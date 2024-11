Nouvelle Triumph Tiger Sport 660 2025 : mieux équipée, prix inchangé

Après à peine quatre ans d’existence, la Triumph Tiger Sport 660 change pour 2025. Une nouvelle version qui propose davantage de technologie, résolument centrée sur le pilote.

Équipement plus riche, prix inchangé

Triumph présente la nouvelle Tiger Sport 660. Une nouvelle version qui conserve son excellent moteur 3 cylindres de 660 cm3 développant 81 chevaux mais qui reçoit plusieurs nouveautés ; arrivée d’un troisième mode de conduite “Sport”, centrale inertielle qui permet de bénéficier de l’ABS et de l’antipatinage en courbe, un quickshifter up and down et le régulateur de vitesse de série. La connectivité « MyTriumph » pour gérer la navigation, le téléphone ou la musique est aussi disponible de série.

La suspension avant a été également améliorée, comme la qualité de finition générale. Le tout, pour le même prix catalogue : 9 695 euros. Quatre nouveaux coloris sont proposés et la nouvelle Tiger Sport 660 sera disponible à partir de janvier 2025.

Tiger Sport 660 : une technologie centrée sur le pilote

La grande mise à jour pour 2025 est l’ajout de plus de technologies axées sur le pilote, répondant à la demande des clients souhaitant parcourir de plus longues distances et s’amuser encore plus sur le Tiger Sport 660. En conséquence, la Tiger Sport 660 dispose désormais de trois modes de conduite, avec l’ajout d’un nouveau mode Sport en plus des modes Road et Rain. Qu’il s’agisse d’une réponse instantanée de l’accélérateur pour une conduite rapide et amusante ou d’une puissance plus douce dans des conditions difficiles, ces modes ajustent les performances de la moto pour répondre aux besoins de chaque pilote.

Le régulateur de vitesse est désormais inclus de série, rendant la Tiger Sport 660 encore plus adapté à une conduite détendue sur autoroute, aidant les pilotes à maintenir une vitesse constante et à réduire la fatigue sur de longues distances.

L’ABS optimisé en courbe offre une puissance de freinage exceptionnelle exactement là où elle est nécessaire, tandis que le contrôle de traction déconnectable et le système ride-by-wire aident les pilotes à rester stables dans des conditions difficiles, offrant une conduite plus sûre et mieux contrôlée sans sacrifier le plaisir.

La Tiger Sport 660 dispose également d’un éclairage entièrement à LED, des phares aux feux arrière LED élégants offrant une visibilité nocturne concentrée, en passant par les feux de jour qui améliorent la sécurité dans toutes les conditions.

Les pilotes bénéficient également d’un grand écran LCD qui intègre un écran TFT couleur facile à lire et accessible en un coup d’œil, tandis que le système de connectivité My Triumph est désormais inclus de série, permettant la navigation détaillée, la gestion des appels et le contrôle de la musique.

Rapport qualité/prix incroyablement avantageux

Paul Stroud, directeur commercial de Triumph Motorcycles, a déclaré : “La Tiger Sport 660 offre une meilleure combinaison de performance, de polyvalence et de plaisir que toute autre moto de sport-aventure de moyenne cylindrée. Depuis 2021, ce modèle a remporté des prix pour son pilotage donnant confiance, agile et sportive. En fait, nos clients nous ont dit qu’ils trouvaient cette moto si performante qu’ils souhaitaient parcourir de plus longues distances, c’est pourquoi nous avons cherché à rendre son pilotage encore plus confortable. C’est pourquoi nous avons introduit une technologie supplémentaire axée sur le pilote pour 2025. Avec l’ABS optimisé en courbe et le contrôle de traction inclus de série, ainsi que le régulateur de vitesse et le Triumph Shift Assist, cette moto offre aux pilotes un rapport qualité-prix incroyablement avantageux par rapport à la concurrence. Couplé au faible coût de possession du Tiger Sport 660, je crois que nous avons créé un ensemble très convaincant.”

FICHE TECHNIQUE – TIGER SPORT 660

MOTEUR ET TRANSMISSION

Type : Refroidi par liquide, 3 cylindres, 12 soupapes, DOHC

Cylindrée : 660 cm³

Alésage : 74,0 mm

Course : 51,1 mm

Compression : 11,95 :1

Puissance maximale : 81 ch (59,6 kW) à 10 250 tr/min

Couple maximal : 64 Nm à 6 250 tr/min

Système d’alimentation : Injection électronique séquentielle multipoint avec commande électronique des gaz. 3 modes de conduite (Rain, Road, Sport)

Échappement : Collecteur en acier inoxydable 3 en 1 avec silencieux latéral en acier inoxydable

Transmission finale : Chaîne à joints toriques

Embrayage : Multidisque à bain d’huile, à glissement et assistance

Boîte de vitesses : 6 vitesses, Triumph Shift Assist

CHÂSSIS

Cadre : Cadre périmétrique en acier tubulaire

Bras oscillant : En acier

Roue avant : Alliage d’aluminium moulé à 5 branches, 17 x 3,5 pouces

Roue arrière : Alliage d’aluminium moulé à 5 branches, 17 x 5,5 pouces

Pneu avant : 120/70 R 17

Pneu arrière : 180/55 R 17

Suspension avant : Fourche Showa à cartouche séparée inversée de 41 mm, débattement de roue de 150 mm

Suspension arrière : Monoamortisseur Showa, avec réglage hydraulique à distance de la précharge, débattement de roue de 150 mm

Freins avant : Double disque Ø310 mm, étriers 2 pistons Nissin, OCABS

Freins arrière : Disque fixe Ø255 mm, étrier simple piston, OCABS

Instruments : Instruments multifonctions LCD avec écran TFT couleur intégré

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur : 2071 mm

Largeur (guidon) : 834 mm

Hauteur sans rétroviseurs : 1398 mm / 1315 mm (position haute/basse de la bulle)

Hauteur de selle : 835 mm

Empattement : 1418 mm

Chasse : 23,1°

Déport : 97 mm

Poids tous pleins faits : 207 kg

Capacité du réservoir de carburant : 17,2 litres

ENTRETIEN

Intervalle d’entretien : 16 000 km / 12 mois (au premier des deux termes)

CONSOMMATION ET ÉMISSIONS (UE)

Consommation de carburant : 4,7 litres / 100 km (60,1 mpg)

Émissions : 107 g/km

EURO 5+

Les données sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont mesurées conformément au règlement 168/2013/CE. Les chiffres de consommation de carburant sont dérivés de conditions de test spécifiques et sont fournis à des fins de comparaison uniquement. Ils peuvent ne pas refléter les résultats réels de conduite.

Crédit photo : Triumph©