Yamaha annonce les nouvelles Ténéré 700 et Ténéré 700 Rally pour 2025

Digne descendante de la XTZ 750 Super Ténéré (1989-1995) et remplaçante de la XT 660 Z Ténéré (2008-2016), la Yamaha 700 Ténéré est revenue au catalogue en 2019. Pour 2025, une nouvelle génération de Ténéré 700 et Ténéré 700 Rally arrivera en concessions, pour plus d’efficacité sur route et en tout-terrain.

La Yamaha XTZ 750 Super Ténéré est un modèle qui a marqué l’histoire de la moto tout terrain et les amateurs de rallye-raid. Sortie en 1989, cette moto est née de la volonté de Yamaha de proposer un modèle de série directement inspiré de la compétition, en particulier du Paris-Dakar, où les prototypes de la marque s’illustraient depuis plusieurs années. Retour sur la genèse de cette machine mythique, ses caractéristiques, ses exploits sportifs, et son héritage avec la récente 700 Ténéré, dont une nouvelle version est attendue pour 2025.

La genèse de la Yamaha XTZ 750 Super Ténéré

La fin des années 1980 est une période marquée par la popularité croissante des rallyes-raids, en particulier le Paris-Dakar, qui attire les plus grands constructeurs de motos. Yamaha, alors en pleine réussite avec ses prototypes comme la YZE 750, décide de créer un modèle de série s’inspirant de ses machines de compétition. L’objectif est de proposer une moto fiable, robuste et capable d’avaler les kilomètres dans des conditions extrêmes, tout en restant accessible aux motards amateurs de sensations fortes. En 1989, la Yamaha XTZ 750 Super Ténéré voit le jour. Baptisée en hommage au désert du Ténéré, l’une des épreuves les plus redoutables du Paris-Dakar, elle incarne l’esprit de l’aventure. C’est également une réponse aux concurrents directs de Yamaha, comme Honda avec son Africa Twin, qui cherche à s’imposer sur le marché des gros trails.

Les caractéristiques de la XTZ 750 Super Ténéré

La Yamaha XTZ 750 Super Ténéré repose sur un moteur bicylindre parallèle de 749 cm³, refroidi par liquide, qui développe environ 69 chevaux. Sa transmission par chaîne, son cadre en acier et sa suspension renforcée en font une moto particulièrement adaptée aux terrains difficiles. Dotée d’un réservoir de 26 litres, elle offre une grande autonomie, idéale pour les longues étapes du rallye-raid.

Les suspensions sont signées Kayaba, avec une fourche avant de 43 mm de diamètre et un débattement de 235 mm, offrant une bonne absorption des chocs. À l’arrière, un amortisseur réglable garantit une stabilité sur les pistes accidentées. L’ensemble du design est pensé pour maximiser la durabilité et la maniabilité de la moto, tout en permettant aux pilotes de se sentir en confiance, même dans les environnements les plus extrêmes.

Les exploits de la Super Ténéré en rallye-raid

La Yamaha XTZ 750 Super Ténéré s’illustre rapidement dans les compétitions de rallye-raid, bien que la version de série ne soit pas exactement celle utilisée en course. Yamaha équipe ses pilotes de modèles modifiés, les YZE 750, qui héritent des performances et de la robustesse de la Super Ténéré. Jean-Claude Olivier, directeur de Yamaha Motor France, est lui-même un compétiteur acharné et participe au Paris-Dakar, ce qui renforce l’image de la Super Ténéré comme moto de raid par excellence. Les victoires de Yamaha, notamment grâce à Stéphane Peterhansel qui domine le Paris-Dakar dans les années 1990, font de la Super Ténéré une légende. Ces succès en compétition contribuent à la réputation de fiabilité et de robustesse du modèle auprès du grand public.

L’accueil du public

La Yamaha XTZ 750 Super Ténéré est accueillie avec enthousiasme par les motards, qui apprécient son look inspiré des rallyes-raids, mais aussi ses performances et sa fiabilité. La moto devient rapidement un symbole pour les aventuriers et les amateurs de longues virées. Cependant, son poids et sa hauteur de selle la rendent difficilement accessible aux pilotes débutants ou de petite taille. Malgré ces aspects, la Super Ténéré s’impose comme un incontournable sur le marché des gros trails dans les années 1990.

Elle sera produite jusqu’en 1996, mais reste aujourd’hui un modèle recherché par les collectionneurs et les amateurs de vintage, pour qui la XTZ 750 incarne une époque d’aventure et d’exploration motorisée.

L’héritage : la Yamaha 700 Ténéré et son renouveau en 2025

En 2019, Yamaha relance le mythe avec la Yamaha 700 Ténéré, un modèle qui reprend l’esprit d’aventure de la Super Ténéré, mais avec une approche plus moderne. Dotée d’un moteur CP2 de 689 cm³ et d’un poids réduit par rapport à son ancêtre, la 700 Ténéré est conçue pour offrir une grande maniabilité tout en restant fidèle à l’esprit d’endurance et de robustesse.

Ce modèle connaît un grand succès auprès des amateurs de trails et d’aventure, et Yamaha annonce une nouvelle version pour 2025. Cette prochaine mouture de la 700 Ténéré promet des améliorations techniques et esthétiques, avec possiblement un moteur légèrement revisité et une technologie de pointe adaptée aux besoins des aventuriers d’aujourd’hui, comme les systèmes de navigation intégrés et des suspensions encore plus performantes.

La nouvelle génération de Ténéré 700

En 2025, une nouvelle génération de Ténéré 700 est prête à enrichir l’héritage de la Ténéré. Elle reste une machine enthousiasmante inspirée des succès de Yamaha dans le monde du rallye. Et elle est désormais accessible à un plus large éventail de motards.

En plus de la nouvelle Ténéré 700 de série, une variante équipée d’une selle abaissée et de suspensions à débattements plus courts est proposée aux pilotes qui veulent bénéficier d’une position plus basse, tandis qu’à l’inverse, la nouvelle Ténéré 700 Rally offre un pilotage plus dynamique en tout-terrain et des caractéristiques conçues pour répondre aux besoins des amateurs les plus exigeants.

Bénéficiant de caractéristiques optimisées, d’un nouveau style audacieux et d’évolutions de la plateforme CP2, la Ténéré 700 2025 est une nouveauté qui permet à Yamaha de rester à la pointe de cette catégorie de plus en plus populaire.

Bien que Yamaha ait optimisé les caractéristiques de la Ténéré 700 avec l’introduction de l’accélérateur électronique YCC-T, des modes de pilotage et des suspensions améliorées, l’équipe de conception a veillé à ne pas ajouter de la technologie pour la technologie. Les aides électroniques améliorent l’interaction du pilote avec la moto, sans jamais devenir envahissantes ou inutiles, tandis que les ajustements pour répondre aux besoins personnels du pilote ou à l’état de la route sont toujours simples à effectuer et efficaces. Grâce à sa version compatible avec les permis A2, la Ténéré 700 est accessible aux pilotes de tous âges et de toutes expériences.

YAMAHA 700 TÉNÉRÉ RALLY COLORIS SKY BLUE

Dernier design Yamaha Adventure

Inspirée des célèbres machines Yamaha engagées en rallye-raid hier et aujourd’hui, la Ténéré 700 2025 arbore un tout nouveau look associé à une ergonomie développée pour être plus efficace à la fois sur route et en tout-terrain.

La silhouette de la Ténéré 700 est devenue emblématique : elle est droite et haute à l’avant, avant de s’affiner pour aboutir à un arrière compact. Elle intègre les leçons tirées des décennies passées à remporter des rallyes, mêlant harmonieusement fonctionnalité, ergonomie et performance pour offrir le pilotage le plus efficace dans toutes les conditions. La conception de la face avant propose une excellente visibilité, même si notre préférence va au bloc double-optique du modèle de 1989, avec ses deux phares ronds délicieusement rétro, et une bonne protection au pilote, notamment grâce au grand pare-brise, tandis que la partie centrale et l’arrière minimaliste contribuent à une position de conduite offrant au pilote suffisamment d’espace pour positionner son corps, en particulier pour piloter debout et bien répartir le poids en tout-terrain.

Par rapport au modèle précédent, le réservoir de carburant a été avancé, avec une grande attention portée sur l’ergonomie, tout en conservant la conception classique de la Ténéré. Le dessus du réservoir de 16 litres est désormais plus bas que celui du modèle de la génération précédente. Ces modifications contribuent à une répartition plus équilibrée du poids et à une meilleure maniabilité.

Une assise travaillée pour optimiser le déplacement du pilote

La partie centrale de la Ténéré 700 2025 a été conçue non seulement pour faciliter une transition visuelle équilibrée entre l’avant et l’arrière de la moto, mais aussi pour offrir une selle confortable et efficace au pilote, une zone dans laquelle il peut facilement déplacer le poids de son corps lorsqu’il pilote en tout-terrain. Cette conception simple met l’accent sur la zone de contact optimisée entre la moto et les jambes du pilote, facilitant également le passage du flux d’air en position assise ou debout. La nouvelle selle monobloc inspirée de l’univers du rallye est également un classique de la Ténéré, avec un design long et étroit qui, comparé à l’ancien design en deux parties, offre une plus grande liberté de mouvement.

La face avant de la Ténéré 700 lui confère l’apparence classique d’une machine de rallye. Le nouveau design du phare comprend quatre unités de LED individuelles empilées dans une structure en aluminium, dans le style des machines de rallye contemporaines de Yamaha (On le redit, on préfère le double-optique à phares ronds du modèle de 1989, dommage qu’il n’ait pas été conservé), avec une monture en « Y » qui affirme son look distinctif et inédit. Alors que de nombreuses motos « Adventure » peuvent paraître encombrantes, les nouveaux panneaux de carénage de la Ténéré 700 donnent une impression de légèreté, tout en restant robustes et prêts à faire face à tout ce que le pilote demandera. C’est une moto qui a de réelles capacités tout-terrain et la roue avant de 21 pouces n’est pas là que pour faire joli. Elle a été conçue pour rouler sur toutes les routes, goudronnées ou non, sa garde au sol et ses suspensions à grands débattements permettant d’absorber les chocs les plus importants. Les nouveaux protège-mains de couleur assortie confirment non seulement les qualités tout-terrain de la Ténéré 700, mais offrent également l’avantage de protéger le pilote des éléments et des arbustes qui pourraient lui barrer la route.

Nouvelles couleurs

Deux nouveaux coloris distinctifs complètent le style caractéristique de la Ténéré, afin de souligner les capacités de la moto. Le modèle standard et celui à hauteur de selle abaissée sont proposés au choix en Frozen Titanium, qui met en valeur la robustesse de la machine, ou en Icon Blue, une variante de la livrée classique qui décore les cross YZ et enduros WR depuis 1996.

Suspension avant réglable typée rallye

Une machine tout-terrain a besoin de suspensions à grands débattements, conçues pour répondre aux exigences de ce type de pilotage, et la nouvelle Ténéré 700 bénéficie d’une suspension avant développée pour la course.

La nouvelle fourche inversée est conçue pour affronter les terrains les plus hostiles, avec des tubes de 43 mm résistants à la flexion et un débattement de 210 mm (190 mm sur la version à selle abaissée) contribuant à une impressionnante garde au sol de 240 mm (225 mm sur la version à selle abaissée). La fourche de la Ténéré 700 est désormais entièrement réglable. Les caractéristiques d’amortissement en compression et en détente peuvent être réglées avec précision en tournant les vis situées à chaque extrémité de la fourche, tandis que le réglage de la précharge de 15 mm est une nouvelle caractéristique facilement accessible par le biais du dispositif de réglage situé sur chaque bras de fourche.

L’équipe de conception de Yamaha a également mis au point de nouveaux tés de fourche, avec un support inférieur en aluminium forgé et une couronne en aluminium moulé, qui offrent une résistance accrue tout en contribuant à une sensation de légèreté qui permet aux pilotes de se sentir à l’aise.

Suspension arrière développée pour le rallye

À l’instar de la fourche de la nouvelle Ténéré 700, parée pour l’aventure, l’amortisseur révèle des performances optimales dans toutes les situations et offre un réglage facile d’accès.

Conçue pour offrir un pilotage souple et sûr sur route et en tout-terrain, la nouvelle configuration associe une tringlerie arrière de conception entièrement nouvelle à un amortisseur arrière révisé, qui offre un réglage facile de la précharge, de la compression et de l’amortissement. Développée à partir des retours d’expérience récoltés en rallye par Yamaha, la nouvelle tringlerie progressive augmente la course de la suspension tout en conservant le même débattement de 200 mm que sur la précédente Ténéré 700 (180 mm pour la version à selle abaissée).

Pour offrir une capacité optimale de dissipation de la chaleur, le corps principal de l’amortisseur est fabriqué en aluminium dans le but d’améliorer les performances de la suspension dans les conditions les plus exigeantes, sans compromettre le confort de conduite. Ce système est associé à un réservoir qui maintient l’huile froide et pressurisée pour éviter la formation de bulles d’air lorsque l’amortisseur est complètement déployé. La molette déportée a été conçue pour permettre des modifications rapides et sans outil, tandis qu’une butée d’arrêt en caoutchouc surdimensionnée offre un amortissement supplémentaire dans des conditions de pilotage extrêmes. Le résultat : une suspension arrière qui offre un retour d’information exceptionnel au pilote et des performances constantes, quelles que soient les conditions.

Le tableau de bord et les commandes haut de gamme rehaussent l’expérience de pilotage

La nouvelle gamme Ténéré 700 profite d’un nouveau tableau de bord TFT haut de gamme de 6,3 pouces, offrant un style et des fonctionnalités exceptionnels. Installé à la verticale, à la façon des road books montés sur les machines de rallye, l’écran offre une connectivité smartphone pour accéder à une multitude de fonctionnalités, notamment les notifications des appels téléphoniques et des messages, ainsi qu’à la musique et à la navigation grâce à l’application MyRide. Ces fonctions peuvent être contrôlées à l’aide du commodo gauche. Le pilote peut ainsi les gérer sans avoir à s’arrêter ou même à retirer ses mains du guidon.

Pour faciliter w avec le smartphone de l’utilisateur, la moto est équipée de série d’un point de charge USB-C. La prise est protégée par un bouchon étanche et se trouve à droite du poste de pilotage, ce qui permet à vos appareils portables de rester chargés sur les longs trajets.

L’attention portée aux détails ne s’arrête pas là. Les pilotes ont le choix entre deux thèmes distincts pour le tableau de bord, qui leur présente les informations de la manière qu’ils préfèrent. Le thème « Street » affiche les informations dans un style classique, l’écran étant occupé par l’affichage « analogique numérique » du tachymètre, tandis que le thème « Explorer » est plus moderne et dynamique, conçu pour être facile à lire en pilotage tout-terrain, avec les informations clés centrées.

Quel que soit le thème sélectionné, le nouvel écran TFT 6,3 pouces permet au pilote de contrôler clairement la vitesse, le régime et la navigation, tandis que les autres informations incluent la jauge de carburant, la consommation moyenne de carburant, la température ambiante et un indicateur de changement de rapport.

En complément du nouvel affichage TFT, de nouveaux ensembles de commodos offrent plus de fonctionnalités que ceux de la génération précédente de la Ténéré 700 et rendent l’utilisation des nombreuses fonctions facile et intuitive. Ergonomiques et faciles à utiliser, les circuits imprimés flexibles permettent à chaque commutateur de fonctionner au moyen d’un joystick cinq directions pour offrir plus de fonctionnalités. Les clignotants ont eux aussi été améliorés, avec de nouvelles fonctionnalités ajoutées au commodo de gauche : signalisation à trois clignotements ou clignotants continus avec arrêt automatique.

Moteur CP2 modernisé avec YCC-T

Plébiscité par la critique, le bicylindre parallèle de 690 cm³ bénéficie d’une mise à jour pour la nouvelle Ténéré 700, avec notamment l’adoption du système YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle) qui permet, pour la première fois sur la plateforme CP2, de bénéficier de modes moteur.

La puissance linéaire et la générosité du CP2 ont toujours fait partie des atouts de la Ténéré 700, et les ingénieurs de Yamaha ont œuvré pour améliorer encore ces points forts tout en répondant aux exigences des normes d’émissions EU5+.

Les ingrédients restent les mêmes : le vilebrequin calé à 270 degrés continue de faire battre le cœur de ce moteur, mais l’introduction de l’YCC-T permet désormais aux pilotes de choisir entre deux cartographies aux caractéristiques différentes, Sport et Explorer, cette dernière délivrant la puissance de façon plus mesurée. Il suffit d’appuyer sur un bouton situé à droite pour basculer les modes de manière simple et offrir au pilote la commande d’accélérateur qu’il souhaite.

Le conduit d’admission d’air a également été modifié par rapport aux éditions précédentes de la Ténéré 700. Il est désormais plus court et contribue à une courbe de couple plus généreuse en bas de la plage d’utilisation, ce qui est particulièrement avantageux en tout-terrain.

Plusieurs autres mises à jour mécaniques ont été apportées pour améliorer la connexion pilote/machine. La position de la came d’embrayage a été avancée (35° dans le sens des aiguilles d’une montre) et un cache de protection lisse et minimaliste a été ajouté. Grâce à ces modifications, le système d’embrayage et le cache de protection n’interfèrent pas avec la jambe du pilote, qu’il soit en position assise ou debout, ce qui lui laisse plus de mobilité.

Parmi les autres améliorations, on retrouve les composants internes de la boîte de vitesses revisité offrant un passage des rapports plus fluide. Le nombre de crabots convexes et de crabots concaves dans les engrenages a été augmenté de cinq à six entre le premier et le troisième rapport, pour réduire les chocs, tandis que l’angle des crabots a été modifié sur les rapports quatre à six, de manière à réduire le jeu à l’accélération et à la décélération. Toutes ces modifications permettent à cette moto d’être plus efficace et parfaitement en phase avec son pilote.

ABS et TCS désactivables pour un contrôle ultime en tout-terrain

Pour offrir au pilote de la Ténéré 700 un contrôle ultime en tout-terrain, il est possible de désactiver les systèmes d’antipatinage et d’ABS de manière à obtenir un contrôle total sur les surfaces non stabilisées. Le TCS offre deux réglages, ON et OFF, et peut être géré via le menu de l’écran TFT, tandis qu’un gros bouton situé sur le côté du tableau de bord contrôle les réglages de l’ABS.

Pour l’ABS, le mode 1 est le mode par défaut et active l’antiblocage sur les deux roues, conformément aux exigences légales pour la circulation sur route, tandis que le mode 2 désactive l’ABS uniquement à l’arrière. Le mode 2 est particulièrement utile sur les pistes en gravier car il permet aux pilotes de prendre plus facilement les virages en laissant tourner la roue arrière sans perdre le bénéfice de l’ABS à l’avant. Le mode 3 coupe l’intervention de l’ABS pour laisser un contrôle total du freinage au pilote sur les surfaces meubles. Ces modes peuvent être sélectionnés via le menu du tableau de bord TFT. En outre, pour une utilisation plus rapide et plus pratique, une pression longue sur le bouton ABS dédié permet de désactiver le système antiblocage et le système TCS.

Plus robuste que les autres : le cadre en acier est plus solide que jamais

La Ténéré 700 est le modèle de moyenne cylindrée le plus robuste du marché. Sa colonne vertébrale reste un cadre tubulaire en acier à double berceau associé à un bras oscillant en aluminium coulé, développé pour offrir une résistance et une rigidité exceptionnelles. Construit à partir d’acier haute résistance, le cadre permet d’utiliser des matériaux plus légers, ce qui permet de limiter le poids total de la machine. Les éléments inférieurs du cadre travaillent de concert avec la protection du moteur en aluminium pour protéger le carter de graves dommages en cas d’impact important, tandis que la boucle arrière intégrée permet d’installer toutes les options de bagages de la gamme d’accessoires Yamaha d’origine.

La hauteur de selle de la Ténéré 700 reste à 875 mm (860 mm pour la version à selle abaissée) et la moto continue d’être accessible à de nombreux pilotes grâce à son étroitesse. La nouvelle selle monoplace de style rallye se combine avec le tout dernier réservoir et le carter d’embrayage modifié pour offrir plus d’espace au pilote pour se déplacer, ce qui leur permet de passer de la route et au pilotage tout-terrain en toute simplicité.

Ergonomique, le triangle de pilotage reste le même que pour le modèle de première génération, mais le confort est amélioré grâce à un remodelage de la partie avant de la selle. Le confort du passager est également amélioré, avec le passage à une selle monoplace qui crée un lien plus étroit entre le pilote et le passager. Le modèle Ténéré 700 2025 présente de nombreuses améliorations significatives pour optimiser sa robustesse et sa durabilité lorsqu’il est utilisé intensivement en tout-terrain. Le support de silencieux a été amélioré et un patch a été ajouté au dosseret. Les points de fixation du porte-bagages ont également été renforcés, tandis que le contacteur de béquille latérale a été redessiné et déplacé suite aux commentaires des clients.

De nouveaux repose-pieds plus grands, éléments importants de la Ténéré 700, ont également été adoptés par le modèle 2025. Apparus pour la première fois sur la Ténéré 700 World Raid, les nouveaux repose-pieds sont 10 mm plus larges que sur le modèle précédent et aident vraiment le pilote à affiner ses manœuvres lorsqu’il roule sur des surfaces meubles.

Ténéré 700 Rally : le plus résistant des poids légers, pour ceux capables de gérer le pilotage extrême

Si la Ténéré 700 reste la moto des aventuriers qui souhaitent rouler sans limites, la Ténéré 700 Rally offre des atouts encore plus significatifs pour ceux qui souhaitent affronter des conditions plus extrêmes. C’est pour cette raison que la Ténéré 700 Rally mise sur des caractéristiques inédites pour étendre encore davantage ses capacités.

Rendant hommage aux emblématiques motos de rallye du passé, la Ténéré 700 Rally affiche la couleur avec une livrée inspirée du modèle historique de 1983 et un garde-boue avant haut, marque de reconnaissance des machines de rallye. En hommage aux légendaires machines victorieuses sur le Dakar dans les années 1980, l’habillage au bleu uni est complété par des jantes dorées et arbore le design emblématique Speedblock utilisé sur les motos de compétition Yamaha d’époque.

Pour une garde au sol accrue et une maîtrise tout-terrain encore plus importante, la Ténéré 700 Rally est équipée de suspensions à plus longs débattements. Basée sur la Ténéré 700 Extreme de Yamaha, la Rally est équipée d’une fourche KYB haut de gamme entièrement réglable. Intégrant des tubes renforcés et un revêtement spécial pour réduire le frottement, la fourche bénéficie d’une course augmentée de 20 mm par rapport à la fourche de série, pour un débattement de 230 mm. Une augmentation similaire de la course de l’amortisseur offre une garde au sol totale de 255 mm : la Ténéré 700 Rally peut donc s’attaquer aux dunes et traverser les rivières quand la route cède la place à la nature.

La Ténéré 700 Rally est également dotée d’un solide sabot moteur en aluminium de 4 mm d’épaisseur, tandis que la selle d’une seule pièce est également spécifique à la version Rally.

La selle offre un ensemble ergonomique légèrement différent du modèle de série, avec une position de pilotage plus haute et plus droite pour faciliter les déplacements du pilote sur la moto. La selle de la Ténéré 700 Rally, plus épaisse que la selle de série et dotée d’une finition bi-matière avec un logo Rally en relief, offre un confort supplémentaire en position assise et une hauteur de 910 mm.

Les repose-pieds légers en titane démontrent l’attention portée aux performances tout-terrain de la Ténéré 700 Rally. Comme sur les machines de compétition, les repose-pieds sont 228 g plus légers que sur la version de série et offrent une plus grande surface de contact. Ils sont fortement crantés pour participer à la stabilité, augmentant l’adhérence et offrant un meilleur contrôle pour les pilotes qui aiment influer sur la direction par le biais des repose-pieds.

La Ténéré 700 Rally propose également un thème de tableau de bord supplémentaire appelé Raid : une présentation inspirée des road books qui supprime la plupart des informations importantes lors de trajets sur route au profit d’informations plus utiles lors d’une sortie tout-terrain.

Confirmant l’importance de cette moto en compétition, Pol Tarrés et Alessandro Botturi, pilotes de l’équipe Ténéré Yamaha Rally Team, participeront à des événements majeurs au guidon des versions préparées GYTR de la Ténéré 700 Rally.

Yamaha Ténéré 700 2025 – Nouvelles caractéristiques techniques

 Nouvel habillage et nouvelle optique Yamaha Adventure

 Suspensions avant et arrière entièrement réglables de haute qualité

 Nouvel écran TFT couleur 6,3 pouces avec connectivité smartphone

 Accélérateur électronique YCC-T avec deux modes de pilotage

 ABS et TCS désactivables à l’aide d’un bouton dédié

 Dernière évolution du bicylindre CP2 de 690 cm³, 4 soupapes, double arbre à cames, à refroidissement liquide, EU5+

 Nouveaux commodos et nouveaux clignotants

 Nouvelle selle monobloc typée rallye

 Version basse disponible avec une hauteur de selle abaissée de 15 mm

 Nouveau cache d’embrayage pour limiter les interférences au niveau des jambes

 Repose-pieds plus larges

 Protège-mains assortis au coloris de la carrosserie

 Contacteur de béquille latérale amélioré

Yamaha Ténéré 700 Rallye 2025 – Nouvelles caractéristiques techniques (en plus de la version standard)

 Suspensions KYB plus hautes à l’avant et à l’arrière

 Livrée Héritage en hommage aux modèles Ténéré classiques

 Garde-boue avant haut de style tout-terrain

 Sabot moteur robuste en aluminium de 4 mm d’épaisseur

 Repose-pieds légers en titane

 Thème Raid supplémentaire sur l’écran TFT

 Selle rallye spécifique

Coloris, disponibilité et prix

La nouvelle Ténéré 700, sa selle abaissée et sa version 35 kW seront disponibles en deux coloris : Icon Blue et Frozen Titanium. Les livraisons aux concessionnaires Yamaha européens et les prix varient selon les régions. La nouvelle Ténéré 700 Rally et sa version 35 kW seront disponibles en Sky Blue, un design historique inspiré des motos légendaires engagées par Yamaha sur le Dakar dans les années 1980. Les livraisons aux concessionnaires Yamaha européens et les prix varient selon les régions. Veuillez contacter le distributeur national Yamaha pour obtenir des informations complètes.

La Yamaha XTZ 750 Super Ténéré reste une icône de l’époque dorée des rallyes-raids, une moto qui a su captiver l’imagination des aventuriers et des motards. Avec la 700 Ténéré, Yamaha parvient à perpétuer cet héritage, en combinant tradition et innovation pour répondre aux attentes des passionnés de moto tout-terrain d’aujourd’hui. Le lancement de la nouvelle version en 2025 devrait renforcer cette lignée mythique et rappeler que l’esprit d’aventure est toujours bien vivant chez Yamaha.

Crédit photo : Yamaha©