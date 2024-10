Des premiers radars automatiques aux radars pédagogiques : évolution et enjeux de la sécurité routière

L’évolution de la sécurité routière en France est marquée par l’introduction progressive de dispositifs de contrôle automatisés, parmi lesquels les radars fixes, qui ont connu une expansion considérable depuis 20 ans. À côté de ces derniers, les radars pédagogiques sont apparus pour remplir un rôle plus préventif qu’intrusif, dans le but de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la vitesse. Pour en savoir plus sur le radar pédagogique et sur l’histoire des radars en France, de leurs débuts jusqu’à leur modernisation, tout en soulignant leur impact financier et leur rôle dans la prévention des accidents, nous nous sommes plongés dans l’histoire de ces “mouchards” qui jonchent le bord de nos routes.

Les débuts des radars fixes : baisse de la mortalité routière et lutte contre la vitesse

Les premiers radars fixes ont été installés en France en 2003, dans le cadre de la politique de lutte contre l’insécurité routière. Le premier radar automatique a été installé le 27 octobre 2003, sur la Nationale 20, à hauteur de La Ville-du-Bois dans l’Essonne. Le même jour, l’inauguration a eu lieu en présence de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur de l’époque et Gilles de Robien, ministre des Transports.

À cette époque, la mortalité sur les routes françaises était préoccupante, avec environ 8 000 décès par an (en 1972, la mortalité routière s’élevait à 18 034 décès). Ces radars, fixés de manière permanente le long des routes et autoroutes, avaient pour mission de détecter les excès de vitesse de manière automatique et sans intervention humaine. En 2021, la mortalité routière s’élevait à 2 947 décès en France.

Dès leur installation, les radars fixes ont été perçus comme un outil à la fois dissuasif et répressif. En quelques années, le nombre de radars installés a rapidement augmenté. En 2023, on comptait 4 661 radars fixes déployés sur le territoire français. Leur efficacité n’a pas tardé à se faire sentir, avec une baisse progressive du nombre de décès sur les routes. À cela s’ajoute l’introduction d’autres types de radars, tels que les radars mobiles, embarqués ou encore les radars tronçons.

L’arrivée des radars pédagogiques : une nouvelle approche de la prévention

Face à la multiplication des dispositifs de contrôle répressifs, la réglementation a évolué et les radars pédagogiques ont été installés à partir de 2011. Ces radars ne sont pas là pour sanctionner les excès de vitesse, mais pour sensibiliser les conducteurs en affichant en temps réel leur vitesse sur un écran visible à distance. Ils sont souvent placés dans des zones à risque, comme les abords des écoles ou des quartiers résidentiels. Bien souvent les axes droits et très fréquentés au sein de petites communes sont les plus touchés par les excès de vitesse. On y retrouve alors également des radars pédagogiques avec des messages clairs comme “ralentissez” ou “danger”.

Leur objectif est simple : encourager les conducteurs à ralentir par la prise de conscience immédiate de leur vitesse. Contrairement aux radars fixes, ils ne génèrent pas de revenus, puisqu’ils ne prennent pas de photo de votre plaque d’immatriculation, mais leur rôle pédagogique semble efficace.

Ces dispositifs s’inscrivent dans une approche plus préventive et non punitive de la sécurité routière. En effet, ils permettent d’inciter les conducteurs à adopter une conduite plus responsable sans recourir à la sanction automatique. Cet outil renforce la sensibilisation à la sécurité routière, tout en évitant la frustration liée aux amendes.

L’impact économique des radars sur les finances publiques

Outre leur rôle sécuritaire, les radars fixes génèrent des revenus considérables pour l’État. Chaque année, les amendes issues des excès de vitesse rapportent environ 800 millions d’euros aux caisses publiques, avec une recette record en 2023, année qui a enregistré 2 milliards d’euros pour l’État. Une partie de cet argent est réinvestie dans des projets de sécurité routière, l’amélioration des infrastructures, mais aussi dans l’entretien des radars eux-mêmes.

Cependant, cette manne financière suscite régulièrement des débats. Certains y voient une forme de “taxe déguisée”, tandis que d’autres estiment que l’enjeu de la sécurité prime sur les considérations économiques.

Quoi qu’il en soit, les radars ont prouvé leur utilité dans la réduction du nombre d’accidents mortels : entre 2003 et 2023, la mortalité routière a baissé de -45% en France, même si leur multiplication et leur emplacement stratégiques (parfois jugés abusifs) continuent d’alimenter les controverses.

L’évolution des radars et la réglementation

Depuis leur apparition, les radars ont considérablement évolué. Les premiers modèles étaient basiques et fonctionnaient uniquement sur la base de la détection des excès de vitesse. Aujourd’hui, certains radars dits « multifonctions » sont capables de détecter plusieurs infractions simultanément, comme le non-respect des feux rouges, l’utilisation du téléphone au volant ou encore le défaut de port de ceinture.

Cette évolution s’accompagne d’un cadre législatif en constante adaptation. La réglementation en matière de radars fixe des seuils précis concernant les excès de vitesse (attention à Paris le périphérique est passé à 50 km/h), mais aussi des obligations techniques concernant l’installation et la maintenance de ces dispositifs. À cet égard, la législation continue d’évoluer pour s’adapter aux nouvelles technologies et aux besoins croissants de sécurité sur les routes. Vous pouvez également découvrir la réglementation plus en détail des radars pédagogiques pour mieux comprendre les critères et obligations entourant l’installation et l’utilisation de ces dispositifs.

Une baisse continue de la mortalité routière

L’histoire des radars en France, depuis l’installation des premiers dispositifs fixes jusqu’à l’apparition des radars pédagogiques, témoigne de la volonté des autorités d’améliorer la sécurité routière tout en sensibilisant les conducteurs aux dangers de la vitesse. Alors que les radars fixes continuent de jouer un rôle clé dans la répression des excès de vitesse, les radars pédagogiques offrent une approche plus douce, axée sur la prévention. Ensemble, ces deux types de dispositifs participent à la baisse continue de la mortalité sur les routes françaises, même si leur multiplication reste un sujet de débat.

Crédit photo : Wikimedia-Licence Creative Commons.