La Renault Espace : 40 ans d’innovation et de succès

En 2024, la Renault Espace célèbre ses 40 ans, marquant ainsi quatre décennies d’innovation et de succès dans l’industrie automobile. Depuis son lancement en 1984, ce modèle emblématique a révolutionné le marché et redéfini la notion de véhicule familial en créant une nouvelle catégorie : le monospace. Ce succès visionnaire a permis à Renault de se positionner comme un pionnier de l’automobile moderne.

La genèse de la Renault Espace

La Renault Espace est née d’une collaboration entre Renault et Matra, la société française spécialisée dans l’aéronautique et l’automobile. L’idée d’origine, qui venait de Matra, était de créer un véhicule spacieux et modulaire, capable de transporter confortablement une famille nombreuse tout en étant aussi maniable qu’une voiture classique. Ce concept était inspiré des grands véhicules utilitaires américains, mais il était totalement inédit sur le marché européen.

Matra avait initialement proposé ce projet à Peugeot, mais l’entreprise déclina l’offre, laissant ainsi l’opportunité à Renault de saisir cette idée novatrice. Renault, voyant le potentiel, accepta le projet et travailla avec Matra pour développer le modèle.

Le lancement en 1984 : une révolution automobile

Le 23 juillet 1984, Renault dévoile officiellement la Renault Espace. Ce nouveau type de véhicule, capable d’accueillir jusqu’à sept passagers, offrait un intérieur modulable, une première dans l’industrie. Les sièges pouvaient être déplacés, retirés ou pivotés, offrant une grande flexibilité pour les familles et les professionnels.

Si les débuts furent timides, avec un accueil mitigé en raison de l’apparence inhabituelle du véhicule, le succès arriva rapidement. Le confort, la visibilité panoramique, la sécurité et l’aspect pratique du modèle ont conquis les automobilistes, transformant l’Espace en une référence pour les voitures familiales.

Le succès de la Renault Espace : la naissance du monospace

La Renault Espace est souvent considérée comme le tout premier monospace européen, créant ainsi une nouvelle catégorie sur le marché. Le modèle combinait l’espace intérieur d’un van avec la maniabilité d’une voiture traditionnelle, ce qui a séduit les familles en quête de confort et de praticité. Ce succès a inspiré de nombreux autres constructeurs à lancer leurs propres monospaces, mais la Renault Espace est restée une pionnière dans son domaine.

Les six générations de la Renault Espace

Au cours de ses 40 ans d’existence, la Renault Espace a connu six générations distinctes, chacune apportant des améliorations en termes de design, de technologie et de performances.

À son lancement en 1984, le Renault Espace était disponible en 10 versions différentes, vendues entre 96 000 et 177 000 Francs :

• ESPACE 2000 GTS : 96 000 Francs

• ESPACE 2000 GTS : 113 800 Francs

• ESPACE 2000 TSE : 108 500 Francs

• ESPACE 2000 TSE : 127 600 Francs

• ESPACE 2000 TXE : 134 800 Francs

• ESPACE 2000 TXE QUADRA : 177 000 Francs

• ESPACE 2000 INJECTION : 149 000 Francs

• ESPACE TURBO D : 131 800 Francs

• ESPACE TURBO DX : 145 600 Francs

• ESPACE 2000-1 TURBO DIESEL : 161 400 Francs

Première génération (1984-1991) : Cette version, fabriquée en collaboration avec Matra, a posé les bases du monospace. Elle était légère grâce à sa carrosserie en composite plastique et proposait une modularité inédite avec ses sièges amovibles.

Il s’en est vendu 191 694 unités.

Deuxième génération (1991-1996) : Toujours développée avec Matra, cette version a amélioré le design extérieur et introduit des moteurs plus puissants. Elle a renforcé le positionnement de l’Espace comme leader du marché des monospaces.

Ventes : 317 225 exemplaires

Troisième génération (1996-2002) : Avec cette génération, l’Espace a franchi un cap technologique, notamment en adoptant des matériaux plus résistants pour la carrosserie et en intégrant des équipements modernes comme l’air conditionné à plusieurs zones.

Ventes : 365 323 exemplaires

Quatrième génération (2002-2015) : Renault a pris le contrôle total du développement et de la production de l’Espace avec cette version, marquée par un design plus audacieux et une montée en gamme. Elle se caractérisait par des innovations comme le système multimédia intégré et une qualité de finition supérieure.

Ventes : 372 692 exemplaires

Cinquième génération (2015-2023) : Avec l’avènement des SUV, Renault a repensé l’Espace pour lui donner une allure plus robuste. Bien qu’il soit resté un monospace dans son approche, son design rappelait celui des crossovers, marquant une transition vers un style plus moderne.

Ventes : 100 000 unités

Sixième génération (2023- ) : La dernière version de l’Espace, lancée en 2023, n’est plus un monospace mais un véritable SUV, un Austral rallongé de 21 cm.. Cette évolution reflète l’évolution des goûts des consommateurs et la popularité croissante des SUV sur le marché mondial. Si l’Espace reste fidèle à son ADN de véhicule spacieux et confortable, il adopte désormais une posture plus haute, des lignes plus musclées et des technologies de pointe.

Un succès mondial : plus d’un million d’exemplaires vendus

Depuis son lancement en 1984, la Renault Espace s’est écoulée à plus de 1,3 million d’exemplaires dans le monde. Ce succès est d’autant plus impressionnant qu’il s’agit d’un véhicule de niche, destiné à une clientèle cherchant avant tout l’espace et le confort pour les longs trajets. Grâce à son design unique et à ses innovations constantes, l’Espace a su séduire aussi bien en Europe qu’en Asie et dans certaines régions d’Amérique latine.

L’héritage de la Renault Espace

Avec 40 ans d’histoire, la Renault Espace a laissé une empreinte indélébile dans l’industrie automobile. Elle a défini les normes des monospaces en matière de modularité, de confort et de technologie. Même si la sixième génération s’éloigne du concept original en adoptant les codes du SUV, l’Espace reste une icône de l’innovation automobile.

En anticipant les besoins des familles et en répondant aux exigences changeantes du marché, la Renault Espace a su se réinventer tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales : offrir un espace généreux, un confort de conduite et une flexibilité intérieure inégalée. Son parcours, marqué par l’audace et la vision, en fait l’un des modèles les plus emblématiques de l’automobile moderne.

L’Espace : l’innovation automobile

À l’aube de ses 40 ans, la Renault Espace continue de fasciner par sa capacité à évoluer et à s’adapter aux nouvelles tendances. De son statut de pionnière du monospace à sa transformation en SUV, elle incarne l’esprit d’innovation qui a toujours été au cœur de Renault.

Crédit photo : Renault©