DS ressuscite la majestueuse SM de Citroën

Baptisée SM pour “Sport Maserati”, le célèbre coupé hautes performances de Citroën présenté en 1970 fait partie des plus belles voitures au monde, au même titre que la Type E de Jaguar (1961-1975), l’Aston Martin DB5 (1963-1965), la Mercedes SL 300 Gullwing (1954-1963) et ses fameuses portes papillon, La Ferrari 250 GTO (1962-1964) ou La Lamborghini Miura (1966-1973). Aujourd’hui, la marque DS, propriété du groupe Stellantis au même titre que Citroën, présente un concept fabuleux qui rend hommage à la SM au travers de la SM TRIBUTE. Une œuvre unique réalisée par le DS DESIGN STUDIO PARIS pour célébrer dix années d’art et d’élégance. L’occasion de revenir sur l’histoire de la SM en terminant par cet exercice de style majestueux qu’est la DS Tribute.

La Citroën SM est un modèle qui a marqué l’histoire de l’automobile française et mondiale. Présentée au public en 1970, elle symbolise l’audace, le luxe et l’innovation, associée à un style unique et une technologie avant-gardiste pour l’époque.

La genèse d’un projet ambitieux

La Citroën SM est née d’une volonté de Citroën de créer une voiture capable de rivaliser avec les meilleures voitures de grand tourisme d’Europe. À la fin des années 1960, la marque, déjà réputée pour ses innovations avec des modèles comme la DS, voulait se positionner dans le segment des voitures de prestige. Ce projet coïncidait avec l’acquisition de Maserati par Citroën en 1968, ouvrant ainsi la voie à une collaboration qui allait donner naissance à un modèle aussi spectaculaire que complexe.

Un style exceptionnel et futuriste

La Citroën SM est une véritable icône du design automobile. Conçue par Robert Opron, le maître du design chez Citroën à l’époque, elle arbore des lignes effilées, un long capot, une carrosserie profilée et des formes aérodynamiques qui paraissent encore modernes aujourd’hui. L’avant, avec ses phares sous verre intégrés dans la carrosserie, symbolise cette approche futuriste. La ligne générale de la voiture, avec son toit incliné vers l’arrière, est à la fois élégante et sportive, rompant avec les codes traditionnels des berlines de luxe.

Le raffinement se retrouve également à l’intérieur de la SM. Les matériaux de haute qualité, le tableau de bord avec ses formes géométriques audacieuses et le confort exceptionnel de l’habitacle témoignent du soin apporté aux détails. Ce modèle offrait des suspensions hydropneumatiques sophistiquées, qui garantissaient une conduite à la fois souple et précise, même à haute vitesse.

La SM était longue de 4,89 mètres et large de 1,83 mètre, pour une hauteur de 1,32 mètre. Elle affichait un poids de 1 450 kg et était monté de pneumatiques 195/70 VR15. Avec 3 carburateurs inversés à double corps Weber, elle était gourmande en essence (18 litres aux 100 km en ville et 15l/100 sur autoroute), ce qui, en pleine période de choc pétrolier (1973) a contribué à l’arrêt de sa production. Mais le prix de l’essence n’est pas le seul responsable de la fin de la SM, produite à 12 920 unités entre 1970 et 1975. De sérieux problèmes de moteur, un entretien pointu et le prix de l’auto ont eu raison d’un possible succès commercial.

À sa sortie à l’automne 1970, la SM était vendue 46 000 Francs. Il passa à 49 500 Francs dès le 1er janvier 1971 et 52 320 Francs dès 1972, ce qui la mettait en concurrence avec des modèles luxueux tels que la Bmw 3i SI et Mercedes-Benz 350 SL.

La SM a été également déclinée en version cabriolet, designée par Chapron ; dans une version fabuleuse baptisée “SM Mylord” en 1971. Un modèle produit à seulement 8 exemplaires et qui se vend aujourd’hui à 600 000 euros !

Le moteur Maserati, une collaboration audacieuse

L’un des points forts de la Citroën SM réside dans son moteur, conçu par Maserati. Citroën, cherchant à doter sa nouvelle GT d’un moteur performant, se tourna vers Maserati pour développer un moteur capable d’offrir à la fois puissance et fiabilité. Le résultat fut un V6 à 90° de 2,7 litres (avec une puissance de 170 chevaux à 5 500 tr/mn), qui propulsait la SM à plus de 220 km/h, une vitesse impressionnante pour une voiture de cette catégorie à l’époque. Ce moteur conférait à la SM des performances dignes d’une voiture de sport, tout en conservant un confort exceptionnel pour les longs trajets.

Le mariage de la technologie hydraulique de Citroën avec la puissance mécanique italienne de Maserati a permis à la SM de se démarquer comme une voiture d’exception. Son comportement routier, avec une direction assistée d’une précision remarquable et des freins à commande hydraulique, faisait de la SM un modèle unique en termes de maniabilité et de confort.

Un impact considérable auprès du public et des passionnés

Dès sa présentation au Salon de l’automobile de Genève en 1970, la Citroën SM a fait sensation. Ses lignes novatrices et ses performances techniques ont impressionné le public, mais son prix élevé et sa complexité technique en ont fait une voiture réservée à une élite. Malgré cela, la SM a rapidement acquis une renommée internationale, séduisant des personnalités telles que le Shah d’Iran ou encore l’acteur américain Burt Reynolds.

La Citroën SM a cependant souffert de sa complexité technique, nécessitant un entretien coûteux et rigoureux, ce qui a limité sa diffusion à grande échelle. Sa production a finalement été interrompue en 1975, après seulement 12 920 exemplaires produits. Pourtant, elle demeure aujourd’hui l’une des voitures françaises les plus recherchées par les collectionneurs, en raison de son histoire singulière et de ses caractéristiques hors du commun.

Cette Citroën SM est un chef-d’œuvre automobile, une véritable fusion entre l’ingéniosité française et la performance italienne. Avec son design unique, son moteur Maserati et ses innovations techniques, elle a marqué une époque et reste aujourd’hui un symbole d’audace et de luxe.

Inscrivons-nous maintenant dans ce qui pourrait être la SM aujourd’hui. Thierry Metroz, Directeur du design chez DS nous propose une nouvelle interprétation, avec ses équipes.

La nouvelle SM réinterprétée par DS

Une histoire entre DS Automobiles et sa communauté

« Nous travaillons sur les gènes de nos modèles emblématiques pour alimenter nos recherches sur les silhouettes de futurs modèles qui arriveront à la fin de la décennie », confie Thierry Metroz, Directeur du Style de DS Automobiles. « Nos partages qui datent de 2020 et notre présence à Chantilly avec SM TRIBUTE témoignent de cette activité et de nos recherches sur le sujet. »

Thierry Metroz, que nous avions eu l’occasion d’interviewer et qui nous confiait que son rêve était que Stellantis lui confie le projet de réinterpréter la mythique DS.

Au printemps 2020, en effet, DS Automobiles partage une série de sketches baptisés #SM2020 sur ses réseaux sociaux. Ces dessins sont issus d’un concours créatif interne entre les designers du DS DESIGN STUDIO PARIS autour d’une réinterprétation de la majestueuse SM présentée en 1970.

« Notre communauté nous a envoyé plusieurs messages forts à l’occasion de ce partage », se souvient Thierry Metroz. « Le premier était qu’elle était très attachée aux modèles emblématiques de notre héritage. Le second était qu’elle voulait que le dessin originel ne soit pas dénaturé. »

Régulièrement, les équipes du DS DESIGN STUDIO PARIS travaillent autour de l’héritage des DS et des SM historiques, à travers des sketches qui libèrent leur créativité et nourrissent leurs réflexions.

« Nous avions envie d’aller plus loin », reprend Thierry Metroz. « Nous désirons cultiver notre héritage grâce à nos icônes que sont les DS et les SM. Nous y puisons notre engagement pour un design d’avant-garde. »

Plus qu’un simple hommage, SM TRIBUTE célèbre dix années d’art et d’élégance depuis la création de DS Automobiles et sa participation à la première édition de Chantilly Arts & Élégance, tout en contribuant aux recherches prospectives du DS DESIGN STUDIO PARIS.

Un hommage à la SM et une étude de style très actuelle

Le message passé par la communauté de DS Automobiles a été entendu. Les équipes du DS DESIGN STUDIO PARIS ont travaillé comme si la SM avait continué d’évoluer au fil des cinq dernières décennies.

La SM, née au début des années 1970, incarnait le summum de l’innovation automobile française. Cette grande routière était un véritable concentré de technologie. Sa ligne aérodynamique, dessinée par Robert Opron, était tout à la fois élégante et avant-gardiste. Sous le capot, un puissant V6 offrait des performances routières exceptionnelles. Mais ce qui faisait véritablement de la SM une voiture d’exception, c’était sa suspension hydropneumatique, héritée de la DS, qui lui conférait un confort de roulage inégalé et une tenue de route exemplaire. La SM reste aujourd’hui un modèle culte, recherché par les collectionneurs du monde entier. Son mélange unique de confort, de performance et d’innovation en fait une véritable légende de l’automobile.

Si la SM a marqué les esprits, c’est aussi grâce à son intérieur luxueux et soigné. Les matériaux nobles, les assemblages précis et l’ergonomie étudiée créaient une ambiance à bord particulièrement raffinée. La planche de bord, avec ses instruments circulaires et son volant spécifique, était à la fois fonctionnelle et esthétique. La SM était également dotée d’un équipement très complet pour l’époque, avec notamment la climatisation et une direction à rappel asservi. En plus de son caractère dynamique, la SM était une voiture capable d’offrir un confort de premier ordre à ses occupants.

Frédéric Soubirou, responsable du style extérieur de DS Automobiles, raconte : « Nous nous sommes inspirés en observant plusieurs modèles de SM, dont des prototypes ou les deux SM présidentielles. Elles avaient une caractéristique notable, comme une signature. Elles donnaient l’impression de voler sur la route, elles étaient très aériennes. »

Cette légèreté, suggérant dynamisme et efficience, se retrouve à travers la silhouette à la fois élancée et musclée de SM TRIBUTE. La filiation directe est fortement marquée avec une face avant emblématique et un profil dominé par un long capot…

« Nous y avons ajouté quelques marqueurs très actuels de nos travaux », continue Frédéric Soubirou.

L’aspect biton étendu est notamment travaillé autour d’une réinterprétation de la teinte Feuille Dorée qui était au catalogue en 1971, arborant un vernis satiné patiné à la main et mariée à un noir coloré spécifique.

« Nous avons voulu créer des ponts entre différentes époques : les années 1930, au cours desquelles les prestigieuses marques françaises présentaient des carrosseries biton dans les concours d’élégance, l’icône automobile des années 1970 que représente la SM et nos créations actuelles avec des finitions comme le biton étendu, vu sur le concept DS AERO SPORT LOUNGE. Ce traitement est en effet devenu un marqueur du design des créations DS Automobiles », précise Vincent Lobry, responsable du design Couleurs, Matières et Finitions (CMF) de DS Automobiles.

La SM ne présentait pas de calandre supérieure apparente, alors remplacée par une très large verrière qui laissait apparaître les modules des projecteurs et la plaque d’immatriculation. Cinquante ans plus tard, cette verrière devient un écran 3D qui s’allume jusqu’en son centre, encadré par une signature lumineuse composée de trois modules de chaque côté – comme à l’époque – réhaussées de huit pointes de diamant et de DRL verticaux déclinés en triade qui se rejoignent en un point comme une étrave de bateau.

Le profil conserve les lignes caractéristiques de la SM pour accompagner les flux d’air de l’avant vers l’arrière, plus fin. Derrière deux grandes vitres, la custode coupée en deux continue de faire flotter la partie arrière en dessinant un S. Bien évidemment, les roues arrière sont partiellement carénées par des pièces amovibles.

Si les proportions iconiques de la SM sont respectées avec une longueur de 4,94 m. (+ 3 cm) et une hauteur de 1,34 m. (+ 2 cm), SM TRIBUTE gagne surtout en musculature et en prestance avec une largeur de 1,98 m. (+ 14 cm). À la recherche d’efficience, la garde au sol passe à 12 centimètres (- 3,5 cm). SM TRIBUTE se pose sur de grandes jantes de 22 pouces enjolivées d’inserts aérodynamiques.

L’habitacle reprend également les codes de la SM de 1970

À l’intérieur, le dessin de 1970 est aussi réinterprété avec la forme caractéristique du haut de la planche de bord ou encore le dessin ovale de l’instrumentation. Fidèle à l’esprit d’avant-garde de la SM, l’affichage des informations se fait par projection et la « console écran » courbe associée au volant steer-by-wire viennent compléter cet esprit cher à la marque. Le son et les lumières enveloppent les occupants.

L’intérieur est très clair avec une teinte ivoire composée de cuir et d’Alcantara®. Une large vitrine en façade de planche de bord offre un écrin extraordinaire pour accueillir un éventail de finitions et de matériaux quasi infini ! Les fauteuils reprennent la confection iconique de la SM, avec ses coussins horizontaux.

« Le dessin du haut de la planche de bord était une signature forte avec une transversalité assumée », souligne Luc Quirin, Designer Intérieur de DS Automobiles : « Nous avons conservé cette approche identitaire en intégrant le fruit de nos recherches. L’affichage se fait par de la projection, sans écran. L’environnement est plus immersif tout en étant moins contraignant pour le conducteur et les occupants. »

« Le travail du cuir gravé au laser sur les contre-portes fait apparaître des motifs inspirés des arts décoratifs. Ce courant est né dans le mêmes années que les concours d’élégance. Les décors point-perle font quant à eux référence aux modèles actuels », ajoute Vincent Lobry, responsable du design CMF de DS Automobiles.

« Ce n’est pas qu’une évocation de la SM », conclut Thierry Metroz. « L’équipe du DS DESIGN STUDIO PARIS a pris du plaisir autour d’un projet ambitieux. Nous avons respecté le dessin originel par son esprit et ses détails. Nous avons fait une retranscription et une réinterprétation de la SM. Mais comme il n’est pas dans nos habitudes de nous séparer de nos autres travaux, nous avons intégré beaucoup de détails de ce que sont les modèles de DS Automobiles et nos futurs projets. »

SM TRIBUTE à Chantilly Arts et Élégance

Partenaire de Chantilly Arts & Élégance dès sa première édition en 2014, DS Automobiles présente SM TRIBUTE à l’occasion du dixième anniversaire du concours organisé dans les jardins à la française du Château de Chantilly.

Installée dans un écrin de 120 m2 aux côtés d’une SM d’époque, SM TRIBUTE participera au Concours d’Élégance, le 15 septembre. DS Automobiles figure déjà au palmarès du concours le plus prisé de France grâce à DS E-TENSE en 2016.

Lors de la précédente édition, DS E-TENSE PERFORMANCE avait remporté le Prix de l’Innovation et plusieurs modèles de l’héritage de DS Automobiles ont également gagné des Concours d’État au fil des années, notamment les SM MYLORD (deux trophées) et DS 19 LA CROISETTE (un trophée).

Pour cette édition, SM TRIBUTE sera accompagnée d’un large éventail de SM présentées dans le village des collectionneurs. Les visiteurs pourront notamment découvrir ou redécouvrir une SM OPÉRA à quatre portes, une SM MYLORD cabriolet, une SM de compétition engagée aux 24 Heures de Spa-Francorchamps 1974, une SM PROTO déjà vue lors de l’édition 2023 de Rétromobile et d’autres SM de différentes teintes de l’Euro SM Club grâce à l’Aventure DS.

En parallèle de sa présentation à Chantilly, découvrez les coulisses du design de SM TRIBUTE sur le site internet DSDESIGNSTUDIO.PARIS.

Crédit photo : Citroën© et DS©