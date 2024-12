Renault dévoile la future Renault 5 Turbo 3E

Alors que la plateforme Prime Vidéo diffuse depuis ce matin la série “Anatomie d’un come-back”, documentaire retraçant la relance de la marque Renault par Luca de Meo, nouveau directeur général du losange depuis 2010, après le scandale Carlos Ghosn, on découvre à la fin du dernier épisode un nouveau prochain modèle de série : la Renault 5 Turbo 3E ! Une façon peu commune de lever le voile sur un nouveau modèle automobile.

Une Première Mondiale dans une série

C’est une grande première : utiliser un documentaire pour révéler un nouveau véhicule de série. À la toute fin du quatrième épisode d’Anatomie d’un come-back, le spectateur suit Luca de Meo, CEO de Renault Group, Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault et Gilles Vidal, VP Design Renault, lors d’une visite au Design, découvrir ensemble la future Renault 5 Turbo 3E, dont Luca de Meo confirme l’arrivée prochaine en série.

Quarante-quatre ans après la première Renault 5 Turbo (voir photo ci-dessous), Renault ressuscite donc cette nouvelle icône, ultime et sportive, pour le plus grand bonheur de tous les passionnés. Cette annonce dans une série documentaire est inédite dans sa forme, et parfaitement adaptée à un modèle unique en son genre. Celle-ci sera suivi en 2025 d’activations exclusives permettant d’en savoir plus sur Renault 5 Turbo 3E.

On sait d’ores et déjà que cette Renault 5 Turbo 3E développera au moins 500 chevaux, qu’elle sera entièrement électrique, propulsion et qu’elle négociera le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes.

Exubérance, références sportives et performances époustouflantes

Le documentaire permet d’en savoir un peu plus sur le futur modèle de série. Comme le montrait le show-car éponyme du Mondial de l’Auto 2022, Renault 5 Turbo 3E est une réinterprétation des Renault 5 Turbo et Turbo 2 mêlant performances de premier plan et exubérance assumée avec de nombreuses références à l’univers de la compétition automobile. Sa silhouette de véhicule taillé pour la course ainsi que les couleurs de sa livrée rappellent les couleurs historiques de sa version engagée en Rallyes au début des années 80.

Bolide 100 % électrique, Renault 5 Turbo 3E surfera sur son design rétro-futuriste pour intégrer un élément moderne comme la prise de recharge dans une des écopes d’aire à l’arrière, réminiscence du style de la « Turbo » originelle. Sa superstructure en carbone lui apportera à la fois de la légèreté et une rigidité maximale, combinaison indispensable pour une « bombe sportive » digne de ce nom et de son héritage.

À l’instar de son iconique aînée, Renault 5 Turbo 3E fonctionnera selon une architecture à propulsion. Ses deux moteurs électriques logés dans les roues arrière et entraînant instantanément chacun une roue, lui offriront une puissance totale de plus de 500 chevaux. Au volant, sensations ultimes et accélérations foudroyantes seront garanties, avec un 0 à 100 km/h atteint en près de 3 secondes seulement, un temps digne de supercars voire d’hypercars. Le développement de cette icône ultime de la marque Renault mobilise actuellement toutes les meilleures compétences et expertises du Groupe.

Crédit photo : Renault©