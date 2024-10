Ducati célèbre les 10 ans du Scrambler avec une version 10° Anniversario Rizoma Edition, limitée à 500 exemplaires

La Ducati Scrambler, icône de la marque italienne, fête en 2024 ses 10 ans depuis la réintroduction de son modèle mythique en 2014. À cette occasion, Ducati a collaboré avec Rizoma, célèbre pour ses pièces et accessoires de moto haut de gamme, pour créer une édition anniversaire exclusive, limitée à 500 exemplaires. Cet événement marque une étape importante dans l’histoire d’une moto qui a su capturer l’essence du style vintage tout en s’adaptant aux goûts modernes.

Les débuts de la Ducati Scrambler (1962-1974)

La première Ducati Scrambler est apparue en 1962. Conçue à l’origine pour répondre au marché américain, elle devait rivaliser avec les modèles populaires de l’époque comme les Triumph et les BSA. La Scrambler se distinguait par sa polyvalence, capable de rouler aussi bien sur route que sur des terrains plus accidentés, grâce à son style hybride entre moto de route et motocross. Elle arborait un design simple, mais robuste, avec un moteur monocylindre à quatre temps, qui se déclinait en plusieurs cylindrées (125 cm³, 250 cm³, 350 cm³, et 450 cm³).

Ce modèle de Ducati n’était pas seulement un véhicule, mais un symbole de la liberté et de la culture « cool » des années 60 et 70. Sa production a continué jusqu’en 1974, où elle a fini par s’effacer en raison des changements de tendances et des innovations techniques dans l’industrie de la moto.

La renaissance de la Scrambler en 2014

Quarante ans plus tard, Ducati a ressuscité la Scrambler, en 2014, pour capitaliser sur la tendance du vintage et du néo-rétro qui prenait de l’ampleur dans l’univers de la moto. Bien que le modèle réintroduit s’inspire fortement du design original, il a été modernisé avec des technologies actuelles, notamment un moteur bicylindre en L de 803 cm³, des freins ABS de série et un cadre treillis en acier, offrant ainsi une maniabilité améliorée et une performance à la hauteur des attentes des motards contemporains.

Ce retour a été un véritable succès commercial pour Ducati. La nouvelle Scrambler, avec son look à la fois vintage et branché, a rapidement séduit une nouvelle génération de motards à la recherche d’une moto au style décontracté mais performante. La Ducati Scrambler est également devenue un modèle très modulable, avec de nombreuses déclinaisons : l’Icon, la Full Throttle, la Classic, et la Desert Sled, entre autres.

L’édition anniversaire 2024

Pour célébrer les 10 ans de ce modèle emblématique, Ducati s’est associée à Rizoma pour créer une version limitée de la Scrambler. Cette édition anniversaire, limitée à 500 exemplaires, arbore des éléments en aluminium de haute qualité, des finitions spécifiques Rizoma et un coloris exclusif qui lui confère un caractère encore plus premium. Chaque exemplaire est numéroté, ce qui en fait un objet de collection très prisé par les amateurs de la marque et les passionnés de motos vintage.

Cette édition anniversaire incarne à la fois l’héritage et l’innovation, en rendant hommage aux premières Ducati Scrambler tout en proposant une esthétique et une performance adaptées aux attentes du public moderne. Il s’agit presque d’une symbiose, qui se forme entre chaque Scrambler et son propriétaire. Un Scrambler créé en collaboration avec un partenaire de longue date, Rizoma, qui, pour la première fois, a directement contribué à l’élaboration d’un modèle de production.

Un futur collector

Le Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition est une véritable pièce de collection Ducati, en série limitée et numérotée à 500 exemplaires, qui pousse encore plus loin la vision moderne, stylistique et inclusive du Land of Joy. Elégant et sophistiqué dans son coloris rehaussé par des détails en Metal Rose, ce Ducati Scrambler rejette les étiquettes et les classifications, comme une véritable œuvre d’art qui anticipe les tendances et les lignes du futur, devenant une extension de son pilote dans laquelle le style, l’innovation et l’individualité évoluent en parfaite harmonie.

Chaque détail étudié par Rizoma pour cette Ducati Scrambler, à partir de la finition Metal Rose, fait partie d’une vision globale dans laquelle la force et l’importance des accessoires et des détails chromatiques individuels complètent et amplifient l’apparence de la moto et la connexion avec son pilote, en constituant un design final très impactant. Le concept d’expression personnelle, qui a toujours été une valeur fondatrice du Ducati Scrambler, prend une signification différente dans le cas de cette édition Rizoma, devenant un élément qui complète, communique et améliore le style de vie de son propriétaire.

Une sculpture aux couleurs élégantes et raffinées

La livrée, définie par Rizoma en collaboration avec le Centre de Style Ducati, est basée sur l’équilibre chromatique du blanc pierre, du noir et du rose métal. Le réservoir, le moteur, les composants du châssis et les détails tels que les rétroviseurs ou le système d’échappement expriment l’élégance grâce à la couleur noire, qui devient une base, presque un arrière-plan pour mettre en valeur les détails en rose métal, carters, repose-pieds, bulle, et créer un contraste avec le blanc pierre du bouchon de réservoir et le garde-boue sportif.

Le Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition devient ainsi une véritable sculpture dont la tridimensionnalité est renforcée par des combinaisons de couleurs nouvelles et raffinées, créant une nouvelle étape dans le voyage du Scrambler dans le monde de l’art et du design.

Andrea Ferraresi, Directeur de la Stratégie et du Centro Stile Ducati a commenté : « Rizoma a réussi la tâche difficile de réinterpréter le Scrambler tout en maintenant son essence inchangée. J’ai été frappé par la rigueur formelle, l’attention aux détails et la propreté du traitement, y compris la couleur, que Rizoma a incorporé dans le concept qui est ensuite devenu cette version de célébration du dixième anniversaire du Scrambler”.

Fabrizio Rigolio, connu sous le nom de “tailleur d’aluminium”, est le Directeur Créatif et Fondateur de Rizoma. Avec son approche sartoriale, inspirée de la mode, il a introduit un nouveau langage dans le monde de la moto, où le style et la technologie se fondent dans une expérience unique. Le projet Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition incarne cette vision, élevant la moto au rang d’œuvre d’art qui reflète l’âme de la personne qui la conduit. « Ce Scrambler est différent des autres. Il est dédié aux 500 qui osent, qui voient plus loin, qui veulent laisser une marque indélébile. »

Ducati Scrambler Next-Gen

La deuxième génération de Ducati Scrambler, née en 2023, est une moto capable de combiner un look Modern Classic contemporain et innovant avec un contenu technique qui établit les standards de la catégorie. Essentielle, amusante, légère et dotée d’une grande personnalité, c’est le choix parfait pour ceux qui veulent une moto au style unique et reconnaissable, dynamique, accessible et sûre pour un usage quotidien. Une moto conçue pour ceux qui recherchent la liberté et veulent partager leur style et leur façon d’être avec les autres.

Les classiques du style Ducati Scrambler ; les phares, le réservoir, la forme de l’instrumentation, restent des points fixes, raffinés dans le style et avec un contenu technique plus actuel, comme le tableau de bord TFT de 4,3 pouces. Le moteur bicylindre Desmodue de 73 chevaux, mis en valeur par les nouveaux couvercles d’embrayage et d’alternateur, les caches-courroies et l’échappement qui laisse le moteur complètement exposé, est plus léger et équipé de Ride-by-Wire, quickshifter et Riding Modes, pour augmenter le plaisir de conduite et la sécurité en même temps.

Le Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition sera disponible à partir de mars 2025 au tarif de 14 990 euros.

La Ducati Scrambler, qu’elle soit issue des années 60 ou de 2014, reste une moto iconique qui a marqué et continue de marquer l’histoire du motocyclisme. Son design intemporel, sa polyvalence, et son esprit libre ont su conquérir plusieurs générations. Avec cette édition anniversaire limitée en collaboration avec Rizoma, Ducati célèbre non seulement les 10 ans de son modèle réintroduit en 2014, mais également tout l’héritage d’une moto qui fait partie de la légende italienne.

Crédit photo : Ducati©