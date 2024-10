Mondial de l’Auto de Paris : 126 ans d’histoire

Le Mondial de l’Auto de Paris, anciennement appelé « Salon de l’automobile », est l’un des événements les plus emblématiques de l’industrie automobile mondiale. Fondé en 1898 sous l’impulsion de l’ingénieur Albert de Dion et de la société Automobile Club de France, il est considéré comme le tout premier salon automobile au monde. À l’époque, l’automobile était une technologie naissante, et les pionniers souhaitaient offrir une plateforme pour présenter leurs innovations, permettant ainsi de démocratiser cet incroyable moyen de transport.

La genèse du Mondial de l’Auto

L’idée derrière la création de ce salon était de réunir au même endroit les constructeurs automobiles et le grand public, afin de faire découvrir et promouvoir cette technologie en pleine évolution. La première édition, qui s’est tenue au Jardin des Tuileries à Paris, a connu un immense succès. Les visiteurs ont pu admirer une trentaine de véhicules, un nombre impressionnant pour l’époque. Très vite, le salon devient un rendez-vous incontournable pour les passionnés de mécanique et d’innovation.

Au fil des décennies, le salon prend de l’ampleur, devenant une vitrine internationale pour les constructeurs automobiles du monde entier. En 1988, l’événement est rebaptisé « Mondial de l’Automobile », marquant ainsi son ambition de se hisser parmi les événements les plus importants du secteur. Il a également déménagé au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, un espace beaucoup plus vaste, mieux adapté aux besoins des exposants.

Le succès d’un rendez-vous international

Le Mondial de l’Auto a joué un rôle majeur dans l’évolution de l’industrie automobile en Europe. De nombreux modèles emblématiques ont été dévoilés lors de ce salon, et les innovations technologiques (sécurité, design, motorisation) ont souvent fait leur première apparition sous les yeux des visiteurs parisiens. Le salon est aussi un lieu où les tendances du marché se dessinent, offrant aux marques une tribune pour s’adresser à des millions de consommateurs potentiels.

Les périodes d’annulation et l’impact du Covid-19

Malgré son succès durable, le Mondial de l’Auto a dû affronter des périodes difficiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’événement a été annulé en raison du conflit et n’a pu reprendre qu’en 1946. Plus récemment, l’édition de 2020 a été annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Cette annulation a marqué un tournant, non seulement à cause des restrictions sanitaires, mais aussi parce que l’industrie automobile a commencé à réévaluer la pertinence de ces grands salons physiques face à l’essor des présentations numériques.

Un essoufflement récent

Le début des années 2020 a également vu un certain désenchantement de la part des constructeurs. Plusieurs marques majeures, telles que Volkswagen, Ford et Fiat, ont décidé de ne plus participer régulièrement au salon, invoquant des coûts trop élevés pour les emplacements et une rentabilité limitée. En effet, les stands au Mondial sont particulièrement chers et l’événement nécessite des investissements considérables pour chaque constructeur, surtout dans un contexte où les entreprises cherchent à optimiser leurs dépenses.

L’édition 2022 du Mondial de l’Auto a été particulièrement pauvre, avec seulement une quinzaine de marques présentes et 400 000 visiteurs (contre 1 million en moyenne sur les éditions précédentes), une véritable hémorragie ! Quant au salon de l’auto de Genève, autre référence du secteur automobile, il n’existe plus après la dernière édition qui s’est tenue en mars 2024.

L’édition 2024 du Mondial de l’Auto de Paris sera fort heureusement plus riche que la précédente. Voici la liste des exposants qui seront présents cette année :

• Alfa Romeo

• Alpine

• Audi

• BYD

• BMW

• Cadillac

• Citroën

• Dacia

• Delage

• DS

• Ford

• GAC

• Hongqi

• Iveco

• Kia

• Leapmotor

• Maxus

• Mini

• Peugeot

• Renault

• Skoda

• Tesla

• Volkswagen

• XPeng

À noter malgré tout l’absence de Mazda, Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Volvo, Hyundai, MG, Toyota, Bugatti, Aston Martin, McLaren. Si vous vouliez voir de belles supercars, c’est râpé pour cette année.

Les transformations numériques et l’essor des conférences en ligne ont également joué un rôle dans ce désengagement. Beaucoup de marques choisissent aujourd’hui de présenter leurs nouveaux modèles via des plateformes numériques ou lors de petits événements privés, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des grands salons.

Quelles perspectives pour le Mondial de l’Auto ?

Bien que le Mondial de l’Auto ait perdu une partie de son éclat d’antan, il reste un rendez-vous incontournable pour beaucoup d’acteurs de l’industrie automobile. En 2024, le salon espère reconquérir son prestige d’autrefois avec une édition centrée sur les voitures électriques, les nouvelles technologies et la mobilité durable. Les organisateurs cherchent également à réduire les coûts pour attirer de nouveau les grands noms de l’automobile et répondre aux attentes d’un public de plus en plus intéressé par les véhicules électriques, hybrides et autonomes.

Ainsi, bien que le Mondial de l’Auto ait connu des défis et une baisse d’intérêt de la part des constructeurs, il demeure une plateforme essentielle pour les amateurs et professionnels de l’automobile, en quête de découvertes technologiques et d’innovations qui façonneront la mobilité de demain.

Ce salon continue de porter en lui l’héritage de plus d’un siècle d’histoire automobile, tout en cherchant à s’adapter aux nouvelles attentes du marché et des consommateurs. C’est la raison pour laquelle l’édition 2024 mettra à l’honneur les voitures électriques.

Voici les horaires précis du salon pour toutes les journées ouvertes au public :

Mardi 15 octobre : 09h30-20h00 (dernier accès 19h00)

Mercredi 16 octobre : 09h30-20h00 (dernier accès 19h00)

Jeudi 17 octobre : 09h30-20h00 (dernier accès 19h00)

Vendredi 18 octobre : 09h30-22h00 (dernier accès 21h00)

Samedi 19 octobre : 09h00-22h00 (dernier accès 21h00)

Dimanche 20 octobre : 09h00-18h30 (dernier accès 17h30)

Le prix du billet d’entrée : 18 euros la journée en semaine et 22 euros le week-end. Enfants : 10 euros la semaine et 12 euros le week-end. Soirée nocturne : 16 euros.

Toutes les informations en cliquant sur ce lien.

Crédit photo : Renault© – Renault Frégate 1959.