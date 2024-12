DS Automobiles présente la DS N°8 : l’élégance électrique à la Française avec une autonomie de 750 km

Ce 12 décembre 2024 marque un tournant dans l’histoire de DS Automobiles avec la présentation de son dernier modèle, la DS N°8. Véritable incarnation du savoir-faire français et de l’innovation, cette berline électrique redéfinit les standards de la marque en alliant luxe, technologie et performance. Revenons sur l’histoire de DS Automobiles, sa gamme de modèles et les caractéristiques remarquables de ce nouveau bijou.

DS Automobiles : une marque d’exception

Fondée en 2014, DS Automobiles s’inspire de l’iconique DS de Citroën lancée en 1955. Cette voiture, symbole d’avant-gardisme et de raffinement à la Française, a posé les bases d’une marque dédiée à l’élégance et à l’innovation. Depuis sa création, DS Automobiles s’est imposée comme un acteur incontournable dans le segment premium grâce à une attention méticuleuse aux détails et à un design audacieux.

La gamme actuelle comprend des modèles phares tels que le SUV compact DS 3, le DS 4 polyvalent, le DS 7 hybride, et la limousine DS 9. Aujourd’hui, avec la DS N°8, la marque affirme encore davantage son positionnement haut de gamme et son engagement en faveur de l’électrification.

DS N°8 : une nouvelle philosophie d’appellation

Avec la DS N°8, DS Automobiles inaugure une nouvelle logique d’appellation. Le « N° », écrit comme « numéro » en français, reflète une élégance intemporelle et s’accompagne d’une signature en forme de pointe de diamant, emblème de la marque. Le chiffre 8, associé à l’infini, évoque l’équilibre et la sérénité, des valeurs au cœur de cette nouvelle création.

L’inscription « DS AUTOMOBILES N°8 » à l’arrière du véhicule, associée à des détails distinctifs, renforce l’identité visuelle et l’élégance de ce modèle.

Un design extérieur sculptural

La DS N°8 se distingue par une silhouette fluide et musclée, mariant lignes sensuelles et surfaces ciselées. Inspirée du concept DS AERO SPORT LOUNGE, cette berline arbore une teinte bi-ton étendue, avec un noir profond s’étendant du toit à la calandre grâce à la technologie révolutionnaire « Paintjet ». Cinq couleurs sont disponibles, dont trois inédites : Bleu Topaze, Gris Palladium, et Blanc Albâtre.

Ses proportions équilibrées – avec un empattement généreux de 2,90 m et une garde au sol de 15,5 cm – renforcent son aérodynamisme, permettant une autonomie exceptionnelle pouvant atteindre 750 km WLTP.

Une signature lumineuse révolutionnaire

La DS N°8 introduit des innovations lumineuses spectaculaires, comme la calandre éclairée DS LUMI-NASCREEN, un concept inédit. Les projecteurs avant, composés de modules à LED, reprennent le motif guilloché Clous de Paris. Les feux arrière, en trièdre avec des motifs en écailles tridimensionnelles, garantissent une reconnaissance immédiate du véhicule, même à 100 mètres.

Un habitacle alliant artisanat et technologie

L’intérieur de la DS N°8 reflète le luxe à la française. La planche de bord au design sans couture allie des matériaux nobles comme le cuir Nappa et des finitions artisanales, tels que le point perle et le guillochage Clous de Paris. Les sièges avant massant, chauffants et ventilés, avec appuie-têtes intégrés et chauffe-nuque rétroéclairé, offrent un confort inégalé.

L’éclairage intérieur, inspiré d’un ciel étoilé, ajoute une touche de sérénité. À l’arrière, les passagers bénéficient d’un confort optimisé avec des dossiers inclinables à 30° et un espace aux genoux généreux.

Technologie et performance : jusqu’à 750 km d’Autonomie

Sous le capot, la DS N°8 propose trois motorisations 100 % électriques :

• 230 ch (FWD) avec une batterie de 74 kWh.

• 245 ch (FWD Long Range) et 350 ch (AWD Long Range) avec une batterie de 97,2 kWh.

La version AWD Long Range réalise le 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes, tandis que l’autonomie atteint jusqu’à 750 km WLTP pour les versions Long Range.

Le modèle intègre une gestion intelligente des quatre roues motrices, ajustant automatiquement les performances pour maximiser l’efficacité énergétique.





Recharge simplifiée et écologique

Grâce à une capacité de charge rapide jusqu’à 160 kW, la DS N°8 peut récupérer 200 km d’autonomie en 10 minutes. La pompe à chaleur de série et le freinage régénératif optimisent l’efficacité énergétique.

Les batteries, conçues et fabriquées en France par ACC (Billy-Berclau Douvrin), témoignent de l’engagement de DS Automobiles pour une production locale et durable.

La nouvelle DS N°8 sera commercialisée à partir de mai 2025. Son prix de vente devrait se situer entre 65 000 et 80 000 euros. Les dimensions de la voiture : 4m82 x 1m90 x1m58. Poids : 2,20 tonnes. Les moteurs et la batterie sont fabriqués en France et l’assemblage de la DS N°8 est réalisé au sein de l’usine Fiat-Jeep de Melfi, en Italie.

Un avenir électrique prometteur

Avec la DS N°8, DS Automobiles démontre une nouvelle fois son ambition de devenir un leader dans le segment des voitures électriques haut de gamme. Ce modèle allie un design audacieux, une technologie de pointe et des performances remarquables, tout en affirmant l’identité et les valeurs de la marque.

La DS N°8 est bien plus qu’une voiture : elle est une expérience sensorielle, un voyage dans le futur du luxe automobile.

Crédit photo & vidéo : DS©