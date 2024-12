La Mazda MX-5 : 35 ans de passion automobile

Depuis son lancement en 1989, la Mazda MX-5, connue sous le nom de Miata dans certains pays, incarne la philosophie du “lightweight roadster”. À l’occasion de son 35e anniversaire, revenons sur l’histoire de cette icône qui a su captiver le cœur des amateurs d’automobile dans le monde entier.

La genèse d’une légende

L’histoire de la Mazda MX-5 commence dans les années 1980. Bob Hall, un journaliste automobile américain devenu conseiller chez Mazda, propose l’idée d’un petit roadster inspiré des voitures britanniques classiques comme la Triumph Spitfire et la Lotus Elan. Mazda adopte le projet, et en 1984, un prototype voit le jour sous le nom de “P729”. Le concept repose sur trois principes fondamentaux : légèreté, simplicité mécanique et plaisir de conduite.

En février 1989, lors du Salon de l’automobile de Chicago, la Mazda MX-5 est dévoilée. Elle fait sensation avec son design compact, ses phares escamotables et son moteur 4 cylindres de 1,6 litre offrant 116 chevaux. L’accent est mis sur une maniabilité exceptionnelle et une expérience de conduite pure.

Une évolution en quatre générations

Depuis ses débuts, la Mazda MX-5 a connu quatre générations, chacune apportant des améliorations tout en conservant l’esprit originel :

• NA (1989-1997) : La première génération, avec ses phares escamotables, reste une favorite des collectionneurs. Disponible en motorisations 1,6 L et 1,8 L, elle s’illustre par sa légèreté (environ 950 kg) et son agilité.

• NB (1998-2005) : Cette version abandonne les phares escamotables mais gagne en puissance et en confort. Elle introduit des modèles spéciaux, notamment la série “Mazdaspeed” turbo, réservée au marché nord-américain.

• NC (2006-2015) : Avec un design plus moderne et des dimensions légèrement accrues, la NC marque l’arrivée d’un toit rigide rétractable (Power Retractable Hard Top – PRHT). Cette génération conserve le plaisir de conduite tout en étant plus polyvalente.

• ND (2015 – aujourd’hui) : La dernière génération revient à des proportions plus compactes et un poids réduit. Elle propose des motorisations Skyactiv et intègre les dernières technologies de sécurité et de connectivité. En 2021, Mazda lance la MX-5 RF (Retractable Fastback), combinant élégance et sportivité.

Une voiture culte

Avec plus de 1,1 million d’unités produites, la Mazda MX-5 détient le record du roadster le plus vendu au monde. Elle doit son succès à une recette simple : une expérience de conduite authentique et un rapport qualité-prix imbattable. La MX-5 a également marqué les esprits grâce à ses nombreuses éditions spéciales et son succès en compétition, notamment en course amateur et en autocross.

Les 35 ans : une célébration en grande pompe

Pour célébrer cet anniversaire, Mazda prévoit une édition spéciale de la MX-5. Bien que les détails soient encore gardés secrets, cette version promet de ravir les fans avec des touches uniques comme une peinture exclusive, des finitions haut de gamme et des performances optimisées.

L’avenir de la MX-5

Face à la transition vers l’électrification, Mazda a confirmé son engagement à préserver l’esprit de la MX-5. Une version hybride ou électrique est envisagée pour la prochaine génération, mais toujours avec l’objectif de maintenir la philosophie de “Jinba Ittai” – l’harmonie entre le conducteur et la voiture.

À 35 ans, la Mazda MX-5 reste une véritable icône de l’automobile. Son histoire est un témoignage de l’engagement de Mazda à offrir des voitures qui transcendent le simple moyen de transport pour devenir une source de plaisir. Joyeux anniversaire à la MX-5, et longue vie au roadster qui continue de faire rêver les passionnés du monde entier.

La Mazda MX-5 au salon Rétromobile

A l’occasion de la 49ème édition du Salon Rétromobile Mazda mettra à l’honneur l’histoire incroyable du MX-5, le roadster le plus vendu au monde. Dévoilé au Salon de Chicago le 9 février 1989, la première génération de MX-5 baptisée NA sera exposée aux côtés de ses trois sœurs cadettes NB, NC et ND du 5 au 9 février 2025 pour ses 35 ans.

Semblable dans sa conception à une voiture de sport classique à propulsion, mais résolument innovant par l’agencement de son moteur en position centrale avant – une configuration gage d’une répartition optimale des masses – le roadster japonais ressuscitait un segment automobile qui avait alors quasiment disparu. À la fois compact et léger, le Mazda MX-5 a véritablement redéfini le plaisir de la conduite décapotée. Pour ce faire, les ingénieurs de la marque ont appliqué les principes du Jinba-Ittai, une philosophie japonaise traditionnelle prônant l’osmose parfaite entre le cavalier et sa monture. Transposée au Mazda MX-5, elle permet au conducteur de faire littéralement corps avec son roadster, et de garantir ainsi équilibre, agilité et légèreté. Le MX-5 a décroché nombre de prix et distinctions au fil des années, et continue de faire la preuve de son excellence.

« Si passion automobile rime avec simplicité, alors conduire en Mazda MX-5 rime avec plaisir à l’état pur. Depuis 35 ans, au fil des générations, notre roadster a su traverser les années procurant l’exaltation de nombreux propriétaires au volant de cette voiture devenue mythique. Avec 1 256 745 d’exemplaires produits, l’usine d’Ujina située à Hiroshima, vient d’atteindre un nouveau record », déclare Laurent Thézée, Président de Mazda France.

La quatrième génération de MX-5 a vu le jour en 2015 et le millésime 2024 prendra aussi la pose Porte de Versailles quelques mois après son lancement. Cette génération renoue avec les proportions qui ont fait l’Age d’Or du MX-5 NA de 1989. Compacité, parfait équilibre des masses et position rabaissée du conducteur. Aujourd’hui, il inaugure de nouveaux feux avant et arrière ainsi qu’un système d’infodivertissement inédit et du nouveau mode de conduite DSC Track pour plus d’agilité.

Les visiteurs du salon auront le plaisir de découvrir sur le stand Mazda les véhicules suivants :

Mazda MX-5 NA de 1995

Moteur 1,6l de 90 chevaux, boite manuelle 5 rapports, couleur Yellow Sunracer

Mazda MX-5 NB de 2000

Série spéciale Miracle Edition

Moteur 1,6l de 110 chevaux, boite manuelle 5 rapports, couleur Bordeaux métallisé

Mazda MX-5 NB coupé de 2003, numéroté 9 (réservé au marché japonais)

Moteur 1,8l de 160 chevaux, boite manuelle 6 rapports, couleur Rouge

Mazda MX-5 NC Superlight Version de 2009

Moteur 1,8l de 126 chevaux, boite manuelle 5 rapports

Mazda MX-5 ND Roadster 2024

Moteur 2,0l de 184 chevaux, boite manuelle 6 rapports, Finition Kazari, couleur Deep Crystal Blue

La Mazda MX-5 a encore de belles années devant elle.