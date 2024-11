DS Automobiles va faire renaître la légende DS de Citroën

La Citroën DS, véritable icône de l’automobile française, s’apprête à renaître sous l’égide de DS Automobiles. Olivier François, patron de la marque DS, a indiqué en septembre 2024 à propos de ce projet ambitieux : “On y travaille”, auprès de l’AFP. Cette nouvelle DS sera 100% électrique, un choix en phase avec les enjeux contemporains, tout en rendant hommage à une voiture mythique qui a marqué l’histoire.

La récente marque automobile française DS Automobiles (10 ans d’existence) va élargir sa gamme de 3 nouveaux modèles d’ici 2025. Parmi eux, une légende devrait faire son retour : la Citroën DS. Après le concept SM présenté au concours d’élégance de Compiègne début septembre 2024, le fabricant DS devrait présenter cette berline de luxe 100% électrique avant la fin de l’année 2024.

La DS originelle : une révolution sur quatre roues

Lancée en 1955 lors du Salon de l’automobile de Paris, la Citroën DS a immédiatement conquis le public. Avec son design futuriste signé Flaminio Bertoni et ses innovations techniques impressionnantes, elle a vendu 80 000 exemplaires en seulement dix jours, un record à l’époque. La DS ne ressemblait à rien de connu : ses lignes aérodynamiques, son habitacle spacieux et lumineux, et ses phares pivotants (introduits en 1967) en faisaient une voiture d’avant-garde. Durant ses 20 ans de carrière, la DS a été vendue à 1 455 746 unités.

Mais c’est sur le plan technique que la DS a bouleversé le marché. Elle fut la première voiture de grande série à adopter une suspension hydropneumatique, offrant un confort de conduite inégalé. Ses freins assistés, sa direction assistée et son système hydraulique pour la boîte de vitesses et les freins ont hissé la DS au rang de pionnière dans l’industrie automobile.

Un succès planétaire

La Citroën DS n’a pas seulement séduit les Français. En Amérique, bien que son design ait parfois déconcerté les amateurs de grosses berlines, elle a su s’imposer auprès d’une clientèle en quête d’originalité et de raffinement européen. En France, elle a incarné l’élégance à la française, devenant le véhicule des présidents de la République, dont Charles de Gaulle, qui lui attribua une certaine renommée lorsqu’elle lui sauva la vie lors d’un attentat en 1962 grâce à sa robustesse.

Au total, près de 1,5 million de DS ont été produites entre 1955 et 1975, en incluant ses variantes comme l’ID ou le break. Ce succès commercial a renforcé l’aura de ce modèle emblématique, qui reste encore aujourd’hui un symbole de modernité intemporelle.

Une résurrection attendue : la DS électrique de 2025

Avec cette nouvelle DS 100% électrique, DS Automobiles ambitionne de raviver le mythe tout en répondant aux défis actuels de l’électromobilité. Bien que les détails techniques de cette berline de luxe soient encore confidentiels, on sait déjà qu’elle s’inscrira dans la continuité du design avant-gardiste de la DS originelle. L’aérodynamisme sera à l’honneur, et l’intérieur promet un mélange de technologie de pointe et de luxe raffiné.

Le modèle sera doté d’une motorisation électrique offrant une autonomie compétitive, à la hauteur des attentes des marchés européens et américains. Olivier François a souligné que cette DS ne sera pas une simple réinterprétation nostalgique, mais une vision moderne et audacieuse de ce que la DS représente : innovation, élégance et confort.

Un futur ambitieux pour DS Automobiles

Le lancement de cette nouvelle DS marque le début d’une nouvelle ère pour DS Automobiles, qui prévoit de sortir trois nouveaux modèles d’ici 2025, dont une berline de luxe. La renaissance de la DS symbolise l’engagement de la marque à perpétuer l’héritage Citroën tout en se positionnant comme un acteur clé du marché premium électrique. Avec un capital sympathie immense, la DS originelle laisse de grands souliers à remplir. Mais si cette nouvelle version parvient à capturer l’essence de son ancêtre tout en s’adaptant aux défis du XXIe siècle, elle pourrait bien écrire un nouveau chapitre glorieux de cette saga automobile légendaire.

Rendez-vous le 12 décembre 2024

Tous les regards sont désormais tournés vers cette date, où la nouvelle DS devrait être officiellement dévoilée. Cette annonce suscite déjà une grande impatience parmi les amateurs d’automobile, curieux de découvrir comment DS Automobiles réinterprétera un modèle si iconique. Une chose est certaine : la DS originelle, surnommée « la déesse » (jeu de mots avec « DS »), est prête à renaître et à briller une fois de plus dans le firmament automobile.

Crédit photo de UNE : Pixabay