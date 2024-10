Renault 4 E-Tech électrique : quelle est la nouvelle proposition de la marque au losange ?

Renault présente cette semaine sur le Mondial de l’Auto de Paris sa grande nouveauté : la R4 e-tech 100% électrique. Un modèle qui reprend les bases stylistiques du modèle de 1961 avec une technologie résolument moderne. Et force est de reconnaître que cette nouvelle proposition est particulièrement réussie, avec sa forme cubique légendaire conservée sur la version électrique.

Le passé pour assurer l’avenir

La sortie de la R5 e-tech et le concept R17 confirment l’ambition de la marque au losange de démocratiser l’électrique, au travers de modèles populaires qui ont toute la sympathie des Français. L’arrivée de la R4 e-tech ces jours-ci à la Porte de Versailles va dans le même sens et confirme la volonté de Renault de se tourner vers le passé, pour assurer son avenir. L’occasion de revenir sur cet incroyable succès commercial que fût la Renault 4 et sur la nouvelle proposition que représente la R4 e-tech.

La naissance d’une icône

La Renault 4, lancée en 1961, est l’un des véhicules emblématiques de l’automobile française. Conçue pour répondre aux besoins d’une société en pleine évolution, elle est née sous l’impulsion de Pierre Dreyfus, alors PDG de Renault, qui voulait un modèle pratique, polyvalent et accessible à tous. Elle est la première voiture dite « à vivre », pensée pour s’adapter à la vie quotidienne des familles, des travailleurs et des agriculteurs, avec une grande flexibilité d’utilisation. Son slogan « Elle est à tout faire » symbolise parfaitement son concept.

Le concept de la R4

Au début des années 1960, l’industrie automobile est marquée par des bouleversements. Renault souhaite proposer un modèle capable de rivaliser avec la Citroën 2CV. Le but est clair : créer une voiture robuste, économique et pratique, capable de transporter aussi bien des passagers que des marchandises. Renault adopte ainsi une carrosserie bicorps à hayon, une innovation à l’époque, qui fait de la 4L un précurseur des voitures à « coffre modulable » que l’on connaît aujourd’hui sous forme de berlines et de breaks. La Renault 4 est aussi pensée pour être abordable et facile à entretenir, ce qui contribue grandement à son succès.

Motorisations et modèles

Sous le capot, la première Renault 4 est équipée d’un moteur 4 cylindres de 747 cm³, développant 27 chevaux, permettant d’atteindre une vitesse de pointe d’environ 100 km/h. Au fil des années, elle bénéficiera de plusieurs évolutions de moteur, notamment le 845 cm³ ou encore des versions plus puissantes, comme celle de 1 108 cm³ sur les modèles GTL. Ce modèle GTL est d’ailleurs l’un des plus populaires grâce à sa polyvalence et ses performances accrues pour l’époque.

La gamme de la Renault 4 se décline en plusieurs versions, comme la version F4 (une fourgonnette utilitaire), et des séries spéciales telles que la « Parisienne » ou la « Plein Air ». Elle connaît aussi une carrière internationale, assemblée dans de nombreux pays, ce qui en fait une icône mondiale.

Un succès populaire

La Renault 4 rencontre un immense succès dès son lancement. Sa simplicité, sa robustesse et son prix attractif séduisent un large public. Elle devient rapidement un modèle populaire non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays. Ce succès se poursuit tout au long de sa carrière, avec des ventes cumulées atteignant plus de 8 millions d’exemplaires (8 135 424 unités vendues dans 100 pays différents jusqu’à la fin de sa production en 1995). La Renault 4 devient ainsi la voiture la plus produite de Renault et l’une des voitures les plus emblématiques du XXe siècle.

La renaissance électrique : la Renault 4 e-tech

Aujourd’hui, en 2024, la Renault 4 fait son grand retour sous une nouvelle forme. La marque au losange profite du Mondial de l’Auto de Paris pour présenter la Renault 4 e-tech, une version entièrement électrique de cette légende. Ce modèle revisité rend hommage à l’originale, tout en s’adaptant aux exigences modernes en matière de mobilité durable. Mais côté prix, le positionnement n’est pas celui de 1961, puisque la nouvelle 4L électrique sera proposée aux alentours de 29 500 euros et, selon nos confrères de l’Argus, le prix pourrait monter jusqu’à 39 500 euros sur la version la plus équipée. Un tarif élevé pour une citadine urbaine.

La Renault 4 e-tech se distingue par un design néo-rétro, reprenant certains éléments iconiques de la 4L tout en intégrant des lignes contemporaines. Elle est équipée d’une motorisation 100 % électrique, avec une autonomie annoncée d’environ 400 km, répondant aux besoins de la mobilité urbaine et péri-urbaine d’aujourd’hui. Ce retour en force de la Renault 4 dans une version électrique témoigne de l’attachement de Renault à son patrimoine, tout en se tournant vers l’avenir avec des solutions respectueuses de l’environnement.

Annoncée au Mondial de l’Auto en 2022 sous les traits du show-car 4EVER Trophy, la Renault 4 E-Tech electric puise dans l’ADN du modèle originel pour se réinventer sous les traits d’une compacte polyvalente d’aujourd’hui. 100 % électrique et connectée, celle-ci se veut plus que jamais une “voiture à vivre” et plus encore, une baroudeuse du quotidien. Toujours ouverte sur le monde avec son toit ouvrant en toile (référence au modèle originel), elle devrait séduire le plus grand nombre avec son design rétro-futuriste d’aventurière et s’adapter à chacun grâce à sa modularité et son coffre volumineux.

Bien dans son époque, la Renault 4 E-Tech electric rime également avec technologie, qu’elle soit au service de la sécurité, avec les ADAS, comme de l’expérience de conduite et de vie à bord, avec OpenR Link et Reno, l’avatar officiel Renault. De nombreuses prestations qui feront d’elle la voiture compacte électrique d’une toute nouvelle génération !

Une ambition renouvelée

Un mot résumait fidèlement la Renault 4 originelle : la polyvalence. Trente ans après sa fin de carrière, ce même mot sonne toujours aussi bien. C’est pourquoi cette Renault 4 E-Tech electric, fruit de la Renaulution, rejoint la gamme électrique de Renault comme la voiture de tous les besoins. Son ambition est clairement exprimée par la philosophie qui a présidé à sa conception : répondre au maximum de cas d’usage des clients.

Elle a donc été pensée pour les trajets du quotidien comme pour les balades du week-end ou les sorties loisir. Elle a été imaginée pour une conduite en solo comme pour un trajet en famille. Elle a été créée pour un usage aussi bien standard qu’intensif de son coffre. Cet héritage, elle le tient de la R4 bien sûr. Et comme son aïeule à l’époque, la Renault 4 E-Tech electric a choisi de voir loin en se fixant un nouvel horizon, celui de permettre à tous d’explorer les usages du véhicule électrique. Parce qu’elle se veut la voiture “blue-jean” du 21e siècle (même si le prix fait tousser), elle peut tout faire. Ville, campagne, montagne et autoroute l’attendent déjà avec impatience.

Pour preuves de sa polyvalence, la Renault 4 E-Tech electric apporte en premier lieu une doublette volume de coffre / modularité inédite sur le segment : 420 litres “cubiques”, seuil de chargement abaissé au maximum, rangements astucieux, banquette rabattable, mise en tablette du siège passager, une première pour un véhicule électrique de Renault !

Et quel que soit le trajet emprunté, routes bitumées ou chemins plus cahoteux, Renault précise que le confort est au rendez-vous grâce à une garde au sol réhaussée et au système d’antipatinage évolué Extended Grip.

Démocratiser la voiture électrique

Toutes ces prestations, mais aussi l’habitabilité record, le centre de gravité bas, la tenue de route, la fonction “One Pedal” et l’autonomie jusqu’à 400 km ont notamment été rendus possibles grâce à la plateforme dédiée AmpR Small, unique en Europe. Partagée avec Renault 5 E-tech electric, elle a permis de nombreuses économies d’échelle, sans compromis pour la clientèle. De quoi faire de la Renault 4 E-Tech electric la compacte qu’il faut pour rester zen dans les bouchons comme sur les grandes distances.

“Avec Renault 4 E-Tech electric, Renault franchit une nouvelle étape vers la démocratisation du véhicule électrique en Europe. Ce modèle vient compléter une gamme déjà variée avec Mégane, Scénic et la toute nouvelle Renault 5 E-Tech electric. Mais il manquait encore une voiture compacte avec du volume. C’est chose faite avec un modèle polyvalent, pratique, modulaire et doté d’un grand coffre facile à charger. Une voiture capable de répondre au maximum d’usages de la vie de tous les jours. Une voiture électrique populaire bien dans son époque, avec un maximum de technologies utiles et de confort.” Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault.

La Renault 4 a marqué l’histoire de l’automobile avec sa longévité et son succès commercial. Son retour en version électrique avec la Renault 4 e-tech montre la volonté de Renault de continuer à s’inscrire dans le présent et le futur, tout en gardant un pied dans l’héritage de ce modèle légendaire. On peut tout de même regretter que les voitures urbaines à bas prix se font de plus en plus rares.

Pour promouvoir son nouveau modèle, Renault joue la carte du vintage. Preuve en est, cette vidéo qui utilise à fond les codes du rétro, avec d’anciennes images du modèle originel de la 4L, sur une chanson de Gilbert Bécaud : “Je reviens te chercher” :

Crédit photo : Renault©