeux.

Fabriquée dans l’usine française de Peugeot

Cette moto électrique unique est créée par le DAB Custom Studio (DCS), l’entreprise sur mesure, branche de service dédiée à la création d’adaptations et d’ajustements uniques et expérimentaux pour les clients. Le modèle transparent n’est pas disponible à la vente, mais le modèle classique DAB 1α lui, est au catalogue au prix de 14 900 euros.

Il s’agit d’un modèle électrique équipé d’une batterie de 7,1 kWh (10 chevaux), dont la production est limitée à 400 unités, pesant seulement 125 kg et affichant une autonomie de 150 km. La hauteur de selle varie de 84 à 90 cm en fonction de votre taille. Le couple est de 395 Nm. Les motos DAB Motors sont fabriquées dans l’usine historique de Peugeot Motocycles, à Beaulieu Mandeure, en France. Usine fondée en 1890.

Plus d’informations sur la moto DAB en cliquant sur ce lien.