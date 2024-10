Le salon Rétromobile s’exporte aux États-Unis

Le salon Rétromobile, organisé par Comexposium, cible le marché américain grâce à un nouvel évènement créé en partenariat avec le groupe duPont REGISTRY PARIS, le 3 octobre 2024.Comme quoi, le vintage n’a pas de frontières.

Rétromobile made in USA en 2025

Comexposium annonce avoir choisi duPont REGISTRY Group (DRG), l’un des plus importants écosystèmes dans le domaine du luxe, incarnant la culture, la communauté et le commerce du lifestyle automobile haut de gamme, comme partenaire exclusif afin de créer une édition américaine du Salon Rétromobile.

Ce nouvel événement se tiendra aux Etats-Unis en 2025. L’édition américaine s’inscrira dans la continuité de l’histoire du salon dédié aux voitures de collection Rétromobile, qui se tient chaque année depuis 1976 à Paris, et qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les passionnés de véhicules de collection.

Depuis près de 50 ans, Rétromobile réunit les plus grands constructeurs automobiles, les marchands européens les plus prestigieux, des collectionneurs, des maisons de vente aux enchères, des organisateurs d’événements, des restaurateurs, des carrossiers, des fournisseurs de pièces détachées et d’automobilia, des grands noms et des professionnels de l’industrie automobile, ainsi que plus de 130 000 visiteurs pendant cinq jours.

Chaque année, en hommage à son héritage, le salon met en lumière des anniversaires de constructeurs, les plus pages de l’histoire du sport automobile et revient sur les avancées technologiques majeures pour le secteur de l’automobile.

Aujourd’hui, cette nouvelle édition du salon, fruit du partenariat avec duPont REGISTRY Group, recréera dès 2025 l’ambiance extraordinaire de l’événement européen, en y apportant une touche américaine. Il mettra également en vedette une grande variété de voitures de collection anciennes et rares, héritières de plus d’un siècle d’histoire automobile. De quoi refléter toute l’importance historique et culturelle des belles mécaniques, la richesse de fabrication, d’innovation et de design et expliquer comment le secteur de l’automobile a influencé la culture et la société sur le plan international.

Une évidence

“Quand on voit la passion et l’enthousiasme que Rétromobile suscite à Paris chez les amateurs européens de voitures de collection, il est évident que cette émotion et cet esprit existent également aux États-Unis”, a déclaré Gérard Neveu, PDG de duPont REGISTRY Events. “Amener le salon Rétromobile en Amérique est apparu comme une évidence, pour ainsi faire profiter de ce spectacle fantastique à un plus large public et au plus grand marché au monde en termes de voitures de collection. À l’image du salon parisien annuel, Rétromobile USA séduira toutes sortes d’exposants, de collectionneurs et de visiteurs réunis autour d’une grande célébration du design, de l’artisanat et de l’histoire automobile.”

“Nous sommes très heureux d’annoncer ce projet aux États-Unis qui marque un nouveau chapitre dans l’histoire du salon Rétromobile. Depuis 1976, ce dernier est organisé par des passionnés pour des passionnés. Nous sommes intimement convaincus d’avoir trouvé en duPont REGISTRY Group le partenaire idéal doté d’une grande expertise et d’un maillage important dans le monde de l’automobile aux États-Unis. Comexposium est heureux de pouvoir adapter l’expérience Rétromobile au plus important marché du monde. Nous sommes impatients de retrouver nos amis collectionneurs américains habitués de longue date au rendez-vous parisien et de venir à la rencontre des fans américains !”, précise Romain Grabowski, directeur du salon Rétromobile Paris chez COMEXPOSIUM.

duPont REGISTRY Group est un écosystème dédié au lifestyle de l’automobile de luxe, avec dans son portefeuille des sociétés comme Canossa, qui produit déjà plus de 250 événements dans le domaine des voitures de luxe dans le monde entier et possède l’événement Ferrari le plus prestigieux, Cavallino. Le groupe offre des expériences et des produits uniques aux passionnés de voitures tout au long de leur voyage, les faisant passer de simples rêveurs à de véritables collectionneurs. Pour cela, il peut par exemple compter sur Petrolicious, maison de renommée mondiale spécialisée dans la création de vidéos originales de haute qualité et de contenu éditorial pour les amateurs de voitures de collection. Depuis plus de 37 ans, duPont REGISTRY est la première marketplace automobile de produits originaux et de luxe.