Une évolution chiffrée

Depuis les années 1950, le monde de l’aviation commerciale a connu une explosion du trafic passagers. En 1950, seulement 25 millions de passagers empruntaient l’avion chaque année dans le monde. En 2019, avant la pandémie, ce chiffre avait atteint 4,5 milliards. Selon les prévisions, le nombre de passagers pourrait atteindre 8 milliards d’ici 2037. Cette croissance spectaculaire souligne l’importance croissante de l’aviation dans nos vies. Elle marque également une totale démocratisation de ce mode de transport, au détriment d’une qualité de voyage liée au nombre important de voyageurs aériens. L’avion, est-ce que c’était mieux avant ? Nous pouvons nous poser la question.

Dégradation des conditions de vol

L’augmentation du trafic aérien s’accompagne d’une dégradation des conditions de vol. Les passagers d’aujourd’hui doivent faire face à de nombreux inconvénients qui n’existaient pas, ou peu, dans les décennies précédentes. Voici quelques points de comparaison :

1. Espace et confort : dans les années 50 et 70, les avions étaient souvent moins encombrés, offrant plus d’espace pour les passagers. Prendre l’avion était une véritable aventure réservée à quelques privilégiés et la qualité d’accueil, aussi bien dans les aéroports qu’à bord des avions était nettement supérieure. Aujourd’hui, avec l’augmentation du nombre de sièges par vol, le confort a été sacrifié au profit de la rentabilité. Les espaces entre les sièges se sont réduits, rendant les vols longs plus difficiles.

2. Temps d’attente : les aéroports, autrefois lieux de calme et de convivialité, sont devenus des espaces surchargés. Les attentes prolongées aux contrôles de sécurité et aux portes d’embarquement sont désormais monnaie courante, ajoutant au stress du voyage.

3. Services à bord : autrefois, les compagnies aériennes offraient des repas complets, des boissons gratuites et même des divertissements à bord. Aujourd’hui, ces services ont été largement réduits, et de nombreux extras, tels que les bagages en soute ou les collations, sont devenus payants, notamment sur les vols courts et moyen-courriers. Le passager est désormais considéré davantage comme un client que comme un invité. Et les tarifs sont élevés. Pour exemple, sur la compagnie Easy Jet, sur un vol Paris-Milan, il vous faudra mettre la main au porte-monnaie à la moindre envie de sustentation ou d’étayer votre soif. Une mignonette de whisky Jack Daniel’s est vendue 7 euros pour 5 cl, une cannette de Coca 33 cl 3,10 euros, une bouteille d’eau 50 cl 3,10 euros, un chocolat chaud 4 euros, un croissant 3 euros et un sandwich Tuna Crunch Roll 6,25 euros. Des tarifs assez élevés également appliqués sur d’autres compagnies aériennes.

4. Pollution et saturation du ciel : L’augmentation du nombre de vols a également conduit à une saturation des espaces aériens, provoquant des retards et une hausse des émissions de carbone. Le transport aérien est aujourd’hui l’une des sources majeures de pollution.

Les avantages d’autrefois

Dans les années 50 à 70, voyager en avion était souvent perçu comme un luxe, une expérience mémorable. Les passagers profitaient de l’accueil chaleureux des équipages, de la gastronomie à bord, et des cabines spacieuses. L’aviation représentait une avancée technologique majeure, permettant de relier des continents en quelques heures, une prouesse inouïe à l’époque. Et comment parler des vols commerciaux d’autrefois sans évoquer l’un des plus beaux fleurons français (et britannique) : le Concorde. Véritable représentant de la grande époque de l’aéronautique (le Concorde a volé de 1976 à 2003), cet avion majestueux reliait Paris à New-York en seulement 3 heures et 30 mn (contre 8 heures pour un vol classique), grâce à sa vitesse supersonique de Mach 2,02, soit 2 145 km/h. Avec le décalage horaire, les passagers se posaient sur “Big Apple” avant l’heure parisienne du décollage.

Les avantages d’aujourd’hui

Malgré ces dégradations, il existe encore des avantages à voyager en avion aujourd’hui. La technologie a considérablement amélioré certains aspects du voyage. Parmi eux :

• Accessibilité : Les billets d’avion sont aujourd’hui beaucoup plus abordables, permettant à un plus grand nombre de personnes de voyager.

• Réseau global : La connectivité mondiale a explosé. Il est désormais possible de se rendre presque partout sur la planète en un temps relativement court.

• Technologie et Internet : Avec l’arrivée de la Wi-Fi très haut débit sur tous les avions d’Air France d’ici 2025, les passagers pourront travailler ou se divertir en ligne, un service qui n’existait pas auparavant.

La fin d’une aventure

Alors, est-ce que c’était mieux avant ? La réponse n’est pas simple. C’était en tout cas plus noble et plus proche d’une aventure exceptionnelle. Aujourd’hui, les conditions de vol se sont dégradées et on prend l’avion comme si l’on prenait le métro, mais le monde de l’aviation a évolué pour s’adapter aux besoins d’une population mondiale croissante. Si la qualité du service a diminué, l’accessibilité et la connectivité n’ont jamais été aussi élevées. Chaque époque a ses avantages et ses inconvénients, et il appartient à chaque voyageur de peser le pour et le contre.

Crédit photo de UNE : Hôtesses de la Pacific Southwest Airlines – crédit : San Diego & Space Museum©