“Prost” : une série documentaire inédite sur Alain Prost les 8 et 15 décembre sur Canal+

Les 8 et 15 décembre 2024 à 21H00, la chaîne CANAL+ diffusera un documentaire inédit consacré à Alain Prost, quadruple champion du monde de Formule 1 et figure incontournable de ce sport. Retour sur la vie et la carrière de ce pilote d’exception, qui a marqué l’histoire de la Formule 1 par son talent, son intelligence stratégique, et son rôle après les circuits.

Il rêvait d’être footballeur… Il est devenu l’un des plus grands pilotes automobiles ! Alain Prost, quadruple champion du monde, vainqueur de 51 grand prix, a choisi de se livrer pour la première fois. Une trajectoire unique, jalonnée d’épreuves hors normes, et pour certaines méconnues, ou la mort est omniprésente. De son enfance à Saint-Chamond où il découvre le karting avec son frère Daniel, à son dernier titre de champion du monde, Alain Prost se confie. Sincère et touchant, la légende française revient également sur sa relation unique avec Ayrton Senna.

Les débuts d’un futur champion

Alain Prost voit le jour le 24 février 1955 à Lorette, dans la Loire. Passionné de sport dès son plus jeune âge, il s’intéresse d’abord à la lutte et au football avant de découvrir le karting à l’âge de 14 ans, une discipline qui deviendra rapidement une obsession. Doué d’un sens inné de l’analyse et d’une maîtrise impressionnante, il progresse rapidement dans les catégories de karting, remportant plusieurs titres et attirant l’attention des professionnels du milieu.

En 1975, il remporte le championnat d’Europe de Formule Renault, un tremplin qui le mènera à intégrer la Formule 3. Ses victoires dans cette catégorie, notamment son titre de champion d’Europe en 1979, lui ouvrent les portes de la Formule 1.

La carrière en Formule 1 : une domination stratégique

Alain Prost fait ses débuts en Formule 1 en 1980 chez McLaren. Dès ses premières courses, il impressionne par sa capacité à lire les situations de course et à gérer les pneumatiques, un atout majeur dans un sport aussi exigeant. Mais c’est chez Renault, en 1981, qu’il commence à briller, remportant ses premières victoires et devenant rapidement l’un des meilleurs pilotes du plateau.

En 1984, il retourne chez McLaren et entame une période de domination inédite. Surnommé « le Professeur » pour son approche méthodique et calculée, il remporte ses quatre titres mondiaux en 1985, 1986, 1989 et 1993, devenant ainsi l’un des pilotes les plus titrés de l’histoire.

Prost a également marqué la Formule 1 par ses rivalités légendaires, notamment avec Ayrton Senna. Leur duel, intense et souvent dramatique, a captivé les fans du monde entier et reste une page incontournable de l’histoire de la F1.

Après la F1 : consultant et patron d’écurie

Après avoir pris sa retraite en 1993, Alain Prost s’éloigne des circuits pour devenir consultant pour TF1, où il commente les Grands Prix avec une expertise inégalée. Pendant plusieurs années, il partage son analyse pointue et ses anecdotes avec les téléspectateurs, contribuant à populariser encore davantage la discipline en France.

Mais le besoin de compétition ne le quitte jamais. En 1997, il rachète l’écurie Ligier et fonde Prost Grand Prix. Malgré de belles promesses et un début encourageant, l’écurie souffre de difficultés financières et de performances en demi-teinte. Elle ferme ses portes en 2002, une fin amère mais révélatrice de la complexité de gérer une équipe en Formule 1.

Un héritage intemporel

Aujourd’hui, Alain Prost reste une figure respectée et admirée dans le monde de la Formule 1. Ses quatre titres mondiaux et ses 51 victoires en Grand Prix témoignent de son immense talent, tandis que son approche stratégique continue d’influencer les jeunes pilotes.

Le documentaire de CANAL+ promet de retracer avec précision et émotion le parcours de ce champion, depuis ses débuts modestes jusqu’à sa carrière d’analyste et de chef d’écurie. À travers les témoignages de proches, de rivaux et d’amis, il mettra en lumière l’homme derrière le champion, un compétiteur hors pair dont l’intelligence et la détermination ont marqué à jamais le sport automobile.

Alain Prost reste, pour la France et le monde entier, une icône intemporelle de la Formule 1. Le « Professeur », comme on l’appelle toujours avec respect, a démontré que le talent brut, combiné à une réflexion stratégique, pouvait élever un pilote au rang de légende. Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer cet immense champion.

PROST

DIFFUSION

Episodes 1, 2, 3 dimanche 08 décembre 21H sur CANAL+

Episodes 4, 5, 6 dimanche 15 décembre 21H sur CANAL+ Disponibles sur myCANAL

6 épisodes de 26 minutes chacun

CREATION ORIGINALE CANAL+ ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR STÉPHANE COLINEAU & AUDREY ESTROUGO PRODUIT PAR SAGA BLANCHARD PRODUCTION COLETTE PRODUCTIONS

