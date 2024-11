Nolan présente sa nouvelle collection de casques

La marque de casques italienne Nolan vient de présenter à Milan sa nouvelle collection 2025. Et la surprise est de taille avec une nouvelle approche tant dans la conception, que dans les couleurs, originales et claquantes.

La présentation de la collection 2025 marque une véritable rupture avec la tradition pour Nolan, en adoptant un nouveau langage de conception reflétant les valeurs fondamentales de la marque : l’élégance, le style, l’ingénierie et l’artisanat.

Mais d’où vient l’inspiration pour cette nouvelle collection ?

Nolan a choisi d’aller au-delà des tendances du moment, en s’inspirant de thèmes intemporels, d’une sensibilité culturelle et d’univers qui transcendent le monde du deux-roues. La marque explore différents styles graphiques évoquant le design contemporain, le streetwear, l’univers de l’aventure et de l’outdoor, jusqu’aux lignes iconiques de l’industrie automobile. Cette recherche a permis de souligner l’importance de l’accessoire qu’est le casque, qui dépasse sa fonction protectrice pour mettre en valeur le style et la personnalité de celui qui le porte.

La nouvelle collection met l’accent sur des lignes épurées et un design essentiel, où les couleurs unies alternent avec des finitions multicouches raffinées. Les effets irisés dansent à côté des surfaces mates, tandis que les motifs géométriques et les blocs de couleurs apportent une touche d’élégance moderne et fraîche. L’application de transparences et de superpositions crée de la profondeur. Les matériaux eux-mêmes deviennent une partie intégrante du design, grâce à un jeu de textures et de fibres, ainsi qu’à des transparences qui créent une expérience immersive pour la vue et le toucher.

Afin de donner de l’espace et de l’importance à ce mélange recherché de couleurs et de graphismes, le logo appliqué sur le casque a été redimensionné, et les décalcomanies classiques portant le nom du modèle ont été supprimées. Les graphiques et les couleurs de cette nouvelle collection 2025 sont, en outre, identifiés par des noms italiens, afin de renforcer le caractère made in Italy de la proposition Nolan.

La nouvelle palette de couleurs est véritablement unique sur le marché

Un énorme travail de recherche et de développement a été réalisé en interne, aboutissant à la création de mélanges exclusifs et profonds dans le but de renforcer le concept d’élégance. La palette de couleurs offre deux macro-niveaux pour la collection 2025 : Classico Nobile avec un raffinement moderne : ocre, pierre, sable, bleu profond, rouge viscéral, perle et Classico, c’est-à-dire les couleurs plus traditionnelles enrichies en profondeur : noir, blanc, gris, rouge, jaune, orange.

Les variantes recherchées ne manquent pas, comme par exemple les boosters d’énergie (le vert impulse, par exemple, représente la ligne haute visibilité de Nolan), les coloris unis dans des interprétations brillantes, mates ou à base de carbone et leurs combinaisons. La recherche a porté non seulement sur la couleur mais aussi sur la technique. En effet, Nolan a introduit un nouveau procédé de peinture complexe, Verniciatura Speciale, qui combine deux ou plusieurs couleurs et des décalcomanies. De nouvelles couleurs ont été mises au point pour les tissus d’intérieur qui se parent de tons sable, gris et noir.

Le résultat est une collection cohérente et riche en harmonie qui met en valeur le style unique de la marque Nolan et exprime la diversité. Une collection qui transcende les saisons et témoigne de l’engagement de la marque italienne à repousser les limites et à façonner l’avenir des casques de moto.

Se définir en tant que motard

Pour répondre aux besoins des utilisateurs et personnaliser davantage la proposition, Nolan a également réorganisé la collection dans sa segmentation. La sélection des casques ne sera plus simplement liée au type de moto ou de scooter, mais sera de plus en plus orientée pour toucher l’âme et le désir de se définir de ceux qui la choisissent :

▪ SPEEDING : Une conduite audacieuse et une véritable attitude. Dédié aux motocyclistes qui aiment l’essence la plus sportive. Les modèles : X-804 RS Ultra Carbon, N80-8, N60-6 Sport et N60-6.

▪ TRAVELLING : S’évader de l’ordinaire. Le partage d’un voyage et le frisson de la découverte laissent des souvenirs inoubliables. Les modèles : X-903 Ultra Carbon, X-1005 Ultra Carbon, N120-1, N100-6 et N90-3.

▪ COMMUTING : Liberté de mouvement. Une immersion totale dans l’atmosphère vibrante de la ville, en toute occasion. Les modèles : N40-5, N30-4 T, N21 Visor et N21.

▪ EXPLORING : Voyager en toute liberté : L’esprit d’aventure, l’exploration de l’inconnu et la liberté absolue sur deux roues. Pour les motards aventureux qui aiment découvrir de nouveaux itinéraires sur des chemins de terre et des sentiers cachés. Les modèles : X-552 Ultra Carbon et N70-2 X.

Au sein de cette toute nouvelle collection, Nolan s’est associé à la célèbre chapellerie italienne Borsalino, en proposant deux superbes casques jet signés Borsalino. Ou quand la protection rime avec style et élégance. Découvrez la collection complète et les tarifs Nolan 2025 en cliquant ici.

Casques Nolan/Borsalino

Crédit photo : Philippe Pillon©