Ducati présente la Panigale V4 Tricolore 2025 édition limitée

Un hommage au Made in Italy et à l’histoire de Ducati : voilà ce qu’est la Panigale V4 Tricolore. Une moto de collection produite en seulement 1000 unités numérotées qui fera battre le cœur de tous les passionnés, réinterprétant la livrée de la 750 F1 de 1984, une moto qui a démarré l’histoire des supersportives modernes de Borgo Panigale, il y a exactement quarante ans. Une livrée tricolore qui, dans les années suivantes, a été dédiée aux versions les plus prestigieuses des différentes générations de Superbike Ducati, depuis la première 851 Desmoquattro en 1988.

Un lien qui traverse le temps

Innovation, tradition et passion s’unissent dans une histoire extraordinaire. La Panigale V4 Tricolore est une promesse renouvelée : celle de s’enthousiasmer à nouveau, de vivre le privilège d’une histoire qui continue à définir le futur des motos sportives. Un lien qui traverse le temps, célébrant l’art de l’ingénierie de Ducati et l’indomptable esprit italien qui anime chacune de ses créations.

Pour Ducati, la Panigale V4 Tricolore est la dernière innovation de 2024. Ce fut une année incroyable, au cours de laquelle la société basée à Borgo Panigale a remporté les titres Pilotes et Constructeurs du MotoGP pour la troisième fois consécutive, frôlant la domination absolue avec dix-neuf victoires sur vingt Grands Prix. À cela s’ajoutent le titre constructeur en mondial Superbike, le titre pilote en Supeirsport et le titre italien pour ses débuts avec la 450 MX dans le Motocross italien. Il y a également eu de nombreuses victoires nationales, y compris le Superbike italien et le Superbike américain, qui a marqué le retour de Ducati à la victoire aux États-Unis après 30 ans. Enfin, les succès historiques dans le championnat japonais de Superbike de la Panigale V4 gérée par l’équipe Kagayama.

Dévoilée à Miami

Cette moto exclusive a été dévoilée au public lors d’un événement hors site, organisé avec la participation du partenaire Eataly, dans le cadre de la semaine d’Art Basel à Miami Beach, l’édition outre-mer de la foire d’art la plus prestigieuse du vieux continent. C’est un contexte dans lequel Ducati se sent à l’aise, puisqu’il s’agit de sa troisième participation.

Cette première mondiale a été suivie par le Vice-Président Global Sales Francesco Milicia et le Directeur Strategy & Style Center Andrea Ferraresi, qui ont déclaré : « A Miami et à Art Basel en particulier, nous nous sentons chez nous. Ducati est la seule marque de moto capable non seulement de combiner une technologie sophistiquée et une beauté sensuelle, mais aussi de sortir des schémas typiques des livrées sportives pour créer des œuvres d’art, en utilisant la moto comme une toile ».

Enveloppée du drapeau italien

La Panigale V4 Tricolore, fièrement conçue par Drudi Performance et le Centro Stile Ducati, est basée sur la nouvelle Panigale V4. Sa livrée blanche, rouge et verte, proposée pour la première fois sur la moto dans une version asymétrique, célèbre les couleurs du drapeau italien en les associant avec le noir et le blanc du drapeau à damier, le symbole de la victoire, représenté sur la partie inférieure du carénage. Les plaques porte-numéro avec le chiffre un, à l’avant et sur les côtés du carénage, rappellent celles des Ducati les plus sportives et les plus sophistiquées, comme la Panigale V4 R ou la Multistrada Pikes Peak.

Une livrée qui souligne les surfaces aérodynamiques de la moto, avec des lignes plus tendues qui mettent en évidence le changement de style qui a marqué, avec la Panigale V4 2025, la transition de la sixième à la septième génération de Ducati Superbike. La base de la Panigale V4 Tricolore est en fait la nouvelle V4 présentée en juillet dernier lors de la World Ducati Week et protagoniste d’un important bond évolutif grâce à une approche intégrée de l’aérodynamique et du design, un châssis complètement révisé et des solutions électroniques innovantes telles que le Ducati Vehicle Observer (DVO) et le Race eCBS.

Une moto unique

Pour la première fois dans l’histoire de Ducati, une Tricolore est enrichie d’équipements techniques qui améliorent ses performances sur la piste, rendant cette moto unique. La Panigale V4 Tricolore est en effet équipée de jantes à cinq branches en fibre de carbone qui réduisent le poids de 0,950 kg par rapport aux jantes forgées de la Panigale V4 S, en diminuant l’inertie de 12% à l’avant et de 19% à l’arrière. Grâce à ces jantes, l’agilité de la moto augmente lors des changements de direction et la tendance de la moto à fermer la trajectoire à l’accélération lorsqu’elle est encore penchée est amplifiée.

La nouvelle Panigale V4 Tricolore est la première moto de série au monde à être équipée du système de freinage avant Front Brake Pro , composé de deux disques Brembo T-Drive à ailettes mesurant 338,5 mm de diamètre et 6,2 mm d’épaisseur, qui augmentent la puissance de freinage et la constance des performances. Ces disques, testés par les pilotes d’usine Ducati lors de la 2024 Race of Champions, sont dérivés des disques de course montés dans le championnat du monde Superbike sur les circuits les plus exigeants et sont associés à des étriers HypureTM. Les étriers sont anodisés en titane et portent un logo Brembo surdimensionné. Enfin, la pompe de frein avant est une MCS 19.21 avec réglage à distance de la position du levier de frein, comme c’est le cas en MotoGP et en Superbike.

Panigale V4 Tricolore :

• Série spéciale, numérotée et limitée

Coloris :

• Livrée tricolore

Caractéristiques principales :

• Moteur Desmosedici Stradale, 1 103 cm3

• Puissance maximale de 216 ch à 13 500 tr/min

• Couple maximal de 120,9 Nm à 11 250 tr/min

• « Front Frame »

• Réservoir en aluminium de 17 litres

• Suspension électronique Ducati (DES) 3.0

• Fourche pressurisée Öhlins NPX-30 avec système de contrôle Öhlins Smart EC 3.0

• Amortisseur Öhlins TTX 36 avec système de contrôle Öhlins Smart EC 3.0

• Amortisseur de direction Öhlins avec système de contrôle Öhlins Smart EC 3.0

• Poids à vide sans carburant : 188 kg

• Selle en alcantara

• Bulle racing

• Kit d’embrayage à sec

• Plaque en aluminium avec nom du modèle et numéro dans la série

• Animation de tableau de bord dédiée et clé de contact dédiée en aluminium avec numéro de la moto.

• Repose-pieds réglables en aluminium usinés dans la masse

• Frein avant système de freinage PRO : double disque avant ventilé Brembo 338,5 x 6,2 mm T-drive, étriers Brembo HypureTM, pompe Brembo MCS 19.21 avec rattrapage à distance

• Jantes en fibre de carbone (homologuées pour une utilisation biplace)

• Garde-boue avant et arrière, carter de chaîne, protège-talons, cache-bras oscillant, protection d’échappement, cache-alternateur en fibre de carbone

• Module GPS

• Housse moto dédiée *

• Certificat d’authenticité*

• Boîte personnalisée pour composants supplémentaires *

• Bouchon de réservoir Racing en aluminium usiné dans la masse ** /li>

• Convoyeurs d’air d’étrier de frein en fibre de carbone **

• Kit de démontage de plaque d’immatriculation **

• Carter d’embrayage ouvert en fibre de carbone

• Prix non communiqué

Crédit photo : Ducati©