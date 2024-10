Urban Native présente sa trottinette T9

Pour présenter une nouvelle solution de mobilité urbaine, la marque Urban Native a sorti un modèle sophistiqué de trottinette électrique en mai 2024, baptisé T9. Un véhicule au look épuré affichant un poids plume, situé sous la barre des 10 kg.

Grâce à son poids plume (-10 kg), la T9 va vous suivre partout. C’est cette légèreté qui a, en partie, valu le prix iF DESIGN AWARD à la société Urban Native, reconnaissance internationale pour l’innovation et le design. Et ils n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin : pour proposer LE modèle parfait qui corresponde à 100% aux besoins des citadins, ils ont développé la T9 (2.0). Encore plus légère et performante. Cette T9 est bien plus qu’une trottinette électrique. C’est la solution au trafic, à la pollution et à la monotonie des transports conventionnels.

Un modèle épuré et atypique

Quelques spécificités placent la T9 au-dessus du lot des trottinettes traditionnelles :

Système de freinage hydraulique et électronique, pour encore plus de sécurité et de contrôle.

La nouvelle forme et matière de la planche qui lui donnent un look encore plus affirmé, plus de contrôle, et davantage d’adhésion.

Une architecture du cadre optimisée avec une roue arrière plus grande, qui augmente encore l’agilité.

Deux garde-boues pour ne plus être surpris par la pluie, et une béquille pour le côté pratique.

“La simplicité est la plus grande des sophistications. Elle exige du courage et une pensée radicale. La T9 en est un exemple surprenant. La solution que l’on propose est élégante, simple et transforme nos trajets quotidiens en un moment de plaisir et de liberté. Nous sommes fiers de vous présenter la T9(2), encore plus légère et durable que notre modèle précédent, afin de mieux servir les urbains dans leurs déplacements en ville.” C’est ce qu’a déclaré Julien Vaney, Fondateur d’Urban Native, à propos de ce nouveau modèle.

La T9, L’ultime véhicule urbain

Urban Native croit au changement vers une mobilité propre, douce et silencieuse. La T9 est le tournant décisif fait pour accélérer cette transition. Conçue à partir d’une page blanche, cette équipe de passionnés en a fait le premier véhicule électrique ultra-léger vraiment attrayant.

Faite en titane haut de gamme, la T9 est équipée d’une grande roue avant et un centre de gravité bas, pèse à peine 10 kg et délivre pourtant un couple de 37 Nm. Son autonomie est suffisante pour les déplacements quotidiens. Elle peut être attachée, ou pliée et emportée avec vous, partout. Un parfait assemblage de puissance, de stabilité, de durabilité, d’autonomie et de légèreté.

La T9 entend résoudre tous les problèmes de mobilité personnelle en ville. Vous pouvez parcourir 25 km avec une seule charge grâce à la conception efficace de l’appareil, au freinage régénératif et à la batterie personnalisée. Elle prend très peu d’espace grâce à sa position verticale unique en son genre.

Emportez-la partout

Parce qu’elle pèse à peine 10 kg et peut être rangée verticalement, la T9 se faufile pa rtout, au restaurant, au travail ou à la maison. Bien sûr, vous pouvez également l’a ttacher dans la rue comme un vélo grâce à son cadre triangulaire.

Sur une route mouillée ou sur de fortes pentes. Avec une forte accélération, vous serez le premier au feu vert. Vous pouvez personnaliser les paramètres de la T9 via l’application Urban Native. La T9 est également compatible avec de nombreux accessoires de vélo.

Conçue pour durer

La T9 est robuste et facile à réparer. Le cadre durera à vie, et toutes les pièces d’usure sont faciles d’accès pour effectuer des révisions ou des remplacements. La T9 est fabriquée sans solvants, avec le minimum de peinture et pratiquement aucun plastique.

L’emballage a également reçu le WPO Award pour son design respectueux de l’environnement et facilitant le transport. Fabriquée en Europe, la T9 est assemblée au Portugal et conçue par une équipe européenne.

Une liberté respectée

Ni la T9 ni son application ne collectent de données personnelles vous concernant. La T9 ne dispose d’aucune géolocalisation, et l’alimentation est totalement coupée lorsqu’elle est éteinte.

La T9 en bref

Longueur pliée : 1,2 m

Longueur dépliée : 1,2 m x 1,17 m

Poids : 9,9 kg

Puissance du moteur : 1500 W

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 25 km

Capacité de la batterie : 400 Wh

Batteries : Lithium Ion 18650 4P8S

Cellules batterie : Samsung

Transmission moteur-roue : Système mécanique breveté

Matériel du cadre : Titane grade 9

Lumières : LED

Frein arrière : Électromagnétique, ajustable

Poids max. : 110 kg

Vitesse de recharge : 50% en 90 min – 100% en 4 heures

Garantie : 5 ans

Roues : Pneu et chambre à air, 12” avant et 8,5” arrière

Frein avant : hydraulique, disque (140 mm)

Connectivité : par Bluetooth via l’application IOS et Android

Prix : 3 300 euros

Plus d’informations en cliquant sur ce lien.

Et n’oubliez pas que, même à 25 km/h, une chute peut être mortelle. Pensez à vous équiper au minimum d’un casque homologué pour vous protéger et d’un gilet fluorescent pour être le plus visible possible.

Crédit photo : Urban Native©