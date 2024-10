Transformez votre vélo vintage en vélo électrique avec CLIP

Certaines inventions sont totalement loufoques et n’ont d’utilité que le plaisir procuré à leurs créateurs. D’autres, plus réfléchies, ont un intérêt concret dans notre quotidien et peuvent même changer notre vie. C’est le cas de CLIP, premier moteur électrique portable au monde, qui permet de transformer n’importe quelle bicyclette, la plus vintage soit-elle, en véritable vélo électrique.

CLIP : un groupe solide

Fondée en 2018 par Som Ray et Clément De Alcala, CLIP est une start-up de la micromobilité basée à Brooklyn, dont la mission est de construire la plateforme de mobilité électrique la plus abordable au monde en créant la technologie la plus accessible pour transformer les vélos traditionnels en vélos électriques, permettant aux habitants du monde entier de se déplacer à vélo pour leurs déplacements en ville. La mission de CLIP est aussi portée par un comité d’experts reconnus du monde académique, financier et de la mobilité, tels que le professeur Tarun Khanna de la Harvard Business School, le Dr. Soumitra Dutta, doyen de la Said Business School à l’Université d’Oxford, et Sandiip Bhammer, fondateur de Green Frontier Capital, le plus grand fond axé sur le climat en Inde. Du côté de la fabrication et de la distribution, CLIP est accompagné par des poids lourds de l’industrie comme Tushar Choudhary, fondateur & directeur général de Motovolt, Raaja Kanwar, président et directeur général d’Apollo International, et Sunjay Kapur, président de Sona Comstar, qui apportent leurs perspectives expérimentées en tant que membres du comité d’expert.

Innovation mondiale : CLIP arrive en France

Passez facilement à la mobilité douce grâce à ce système révolutionnaire qui transforme en 1 clic n’importe quel vélo en vélo électrique Disponible en pré-commande depuis le 15 septembre 2024.

CLIP est le premier moteur électrique portable au monde permettant de transformer un vélo traditionnel en vélo électrique en quelques secondes et de façon réversible. Une bonne façon pour tous ceux qui veulent conserver leur vélo vintage tout en passant à l’électrique. Sans outils ou pré-installation, CLIP est prêt à l’emploi dès l’achat. CLIP a été pensé principalement comme une solution de bon sens pour les déplacements quotidiens vers le bureau, en combinant autonomie optimale et puissance suffisante à un prix abordable. « Alors que 60 % des trajets urbains domicile-travail en ville font moins de 5 km en France, nous pensons qu’un vélo à assistance électrique classique est parfois une solution surdimensionnée (prix, poids, vitesse, autonomie/taille des batteries, etc…) pour une problématique nécessitant juste le bon niveau d’assistance. La production d’un CLIP consomme 50 fois moins de ressources que celle d’un vélo électrique tout en permettant aux vélotafeurs la même performance du côté de la réduction de leurs émissions. Économie circulaire garantie, nos vieux vélos ont trouvé une nouvelle vie ! » explique Clément De Alcala, cofondateur de CLIP.

Comment acheter CLIP et à quel prix ?

La campagne de pré-commande se déroule du 15 septembre au 31 décembre 2024. Où ? Directement sur le site de CLIP : https://clip.bike/ Combien ? Le prix final est de 450 € pour le modèle Commuter (10 kms d’assistance) et 550 € pour le modèle Explorer (20 kms d’assistance). Lors de la pré¬commande, il faudra verser seulement 50€ de frais de réservation qui seront ensuite déduits du montant total à verser lors de la commande finale pour livraison début 2025. Par ailleurs les premiers souscripteurs bénéficieront d’une remise spéciale : de 100 € pour les 500 premières commandes de 50 € pour les 500 suivantes.

CLIP : comment ça marche ? (Copyright Michel Chevalet©)

Attachez CLIP en quelques secondes sur votre vélo traditionnel (vélo de ville, hybride, de route ou partagé), positionnez la télécommande bluetooth sur le guidon et roulez comme avec un vélo électrique.

Activez l’assistance au démarrage ou pour les côtes d’une simple pression sur le bouton de la télécommande lors des montées et rechargez votre batterie en descente. Détachez CLIP en quelques secondes pour l’emporter avec vous et rechargez-le en moins d’une heure à votre bureau, comme vous le faites avec votre ordinateur portable ou votre smartphone.

Caractéristiques techniques

CLIP est le premier dispositif de mise à niveau de vélo plug-and-play au monde, Compatible avec la grande majorité des vélos de route, de ville, hybrides et même certains vélos partagés en libre service comme le Vélib, ne nécessite aucun outil. Il s’attache à la fourche avant du vélo, en quelques secondes seulement, pour entraîner la roue avant par friction. L’assistance s’active en appuyant sur un petit bouton de télécommande Bluetooth connecté au guidon du vélo grâce à un système de démultiplicateur qui permet au moteur de délivrer plus de puissance en fonction de la vitesse, et de l’augmenter progressivement en fonction du pédalage, facilement détachable, poids : 3,8 kg (moteur et batterie),vVitesse maximale limitée à 25 km/h, comprend un système de freinage régénératif pour recharger la batterie en roulant, compact et facile à transporter : CLIP est suffisamment petit pour tenir dans un sac à dos à dos.

Crédit photo : CLIP©