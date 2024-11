Découvrez la Honda CB 750 préparée par JeremMotorcycles

Le préparateur JeremMotorcycles basé à Béziers nous présente sa nouvelle œuvre. Il s’agit d’une Honda CB 750 entièrement repensée qui conserve son légendaire 4 cylindres en ligne d’origine. Comme à l’accoutumée, JeremMotorcycles nous livre là une préparation très réussie, dans une livrée rouge et noire magnifique. Monsieur Vintage vous propose de la découvrir en images, accompagnées de la fiche technique et d’un coup d’œil dans l’rétro pour redécouvrir ce que fût la légende CB 750.

Quand JeremMotorcycles nous présente une nouvelle préparation, c’est toujours avec impatience et curiosité que nous découvrons la machine. Cela fait maintenant quelques temps que nous vous faisons découvrir le travail de ce passionné, basé à Béziers. Spécialisé dans la préparation de motos, JeremMotorcycles a d’ores et déjà prouvé la qualité de son travail, mêlé à sa passion pour les deux-roues. Entre sa Ducati ST 3S, la Ducati 749 SS, la Kawasaki KZ 400 LTD ou la superbe Yamaha XV 1000 TR1 de 1982, parmi d’autres modèles, toutes ses réalisations sont des pépites. Pour la nouvelle, JeremMotorcycles s’est attaqué à une légende : la Honda CB 750 KZ, une moto qui a marqué les années 70. Voici les transformations que la moto a reçu :

HONDA CB750 KZ

Partie Cycle :

Fourche DUCATI ST3 reconditionnée et anodisée rouge

Roulements de direction neufs

Disques de freins neufs

Garde boue avant Ducati Monster

Jantes repeintes au four en noir

Pneus Dunlop neufs (180/55/17 AR et 120/70/17 AV)

Amortisseur AR ST3 reconditionné et adaptation sur mesure

Durites de freins sur mesure EXACT

Support de plaque AR sur mesure + Garde boue

Demi-guidon bracelet DUCATI ST3

Nettoyage complet de la partie cycle et peinture époxy

Modification du cadre pour accueil de la coque arrière sur mesure

Maitre-cylindre de freins NISSIN + embrayage

Té supérieur ST3

Etriers de freins Av et Av reconditionnés et repeint.

Electricité

Faisceaux des commodos droite et gauche neuf sur mesure

Phare Av vintage à LEDS DAYTONA + Supports aluminium CNC sur mesure

Feu/Stop/cligno arrière à LEDS DAYTONA intégré dans la coque Ar

Clignotants avant à LEDS DAYTONA

Eclairage de plaque à LEDS DAYTONA

Batterie SOLISE modification du support

Boitier de gestion de démarrage sans clef (KAIROS RFID)

Compteur vintage DAYTONA

Support USB DAYTONA

Moteur

Boite à air supprimée pour intégrer les filtres DNA

Moteurs repeints en peinture haute température noir satiné et rouge vermiculé

Modification échappement sur mesure inox 4en1 avec silencieux INOX IXrace

Vidange des différents fluides (Freins, Huile moteur 10W-40 Repsol, filtres à huile)

Emplacement starter manuel modifié)

Moteur refait ainsi que les chaines de distributions, soupapes, etc….

Réglage complet du moteur et des carbu.

Culasse rouge peinture vermiculée

Esthétique

Coque arrière sur mesure

Selle sur mesure cuir avec surpiqures (YAYA-BRUSH-SELLERIE)

Peinture noir brillant avec une partie satinée

Poignées DAYTONA

Rétro DAYTONA

Plaque d’immatriculation sur mesure

Peinture

Peinture noir brillant avec une partie satinée

Etriers de freins et ressort amortisseur Ar peint en rouge

Cadre et Bras oscillant époxy noir

Moteur repeint en Noir époxy satiné et vermiculée rouge

Pieds de fourche, époxy noir satiné

Réalisation by JeremMotorcycles

ATELIER PRIVÉ

34500 Béziers

06 85 18 05 72

Coup d’œil dans le rétro

Lorsqu’on parle de la Honda CB 750, on évoque une véritable légende dans l’histoire de la moto. Sortie en 1968, elle marqua un tournant décisif dans le développement des motos modernes et s’imposa rapidement comme l’un des modèles les plus emblématiques de son époque. Souvent considérée comme la première “Superbike” moderne, la CB 750 a non seulement transformé la manière dont les motos étaient conçues, mais elle a aussi redéfini les attentes des motocyclistes à travers le monde.

Une naissance révolutionnaire

La Honda CB 750 a été présentée au public lors du Salon de la moto de Tokyo en 1968. Ce fut une véritable surprise pour l’industrie, car à l’époque, les motos de grosse cylindrée étaient encore relativement rares, et la majorité des motos étaient de petites cylindrées destinées à un usage quotidien ou urbain. La CB 750 se distingue non seulement par sa cylindrée, mais aussi par la technologie avancée qu’elle intégrait.

Le concept de la CB 750 s’inspirait d’une vision d’innovation et de performance. Honda, qui avait déjà une solide réputation avec ses petites motos, souhaitait désormais rivaliser avec les marques européennes traditionnelles, comme Norton, Triumph ou BMW, qui dominaient le marché des motos de moyenne et grosse cylindrée.

Spécifications techniques de la CB 750

La Honda CB 750 était un modèle à la pointe de la technologie pour l’époque. Elle était équipée d’un moteur quatre cylindres en ligne de 736 cm³, refroidi par air, offrant une puissance de 67 chevaux à 8 000 tr/min. Ce moteur était couplé à une boîte de vitesses à 5 rapports, permettant à la moto d’atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h. Cette puissance était impressionnante pour une moto de série à l’époque.

L’une des grandes innovations de la CB 750 était l’adoption du moteur quatre cylindres en ligne, une configuration qui offrait à la fois puissance et souplesse de conduite. Ce moteur était également plus fiable et moins coûteux à produire que les moteurs à deux cylindres ou à configuration en V, ce qui permettait à Honda de proposer un produit performant à un prix compétitif.

Autre caractéristique qui a fait de la CB 750 un modèle révolutionnaire : le système de freinage. En effet, la moto était équipée de disques de frein avant et arrière, une première sur une moto de série. Jusqu’alors, les motos utilisaient principalement des freins à tambour, bien moins performants. Le frein à disque apportait une meilleure efficacité, notamment à haute vitesse, un atout majeur pour la sécurité et le contrôle de la moto.

La CB 750 était également équipée d’un démarreur électrique, une rareté à l’époque, qui permettait de démarrer la moto plus facilement et rapidement. Cette innovation apportait un confort supplémentaire pour les conducteurs, surtout pour ceux qui n’étaient pas habitués aux démarrages à pied.

Accueil critique et popularité immédiate

L’accueil réservé à la Honda CB 750 a été extrêmement positif. Dès sa sortie, elle a été saluée par la presse spécialisée pour ses performances, sa fiabilité et son confort. L’un des magazines de l’époque, Cycle World, la qualifia de « moto la plus parfaite » qu’ils aient jamais testée. La presse a rapidement reconnu la CB 750 comme un modèle qui allait redéfinir les standards de l’industrie de la moto.

Les motards ont également été impressionnés par son prix. Bien que la CB 750 ne soit pas bon marché, elle était proposée à un tarif bien inférieur à celui des modèles européens équivalents, tout en offrant des spécifications techniques supérieures. Cela a permis à Honda de toucher une large clientèle, de la moto de sport aux motards plus casuals à la recherche d’une moto performante et fiable.

La Honda CB 750 a aussi marqué une étape importante dans l’histoire de Honda, en consolidant la réputation de la marque comme un leader mondial dans la fabrication de motos. Cette réussite a permis à Honda de se positionner comme un acteur majeur sur le marché des grosses cylindrées, jusqu’alors dominé par les marques britanniques et européennes. La moto a rapidement connu un grand succès commercial, et Honda en a vendu plusieurs centaines de milliers d’exemplaires (553 400 unités).

Ce que représentait la Honda CB 750

La Honda CB 750 était bien plus qu’une simple moto. Elle incarnait le progrès technologique, la fiabilité et la modernité dans un secteur dominé par des marques traditionnelles. Pour les motards, elle représentait une nouvelle ère : celle des motos puissantes, maniables et sécuritaires, qui pouvaient offrir une expérience de conduite inédite. En cela, la CB 750 a ouvert la voie à de nombreuses autres motos de grosse cylindrée qui suivront, et qui, pour certaines, prendront des caractéristiques similaires.

Enfin, la CB 750 symbolisait aussi l’essor de l’industrie japonaise dans les années 1960 et 1970. Ce modèle a contribué à la domination mondiale des constructeurs japonais dans le domaine de la moto. Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki sont devenus les grandes marques qui ont redéfini l’industrie de la moto, surpassant leurs concurrents européens et américains.

Héritage et influence

Aujourd’hui encore, la Honda CB 750 demeure un modèle iconique, un témoin de son époque et un objet de collection pour de nombreux passionnés. Elle a inspiré une génération de constructeurs de motos et continue de figurer parmi les motos les plus importantes de l’histoire.

La CB 750 a ainsi non seulement marqué un tournant dans le monde de la moto en 1968, mais elle a aussi façonné l’avenir de l’industrie, en faisant naître une nouvelle génération de machines performantes, accessibles et fiables. Elle reste, à juste titre, l’une des motos les plus influentes de tous les temps.

Crédit photos : JeremMotorcycles©