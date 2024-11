Yamaha TMAX, de la 1ère à la 9ème génération prévue en 2025 : 24 ans de succès !

Le Yamaha TMAX célèbre ses 24 ans cette année. Lancé en 2001, le maxi scooter de la marque aux diapasons en est aujourd’hui à sa 9ème génération, avec la nouvelle mouture 2025 qui vient d’être présentée. Monsieur Vintage revient sur ce phénomène dont les ventes n’ont jamais faibli.

Yamaha a eu le nez fin lorsque la marque décide, en 2001, de sortir un gros scooter qui réunirait la puissance d’une moto et l’aisance d’une mobylette. L’année 2001 était la première du IIIème millénaire, mais également la première du XXIème siècle, pour le fabricant japonais ce fût celle de l’idée de génie.

Les révolutions japonaises

Mais au fond, quoi de plus étonnant que ce soit Yamaha qui ait lancé ce concept hybride ? La marque avait déjà marqué le monde du deux roues à plusieurs reprises. Dans les années 80 tout d’abord, avec l’apparition du cadre Deltabox qui allait révolutionner la scène des supersports, puis avec les trails vainqueurs des deux premières éditions du rallye Paris-Dakar dans les années 1979 et 1980, pilotés par un certain Cyril Neveu assis deux années de suite sur la légende XT500. Deux victoires qui allaient populariser la mode des motos aventurières, catégorie encore en vogue aujourd’hui.

La troisième révolution des diapasons fût le TMAX. Look moderne et dynamique, fonctionnalité, puissance et agilité le caractérisaient. Et ce n’est pas un hasard s’il s’en est vendu 341 000 unités en deux décennies.

1ère génération : 2001

Malgré quelques petites rondeurs, la première génération de TMAX est résolument moderne et révolutionnaire pour l’époque. Disponible en jaune, bleu ou gris, ce premier modèle est vendu 56 999 francs. Il dispose d’un seul disque de frein à l’avant, d’un moteur bicylindre 4 temps de 40 chevaux, de carburateurs et d’une cylindrée de 499 cm3.

2ème génération : 2004

Pour la seconde génération de TMAX, les carburateurs disparaissent au profit d’un système d’injection électronique, la puissance augmente à 44 chevaux, un deuxième disque de frein fait son apparition sur la roue avant, le diamètre de fourche passe de 38 à 41 mm, la roue arrière s’agrandit, passant de 14 à 15 pouces, de plus gros pneus font leur apparition, un compte-tour prend place à côté du compteur, le TMAX reçoit un frein de parking et les rondeurs disparaissent au profit d’angles plus affirmés. La génération 2 est disponible en bleu foncé, bleu clair, gris et noir.

3ème génération : 2008

2008 est une année charnière pour le TMAX, qui subit un profond remaniement. Le design est entièrement revu et un nouveau cadre en aluminium vient remplacer l’ancien en acier. Nouveau tableau de bord, nouvelles roues de 15 pouces avant/arrière, nouveau réservoir qui passe à 15 litres (contre 14l auparavant), nouvelle fourche avec tubes de 43 mm (versus 41 mm sur la génération 2), nouveaux étriers de freins à l’avant et nouvelle selle plus épaisse. Le TMAX ne cesse de se moderniser et doit coller au plus près de son époque. Toujours innovant, il incarne la modernité, la puissance et l’agilité.

La troisième génération est proposée dans 4 couleurs : bleu, noir et gris et Silver Tech.

4ème génération : 2012

Grosse évolution également sur cette 4ème version, avec une augmentation de la puissance et de la cylindrée. Le TMAX affiche désormais 530 cm3 pour 46,5 chevaux, avec un couple de 52,3 Nm. Avec un poids allégé, le TMAX devient encore plus dynamique.

Autres changements : optiques avant et arrière à LED, look plus agressif, disques arrière plus grands (282 mm versus 267 mm) et écran digital.

Les coloris disponibles : gris, blanc, argent, et noir.

5ème génération : 2015

Pour sa 5ème génération, le TMAX reçoit de série l’ABS, qui n’était disponible qu’en option depuis 2005. Le style est remanié et la silhouette s’affine un peu, avec un nouveau carénage et des fourches plus fines (revenues à 41 mm).

Au catalogue, 3 couleurs : gris, noir et blanc.

6ème génération : 2017

Pour sa 6ème génération, le TMAX subit une cure d’amaigrissement en perdant 9 kg sur la balance, grâce à un nouveau châssis en aluminium. Une perte de poids qui favorise le dynamisme du scooter, en proposant des accélérations plus puissantes.

Le TMAX sixième du nom reçoit un démarrage sans clef, avec un nouveau tableau de bord. C’est en 2017 qu’est installé le système de verrouillage de la béquille centrale. Le coloris du nouveau modèle, à l’époque, est le Midnight Black.

7ème génération : 2020

La 7ème génération de TMAX correspond au passage à la norme EURO5. Pour limiter les émissions de CO2, le pot d’échappement prend 4 kg sur la balance. Pour pallier à cet embonpoint (218 kg), Yamaha passe la puissance du moteur à 47,5 chevaux.

8ème génération : 2022

L’univers des deux roues a changé à jamais lorsque le premier TMAX a été dévoilé en 2001. Personne n’avait rien vu de tel auparavant. Il s’agissait déjà d’une machine hors normes, offrant des performances exaltantes, capable d’une vitesse de croisière élevée sur de longues distances et avec une commodité incomparable au quotidien. Beaucoup pensaient qu’il était impossible de créer un véhicule hybride qui réunirait le meilleur des deux mondes, scooter et moto. Yamaha l’a fait et pour rester dans la course, la firme aux diapasons présente en cette fin d’année 2021 la 8ème génération de son TMAX.

Et pour ce 8e opus, Yamaha a voulu que son TMAX soit plus intelligent, connecté, avec un nouveau tableau de bord, plus fin, encore plus sportif, avec un nouveau carénage plus compact, avec un nouveau design radical inspiré du Supersport, une maniabilité plus agressive et enfin, des roues et des suspensions repensées.

Voici ses caractéristiques :

Points forts du TMAX 8ème génération

Nouvel écran TFT couleur de 7 pouces multifonctions connecté

Connectivité pour smartphone grâce à l’application MyRide et MyRide – Lien

Navigation Garmin* à cartographie complète

Espace de rangement étanche pour smartphone avec USB

Commutateur central fluorescent rétroéclairé

Puissant moteur bicylindre EURO5 de 560 cm³ monté rigidement

Souple et efficace transmission à variation continue par courroie

Puissance de 35 kW, permis A2

Sonorité du moteur claire, profonde et pure

Le plus léger de la catégorie : 218 kg tous pleins faits

Nouveau design de carrosserie dynamique et sportif avec face avant de type supersport

Section centrale plus fine

Bulle réglable repensé avec grille centrale

Nouvelle double optique à LED affinée audacieuse avec clignotants intégrés

Feu arrière à LED en forme de T exclusif au TMAX avec clignotants intégrés

Position de pilotage plus sportive

Ergonomie améliorée pour le pilote et le passager

Selle plus longue avec dosseret pilote réglable

Marchepieds plus grands

Panneaux latéraux « boomerang » redessinés

Guidon en aluminium forgé à la forme repensée

Bouchon de réservoir de carburant à commande électrique sans clé inspiré – du monde de l’aviation

Composants haut de gamme

Contacteur électronique avec « Smart Key » et commutateurs de commande simplifiés

Fonctions à l’écran contrôlées par un joystick au guidon

Cadre léger en aluminium coulé sous pression

Étriers de frein avant à quatre pistons et à montage radial

Nouvelles jantes SpinForged légères forgées à 10 bâtons

Nouveaux pneus Bridgestone Battlax SC2 spécifiques au modèle

Fourche inversée de 41 mm et suspension arrière à biellettes

Réglages d’amortissement plus sportifs

Contrôle électronique de l’ouverture des gaz YCC-T (Yamaha Chip Controlled Throttle)

Poignée d’accélérateur sophistiquée APSG (Accelerator Position Sensor Grip)

Système de contrôle de la traction

Réglage moteur D-MODE proposant plusieurs modes

Grand espace de rangement éclairé : un casque intégral ou mallette/ordinateur portable

Système antivol verrouillant la béquille centrale

Et pour compléter la gamme, une version TECH MAX est proposée. Voici ses points forts exclusifs :

Selle chauffante avec contrôle de la température amélioré

Poignées chauffantes

Bulle réglable électriquement

Régulateur de vitesse

Guidon rétroéclairé fluorescent et commutateurs centraux

Suspension arrière réglable

Intérieur haut de gamme

220 kg tous pleins faits

Coloris, disponibilité et prix des TMAX et TMAX Tech MAX.

Le TMAX sera disponible en 3 coloris : Extreme Yellow, Icon Blue et Sword Grey. Le TMAX Tech MAX sera disponible en 2 coloris : Dark Petrol et Power Grey.

Cette 8ème génération sera disponible à partir de mars 2022 dans les concessions. Le prix de vente n’a pas encore été communiqué.

T-MAX 9ème génération : à partir de 2025

Novembre 2024 : la marque aux diapasons présente la nouvelle génération du T-MAX. Cette 9ème version 2025 connait une amélioration de son tableau de bord connecté, reçoit une proue plus affutée, un moteur et un échappement optimisés, une assistance électronique renforcée, une nouvelle double-optique, un nouvel habillage avant et un écran amélioré. La puissance reste la même (47,6 chevaux / 35 kW) et l’écran est toujours en dimension 7 pouces.

Crédit photo : Yamaha©

Article mis à jour le 9 novembre 2024.