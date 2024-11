Yamaha présente sa 9ème génération de T-Max

Le TMAX est l’un des modèles les plus importants proposés par Yamaha depuis la création de l’entreprise il y a près de 70 ans. Le TMAX original a fait ses débuts en 2001 : sa conception innovante et ses caractéristiques haut de gamme combinaient des technologies clés du monde de la moto et du monde du scooter pour créer un tout nouveau type de deux-roues motorisé. Aujourd’hui, la marque aux diapasons présente le modèle 2025, 9ème génération de T-Max.

Une icône est née et cette machine légendaire fait figure de leader depuis plus de 20 ans. En inaugurant un tout nouveau concept, le TMAX original a non seulement créé la catégorie des scooters sportifs au début du millénaire, mais il a également inspiré le développement des scooters les plus performants de Yamaha, une gamme qui permet à tous de rejoindre la famille MAX. Tous les scooters sportifs Yamaha puisent leur héritage dans l’ADN du TMAX.

Performances d’une moto et confort d’un scooter

Équipé d’un bicylindre compact et puissant monté dans un châssis typé moto, le TMAX de première génération inventait alors une expérience de pilotage totalement nouvelle sur le marché. Les pilotes ont pu profiter de performances exaltantes grâce à une accessibilité exceptionnelle et à la simplicité d’une transmission entièrement automatique.

Offrant des performances optimales, le confort d’un scooter et la fluidité de la transmission « Twist and Go », ainsi qu’une excellente protection contre le vent et la possibilité de parcourir de longues distances, facilement et à un rythme soutenu, le TMAX a innové et reste reconnu comme le tout premier scooter sportif au monde.

Scooter sportif Yamaha le plus vendu

Nouveau moyen séduisant pour le commuting sur de longues distances et modèle valorisant célébrant le pur plaisir de conduire, le TMAX est depuis près d’un quart de siècle la meilleure vente parmi les scooters sportifs de grosse cylindrée.

Depuis les débuts du premier TMAX, le modèle a été continuellement amélioré, au niveau du moteur comme du châssis, puis par l’adoption des derniers systèmes d’assistances électroniques. Son succès exceptionnel est souligné par les chiffres de vente stupéfiants depuis 2001, avec plus de 330 000 unités vendues uniquement en Europe.

En plus d’être la meilleure vente de Yamaha, le TMAX est un modèle charismatique qui suscite une immense fidélité de la part de ses nombreux propriétaires dans toute l’Europe. Des clubs de propriétaires de TMAX, qui comprennent des milliers de membres, sont actifs dans de nombreux pays. De plus, un noyau dur de fans a amassé des collections de machines originales datant de 2001.

Nouveau look, technologie de pointe et maîtrise accrue

En 2025, le TMAX arbore un nouveau look dynamique avec une proue plus affûtée, et profite d’une assistance au pilotage améliorée ainsi que d’un tableau de bord plus sophistiqué. Par ailleurs, le TMAX Tech MAX présente une finition haut de gamme qui souligne son statut de scooter sportif premium.

Les dernières versions de ce scooter sportif bénéficient de nouvelles évolutions. L’équipe en charge du style de Yamaha a mis l’accent sur la création d’un ensemble encore plus performant, avec une proue plus affirmée qui conserve le caractère originel de ce modèle tant apprécié.

Outre l’amélioration du tableau de bord connecté, les pilotes bénéficieront également d’une maîtrise accrue offerte par le système de contrôle du freinage, et le moteur amélioré répond aux besoins des utilisateurs soucieux de l’environnement.

Moteur bicylindre EURO5+ de 560 cm³

Le TMAX 2025 est équipé d’un moteur compact et puissant qui offre des performances sportives grâce à une transmission automatique facile à utiliser. Le bicylindre de 560 cm³ développe une puissance maximale de 35 kW (47,6 chevaux) et dispose d’un mécanisme d’équilibrage qui assure une conduite tout en souplesse, ce qui est idéal dans toutes les situations de conduite, que ce soit pour les trajets quotidiens dans les rues encombrées de la ville ou pour rentrer chez vous par l’autoroute.

Pour 2025, le moteur et l’échappement ont été optimisés et le dernier TMAX est entièrement conforme à la norme EURO5+, ce qui fait de ce scooter sportif accessible aux titulaires du permis A2 une solution adaptée aux zones urbaines à faibles émissions dans les villes européennes.

La transmission entièrement automatique du TMAX fonctionne par le biais d’une courroie en V nécessitant peu d’entretien, pour un fonctionnement en douceur à toutes les vitesses. Pour bénéficier d’une qualité de conduite optimale, les réglages de l’embrayage centrifuge ont été revus pour optimiser la fluidité de l’accélération, et le nouveau dispositif d’admission offre un son plus clair et plus doux à l’ouverture des gaz.

Assistance électronique renforcée

Le TMAX a été conçu pour offrir au pilote les niveaux de confort, de contrôle et de plaisir de conduite les plus élevés. Ce scooter sportif emblématique a toujours été à la pointe du style et des technologies, et le nouveau modèle est équipé d’un nouveau système de contrôle du freinage, plus communément appelé « ABS actif en courbe ».

Développé à l’origine pour les motos Supersport de Yamaha, le contrôle du freinage (BC) fonctionne en combinaison avec le système ABS du TMAX, prenant en compte l’angle de la machine et le patinage des roues pour moduler la pression sur la commande des freins. Activé par une centrale inertielle (IMU), le système de contrôle du freinage (BC) a pour objectif de fournir les performances de freinage les plus confortables à différentes vitesses et angles d’inclinaison quel que soit l’état de la route.

Le TMAX est également équipé du système D-MODE qui permet au conducteur de sélectionner la puissance du moteur désirée en fonction de la conduite en ville ou sur autoroute, ainsi que du contrôle de traction qui modère la puissance à la roue arrière sur les surfaces meubles ou glissantes. L’ajout du contrôle du freinage vient compléter l’ensemble de technologies électroniques existantes de ce scooter sportif afin d’offrir au pilote un niveau de confiance supérieur, quels que soient les conditions météo et l’état de la route.

Nouvelle double optique dynamique et habillage remodelé

Depuis le tout premier modèle en 2001, le TMAX n’a cessé de se distinguer par son style emblématique. Ce scooter sportif légendaire reste à la pointe de sa catégorie depuis près d’un quart de siècle. Au fil des ans, l’équipe en charge du design chez Yamaha s’est appliquée à respecter le caractère du modèle originel tout en introduisant des retouches stylistiques et des améliorations qui renforcent encore le statut emblématique de ce scooter sportif premium.

Le modèle 2025 est doté d’une nouvelle proue dynamique avec deux phares redessinés et des feux de position intégrés, qui lui confèrent une allure plus sportive et raffinée immédiatement identifiable, tout en apportant une nouvelle image à ce scooter sportif exceptionnel. L’habillage avant du TMAX est également nouveau et assorti au nouveau phare à double optique, pour conférer à cette nouvelle génération une apparence plus ramassée qu’auparavant, offrant ainsi une silhouette simple et élégante avec un look plus compact.

En association avec les panneaux latéraux « boomerang » emblématiques, l’échappement latéral relevé, la selle biplace sculptée et la ligne athlétique, la nouvelle proue conserve le caractère originel et l’ADN sportif de ce modèle légendaire, qui en ont fait l’un des deux-roues à moteur les plus populaires construits par Yamaha.

Écran 7 pouces revu avec connectivité améliorée

L’écran TFT de 7 pouces a été amélioré et offre un choix de trois configurations, ce qui permet au pilote de sélectionner l’option mettant l’accent sur les informations les plus importantes pour lui. L’amélioration de la connectivité sur le tout dernier modèle via l’application MyRide permet également aux pilotes d’écouter de la musique, de visualiser les SMS, de recevoir des appels et des notifications e-mail.

L’application MyRide permet également d’accéder à de nombreuses fonctions et services tels qu’un journal de conduite, l’emplacement du stationnement, la consommation de carburant, les routes empruntées et plus encore, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l’expérience de conduite et permettant au propriétaire de prendre des décisions éclairées.

Navigation Garmin*

Les pilotes de TMAX peuvent accéder à la cartographie complète Garmin Navigation* via l’application Garmin Motorize, à télécharger sur un téléphone Apple ou Android*. Outre les fonctions de navigation, cette application permet également aux pilotes de TMAX de visualiser des informations concernant la circulation, les conditions météo et les points d’intérêt (POI), ce qui facilite et rend plus efficace la planification de chaque trajet.

*La cartographie complète Garmin Navigation est disponible gratuitement pour les modèles TMAX éligibles, mais elle n’est pas proposée dans tous les pays. Certaines fonctionnalités de navigation ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Qualité et confort de conduite de première classe

Le TMAX a été le premier maxiscooter hautes performances à adopter un châssis de style moto, et cette caractéristique contribue considérablement à ses qualités routières haut de gamme. Grâce à la fourche inversée typée moto, au long bras oscillant pour une stabilité accrue et au moteur compact monté directement dans le châssis, le pilote du TMAX bénéficie du comportement précis d’une moto sportive sans perdre les avantages d’un scooter.

Le cadre léger en aluminium à double longeron offre la force et l’agilité d’une moto garantissant une excellente tenue de route dans les virages, tandis que sa configuration offre la facilité et la commodité d’un scooter, ce qui fait du TMAX le choix le plus pratique et le plus séduisant pour les trajets quotidiens et les excursions du week-end. Équipé d’un carénage protecteur, d’un pare-brise sport et d’une selle biplace sculptée, le TMAX a peu de rivaux en matière de qualité de conduite et de confort.

Freins à disque de grand diamètre, jantes forgées légères

Le TMAX est équipé de freins à disque avant à grand diamètre (267 mm), d’un frein à disque de 282 mm de diamètre à l’arrière avec ABS et du tout dernier système de contrôle des freins qui offrent un contrôle optimal dans toutes les conditions. Les jantes forgées légères minimisent le poids non suspendu pour offrir plus de vivacité. De plus, le pneu avant de 120/70-15 et le large pneu arrière de 160/60-15 assurent une traction optimale qui fait du TMAX un modèle très performant en ville et sur autoroute.

Simple et fonctionnel

Le TMAX est conçu pour tous ceux qui apprécient le style, les performances, la commodité et les fonctionnalités. Un grand coffre de rangement sous la selle peut accueillir un casque intégral ou deux casques jet (en fonction de leur taille et de leur forme), et le système de démarrage Smart Key permet une gestion sans clé de la mise en marche, de la selle, du réservoir de carburant et de la béquille centrale, tant que le pilote est en possession du boîtier électronique.

Accessoires d’origine

Yamaha a développé une vaste gamme d’accessoires d’origine pour le TMAX, et les propriétaires peuvent personnaliser leur scooter en concevant un TMAX ou un Tech MAX virtuel à l’aide de l’application MyGarage. Grâce à une multitude de pièces destinées à améliorer les performances, le confort et le design, il est possible de créer une machine très spéciale qui correspond aux exigences individuelles et au style de vie de chaque propriétaire.

Nouveau Yamaha T-Max 2025 en coloris Icon Black

Caractéristiques du TMAX 2025

Moteur bicyclindre en ligne de 560 cm³ conforme à la norme EURO5+

Puissance : 47,6 chevaux

Nouveau système de contrôle du freinage (BC)

Nouvelle face avant à double optique et habillage avant plus affirmé

Tableau de bord TFT 7 pouces avec connectivité améliorée

Navigation Garmin

Ergonomie haut de gamme grâce au dosseret réglable du pilote

Roues de 15 pouces forgées et pneus larges

Cadre à double longeron léger en aluminium

D-MODE et contrôle de traction

Grand coffre sous la selle

Contacteur électronique avec Smart Key

Disponible en Icon Black et Tech Kamo

Pneumatiques de 120/70/15 à l’avant et 160/60/15 à l’arrière

Double frein à disque de 267 mm à l’avant et disque de 282 mmm à l’arrière

Poids : 219 kg tous pleins faits

Réservoir : 15 litres

Consommation : 4,8 litres/100 km

Hauteur de selle : 80 cm

TMAX Tech MAX

Conçu pour les pilotes qui recherchent ce qui se fait de mieux, le TMAX Tech MAX est équipé de toutes les améliorations du TMAX 2025. Il est également équipé d’une gamme de technologies supplémentaires, ainsi que de caractéristiques uniques et d’une finition exclusive qui soulignent son statut de scooter sportif ultime de Yamaha.

Bénéficiant d’une amplitude de 110 mm, la bulle réglable électriquement permet au pilote de la monter ou de la descendre via une commande au guidon, en fonction de son style de conduite et de sa vitesse. Équipé de poignées chauffantes, doublée d’une selle chauffante, ce scooter sportif ultime est conçu pour être utilisé toute l’année.

Outre le D-MODE, le contrôle de traction et le nouveau système de contrôle du freinage, le TMAX Tech MAX est également équipé d’un régulateur de vitesse, idéal pour les longs trajets. Une autre caractéristique exclusive du TMAX Tech MAX est la suspension arrière réglable, qui permet au pilote de sélectionner les réglages appropriés aux différentes charges.

Pour encore plus de commodité, un système de contrôle de la pression des pneus (TPMS) alerte le pilote en cas d’irrégularités au niveau de la pression des pneus à l’avant ou à l’arrière, alors que les commodos rétroéclairés spéciaux et les jantes usinées renforcent le caractère premium du TMAX Tech MAX.

Ce scooter sportif premium est disponible en Ceramic Grey et Dark Magma. Ces deux couleurs soulignent son exclusivité et renforcent la sensation générale de qualité, de style et de dynamisme.

Nouveau Yamaha T-Max Tech Max 2025 en coloris Ceramic Grey

Caractéristiques exclusives du TMAX Tech MAX

Bulle réglable électriquement

Poignées chauffantes et selle chauffante

Régulateur de vitesse

Suspension arrière réglable

Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

Commodos rétroéclairés

Jantes usinées

Disponible en Ceramic Grey et Dark Magma

Prix et disponibilité

Disponibilité : NC.

Prix : NC.

Accessoires d’origine et vêtements Yamaha

Yamaha a développé une gamme d’accessoires d’origine qui permettent à chaque propriétaire de TMAX de personnaliser facilement son scooter et de construire sa propre machine, parfaitement adaptée à son style de vie et à son usage.

La gamme comprend une sélection d’accessoires pour le confort, l’esthétique et les performances, développés par Yamaha pour les TMAX et Tech MAX 2025. En choisissant uniquement les accessoires d’origine, le client peut être sûr que chaque article a été conçu pour s’adapter parfaitement et qu’il a été fabriqué avec la même qualité que sa machine.

Yamaha propose également une sélection complète d’équipements de conduite et de vêtements de loisir adaptés aux pilotes du TMAX et du TMAX Tech MAX, y compris des vestes et des gants de moto homologués CE, ainsi qu’un choix de T-shirts, casquettes et bien plus encore.

Application MyGarage

L’application MyGarage de Yamaha est un moyen rapide et facile pour les clients de créer depuis chez eux un TMAX ou TMAX Tech MAX virtuel avec une gamme d’accessoires d’origine à l’aide d’un smartphone ou d’un ordinateur. L’application gratuite permet aux utilisateurs d’ajouter et de retirer des accessoires pour créer le meilleur scooter sportif Yamaha. Le résultat final peut être visualisé en 3D sous tous les angles.

L’application MyGarage élimine les incertitudes quant au choix des accessoires à installer. La sélection finale peut être envoyée par e-mail au concessionnaire Yamaha de son choix qui prendra en compte votre demande sur votre nouveau TMAX.

Crédit photo : Yamaha©