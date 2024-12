Nouvelle Ferrari F80 : 1200 cv pour 1525 kg

L’arrivée d’un nouveau modèle Ferrari est toujours un événement dans le monde automobile. Le dernier opus : la Ferrari F80, est un modèle exceptionnel, comme tous ceux du fabricant italien. Plongeons-nous sous le capot et à l’intérieur de cette nouvelle fusée roulante.

La Ferrari F80, dévoilée le 17 octobre 2024, incarne l’apogée de la technologie et de la performance de la marque au Cheval Cabré. Produite en série limitée à 799 exemplaires, cette hypercar succède à la LaFerrari et célèbre le 80ᵉ anniversaire de Ferrari.

Caractéristiques techniques

Sous son capot, la F80 abrite un moteur V6 biturbo de 3,0 litres à 120°, dérivé de la Ferrari 499P victorieuse aux 24 Heures du Mans. Ce bloc thermique développe 900 ch à 8 750 tr/min et un couple de 850 Nm à 5 550 tr/min. Il est associé à trois moteurs électriques : un MGU-K de 60 kW (81 ch) couplé à la boîte de vitesses, et deux moteurs de 105 kW (142 ch) chacun sur l’essieu avant, conférant à la F80 une transmission intégrale. La puissance combinée atteint ainsi 1 200 chevaux.

Depuis 1984, Ferrari a lancé périodiquement une nouvelle supercar qui représentait le summum de la technologie de pointe et de l’innovation de son époque et qui était destinée à devenir un symbole de la culture populaire. Destinées aux clients les plus exigeants de la marque, ces voitures sont immédiatement devenues des légendes de leur vivant, laissant une marque indélébile non seulement dans l’histoire de Ferrari, mais aussi dans l’histoire de l’automobile elle-même.

Le top du top

Le dernier-né de cette famille, la F80, a pour mission d’incarner le nec plus ultra en matière d’ingénierie pour un véhicule à moteur à combustion interne et emploie toutes les solutions technologiques les plus avancées, y compris la technologie hybride de dernière génération pour le groupe motopropulseur, pour atteindre des niveaux de puissance et de couple inégalés.

Chaque aspect de l’architecture est conçu pour maximiser les performances, du châssis en fibre de carbone et des solutions aérodynamiques extrêmes bien au-delà de tout ce qui a été vu auparavant dans une voiture homologuée pour la route, à la nouvelle suspension active optimisée pour permettre au conducteur d’extraire chaque once de performance de la voiture sur la piste.

L’énergie électrique est stockée dans une batterie lithium-ion de 2,28 kWh. La F80 reste une hybride et elle ne dispose pas de mode de conduite 100 % électrique ; En effet, les moteurs électriques sont prévus pour l’optimisation des performances pendant la conduite.

Performances

Les performances de la F80 sont impressionnantes :

Le 0 à 100 km/h est avalé en 2,15 secondes, le 0 à 200 km/h en seulement 5,75 secondes et la vitesse maximale de 350 km/h. Des chiffres qui positionnent la F80 parmi les meilleures hypercars du moment.

Design et aérodynamisme

Le design de la F80 s’inspire des modèles emblématiques tels que la F40 et la F50, tout en intégrant des éléments modernes issus de la compétition. Elle est dotée de portes papillon à double axe de rotation s’ouvrant à près de 90°, facilitant l’accès à un habitacle centré sur le conducteur, rappelant le cockpit d’une monoplace.

L’aérodynamisme a été particulièrement soigné, avec un diffuseur arrière de 1 800 mm de long, générant une importante dépression sous la voiture. Ces solutions permettent à la F80 de produire jusqu’à 1 050 kg d’appui à 200 km/h, assurant une stabilité exceptionnelle à haute vitesse.

Prix et disponibilité

Affichée à un prix de départ de 3,6 millions d’euros, tous les modèles de cette nouvelle F80 ont été vendus, chaque exemplaire ayant trouvé preneur avant même sa présentation officielle. Les livraisons débuteront fin 2025 et se termineront en 2027.

En somme, la Ferrari F80 se positionne comme une vitrine technologique, alliant héritage sportif et innovations de pointe, consolidant ainsi la réputation de Ferrari dans le domaine des hypercars d’exception.

FERRARI F80 – FICHE TECHNIQUE

MOTEUR

MOTEUR À COMBUSTION INTERNE (ICE)

Type V6 – 120° – carter sec

Cylindrée totale 2992 cc

Alésage et course 88 mm × 82 mm

Puissance maximale 900 cv à 8750 tr/min

Couple maximal 850 Nm à 5550 tr/min

Régime moteur maximal 9000 tr/min (limiteur dynamique à 9200 tr/min)

Taux de compression 9,5 :1

Puissance spécifique 300 cv/l

GROUPE PROPULSEUR HYBRIDE

Type Stator à enroulement concentré, fil de Litz et stator et rotor dans une configuration de réseau Halbach

MOTEUR ÉLECTRIQUE ARRIÈRE (MGU-K)

Tension de service 650 – 860 V

Puissance de pointe Freinage régénératif : 70 kW (95 cv) ; Assistance ICE : 60 kW (81 cv)

Couple maximal de 45 Nm

Vitesse maximale du moteur 30 000 tr/min

Poids 8,8 kg

MOTEUR ELECTRIQUE D’ESSIEU AVANT

Tension de service 650 – 860 V

Puissance de pointe de 105 kW (142 cv) pour chacun des deux moteurs électriques

Couple maximal de 121 Nm

Vitesse maximale du moteur 30 000 tr/min

Poids 12,9 kg

BATTERIE HAUTE TENSION

Tension maximale 860 V

Puissance maximale (charge/décharge) 242 kW

Énergie 2,28 kWh

Courant maximal 350 A

Densité de puissance 6,16 kW/kg

Poids 39,3 kg

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur 4840 mm

Largeur 2060 mm

Hauteur (en conditions de poids à vide) 1138 mm

Empattement 2665 mm

Voie avant 1701 mm

Voie arrière 1660 mm

Poids à sec* 1525 kg

Rapport poids à sec/puissance 1,27 kg/cv

Répartition du poids 42,2 % à l’avant / 57,8 % à l’arrière

Capacité du réservoir de carburant 63,5 litres

Capacité du coffre à bagages 35 litres

PNEUS ET ROUES

Avant 285/30 R20

Arrière 345/30 R21

FREINS

Avant 408 x 220 x 38 mm (6 pistons par étrier)

Arrière 390 x 263 x 32 mm (4 pistons par étrier)

TRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSES

Double embrayage F1 DCT à 8 rapports

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

SSC 9.0 : TC, eDiff, SCM, PCV 3.0, FDE 2.0, EPS, ABS-Evo dans tous les modes Manettino, capteur 6D

ABS/ABD performant

PERFORMANCES

Vitesse maximale 350 km/h

0 à 100 km/h en 2,15 s

0–200 km/h 5,75 s

100-0 km/h 28 m

200-0 km/h 98 m

CONSOMMATION DE CARBURANT

En cours d’homologation

ÉMISSIONS DE CO2

En cours d’homologation

* Avec contenu optionnel

Crédit photo : Ferrari©