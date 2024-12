Jaguar Type E : la plus belle voiture du monde selon Enzo Ferrari

La Jaguar Type E, également connue sous le nom de Jaguar E-Type, est bien plus qu’une icône de l’automobile. Depuis son lancement en 1961, elle a marqué l’histoire par son design révolutionnaire, ses performances impressionnantes et son aura intemporelle. Considérée par Enzo Ferrari comme « la plus belle voiture jamais construite », la Type E reste une légende. Cet article retrace son histoire, ses caractéristiques, et son impact durable sur l’industrie automobile.

Naissance d’une légende : les origines de la Type E

La Jaguar Type E est née dans les ateliers de la marque britannique à Coventry. Son développement s’inspire directement des succès de Jaguar en compétition, notamment des modèles C-Type et D-Type, victorieux aux 24 Heures du Mans dans les années 1950. Le projet a été supervisé par Malcolm Sayer, ingénieur et designer visionnaire, spécialiste de l’aérodynamique.

L’objectif de Jaguar était simple : offrir une voiture de sport performante et élégante à un prix compétitif. À l’époque, la Type E était disponible pour environ 2 000 livres sterling, une somme bien inférieure à celle de ses concurrentes européennes comme Ferrari ou Aston Martin.

Un design révolutionnaire

Lignes fluides et aérodynamiques

Le design de la Type E est une véritable œuvre d’art. Ses lignes longues et fluides, son capot interminable, et son habitacle reculé lui confèrent une allure féline et agressive. Malcolm Sayer, formé en ingénierie aéronautique, a appliqué des principes aérodynamiques pour maximiser les performances tout en préservant l’esthétique.

Le coupé, dévoilé au Salon de Genève en mars 1961, a immédiatement captivé l’attention du public et de la presse. Quelques mois plus tard, une version cabriolet encore plus séduisante est introduite, élargissant l’attrait de la Type E.

Un souci du détail

Chaque élément de la Type E, des phares encastrés à la calandre ovale, a été conçu avec soin. Les roues à rayons chromés et les doubles échappements ajoutent une touche de raffinement à son allure sportive.

Des performances à la hauteur de sa beauté

La Type E n’était pas seulement belle ; elle était aussi incroyablement performante. Elle était équipée d’un moteur 6 cylindres en ligne de 3,8 litres développant 265 chevaux, lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h. Cette performance était impressionnante pour l’époque, faisant de la Type E l’une des voitures de production les plus rapides au monde.

En 1964, un moteur plus puissant de 4,2 litres a été introduit, offrant davantage de couple et une meilleure souplesse de conduite. La Type E se distinguait également par ses innovations techniques, comme :

• Suspension arrière indépendante, qui offrait une tenue de route exceptionnelle.

• Freins à disque sur les quatre roues, une rareté à l’époque.

• Châssis monocoque, garantissant rigidité et légèreté.

Un succès commercial et culturel

L’engouement du public

Dès son lancement, la Type E est un succès commercial. Plus de 70 000 exemplaires sont produits entre 1961 et 1975, répartis entre les trois séries principales (Série 1, Série 2 et Série 3). Son prix abordable pour une voiture de sport et ses performances en font un choix prisé par les passionnés d’automobiles.

Une icône de la Pop Culture

La Type E a conquis le cœur des célébrités, de Steve McQueen à Brigitte Bardot, et apparaît dans de nombreux films et séries. Elle est devenue un symbole des années 1960, une décennie marquée par l’innovation et le glamour.

Les trois séries de la Type E

1. Série 1 (1961-1968) : La version originale, dotée d’un moteur 3,8 L puis 4,2 L, est la plus recherchée pour son authenticité et son design pur.

2. Série 2 (1968-1971) : Les modifications incluent des phares sans verre, des pare-chocs plus larges et des améliorations en termes de confort et de sécurité.

3. Série 3 (1971-1975) : Cette version introduit un moteur V12 de 5,3 L, offrant une puissance accrue et une conduite plus raffinée.

L’héritage de la Type E

La Jaguar Type E continue d’être célébrée comme une référence absolue en matière de design automobile. De nombreuses collections privées et musées incluent des exemplaires impeccables de la Type E, qui reste une source d’inspiration pour les designers contemporains.

En 2014, Jaguar a relancé une édition limitée « Lightweight E-Type », reproduisant fidèlement six modèles destinés à la compétition mais jamais construits dans les années 1960.

Pourquoi Enzo Ferrari l’a qualifiée de plus belle voiture du monde

Le compliment d’Enzo Ferrari n’est pas un mince exploit, venant d’un homme à l’origine de certains des modèles les plus emblématiques de l’histoire automobile. La beauté de la Type E réside dans l’équilibre parfait entre forme et fonction. Elle incarne une pureté stylistique qui transcende les époques, faisant d’elle une œuvre intemporelle.

Un chef d’œuvre

La Jaguar Type E est bien plus qu’une simple voiture ; elle est un chef-d’œuvre d’ingénierie et de design, un témoignage de l’innovation et du talent de Jaguar. Même 60 ans après son lancement, elle continue de fasciner et de captiver les passionnés d’automobiles à travers le monde. Elle reste, comme l’a déclaré Enzo Ferrari, la plus belle voiture jamais construite.

Crédit photo : Jaguar© (UNE) et Rundvald©