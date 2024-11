Aston Martin va lancer la Vantage AMV24 Edition en série limitée

Aston Martin célèbre la victoire historique des CrowdStrike 24 Hours of Spa en juin 2024 par l’équipe partenaire de la Vantage GT3, Cometoyou Racing, avec le lancement de la Vantage AMV24 Edition en série limitée. Seuls 24 exemplaires de cette Vantage aux spécifications uniques seront créés, conçus et construits exclusivement pour des clients d’Europe continentale.

Le thème de l’exclusivité

La Vantage AMV24 Edition de 665 ch/800 Nm, dans la couleur Podium Green d’Aston Martin, est la dernière création passionnante de Q by Aston Martin, le département interne de modèles sur mesure de la marque britannique. Les caractéristiques extérieures de la Vantage AMV24 Edition comprennent également une livrée Aston Martin Racing (AMR) Lime sur les contours des prises d’air, les coques de rétroviseurs et une ligne de course sur toute la longueur de la voiture, soulignant le caractère inspiré du sport automobile. Les finitions en noir brillant de la partie inférieure et supérieure de la carrosserie sont assorties à de superbes jantes de 21 pouces à rayons en Y en noir satiné, complétant ainsi l’aspect sportif de la Vantage AMV24 Edition.

Le thème de l’exclusivité se poursuit à l’intérieur de la voiture avec une plaque de seuil qui arbore un logo Vantage AMV24, conçu par Q by Aston Martin. Des broderies assorties sur les appuis-tête, le pack « Dark Chrome Jewelry » et des surpiqûres contrastées en « AMR Lime » sur les sièges ventilés noirs créent un intérieur qui rappelle la voiture de course Aston Martin Vantage GT3, qui a été lancée avec la nouvelle Vantage et la Formule 1 AMR24 F1® sur le célèbre circuit de Silverstone en février dernier.





325 km/h et 0 à 100 km/h en 3,5s

La Vantage AMV24 Edition partage sa plate-forme technique et l’ensemble des technologies avancées avec la nouvelle Vantage, la voiture de sport ultime à moteur avant et propulsion arrière. Avec une parfaite répartition des masses (50/50), le châssis et le groupe motopropulseur de la Vantage sont réglés pour offrir un maximum de sensations en suscitant l’engagement du conducteur.

Capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h, la Vantage se distingue par une dynamique de véhicule active, à la pointe de l’industrie, des amortisseurs adaptatifs Bilstein DTX, un différentiel arrière électronique (E-diff) et des pneus Michelin Pilot S5 de 21 pouces spécifiques AML. Une toute nouvelle architecture intérieure et un système d’infodivertissement de pointe sur mesure établissent de nouvelles normes de qualité, de style et de raffinement.

Chaque acheteur invité aux 24H de Spa 2025

Les propriétaires d’une Aston Martin Vantage AMV24 Edition peuvent s’attendre à une expérience personnalisée qui va au-delà de la livrée spectaculaire et de l’aménagement intérieur de cette voiture aux performances exaltantes. Chaque propriétaire d’une Vantage AMV24 Edition sera invité par Aston Martin Europe aux 24 Heures de Spa 2025, où il aura l’occasion d’explorer la puissance du moteur V8 4,0 litres bi-turbo de la Vantage et les technologies avancées de dynamique du véhicule sur le célèbre circuit avant la course.





Une pièce unique de l’histoire

Andreas Bareis, Regional President Aston Martin Europe, a déclaré : “La gamme de voitures de sport d’Aston Martin a été révolutionnée en 2024. Chacune de nos nouvelles voitures offre des performances de premier ordre, des technologies avancées et un luxe exquis. Certains de nos clients les plus exigeants apprécient la rareté et l’exclusivité par-dessus tout, c’est pourquoi notre équipe Q by Aston Martin a développé la fantastique nouvelle Vantage AMV24 Edition.

Posséder la Vantage AMV24 Edition, c’est posséder une pièce unique de l’histoire. La victoire de l’Aston Martin Vantage GT3 à Spa cette année a été la première victoire au classement général pour une voiture Aston Martin depuis 1948. Je félicite et remercie l’équipe Comtoyou Racing pour cette victoire exceptionnelle.

La perspective excitante de conduire la nouvelle Vantage AMV24 Edition sur le circuit devant 100 000 fans avant la course de l’année prochaine sera certainement un plaisir extraordinaire pour ces nouveaux propriétaires. Chaque impression de conduite que procure cette Vantage AMV24 Edition sera inoubliable pour chaque propriétaire.”

La victoire de l’Aston Martin GT3 à Spa-Francorchamps en 2024 était la première depuis plus de 40 ans pour une voiture fabriquée au Royaume-Uni et la première victoire au classement général pour Aston Martin dans l’ère GT moderne de l’événement. Les pilotes officiels d’Aston Martin, Mattia Drudi (ITA), Marco Sørensen (DEN) et Nicki Thiim (DEN), ainsi que l’équipe partenaire d’Aston Martin, Comtoyou Racing, ont œuvré ensemble pour une victoire qui a nécessité 76 ans de travail.

Les livraisons aux clients d’Europe continentale de l’Aston Martin Vantage AMV24 Edition débuteront au premier trimestre 2025.

Crédit photo : Aston Martin©