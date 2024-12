Senna sur Netflix : une plongée très réussie dans la F1 des années 80/90

La plateforme de streaming Netflix diffuse depuis le 29 novembre une série de 6 épisodes sur la vie passionnante du champion de Formule 1 brésilien Ayrton Senna. Une plongée intéressante dans les années 80/90, période parfaitement reconstituée, où l’on redécouvre les anciens modèles de F1 et où l’on croise de grands champions de la discipline tels que Nika Lauda, Nelson Piquet ou Alain Prost. Nous avons visionné la série, qui est une réussite parfaite, tant par le jeu des acteurs que les reconstitutions de course. Un programme à ne pas manquer pour tous les fans de Formule 1.

Au gré de six épisodes, la nouvelle série de Netflix « Senna » décrit, pour la première fois, le parcours du légendaire pilote brésilien Ayrton Senna, à travers les obstacles qu’il a franchis, ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, en explorant sa personnalité et ses relations personnelles. Le point de départ de la minisérie sera le début de la carrière du triple champion de Formule 1, lorsqu’Ayrton Senna s’est installé en Angleterre pour courir en Formule Ford, jusqu’à l’accident tragique d’Imola, en Italie, lors du Grand Prix de Saint-Marin.

Ayrton Senna : La vie et l’héritage d’une légende de la Formule 1

La série Senna, diffusée sur Netflix à partir du 29 novembre 2024, retrace l’incroyable parcours du légendaire pilote de Formule 1, Ayrton Senna. Retour sur la vie de ce champion brésilien, de son enfance à son tragique accident, en passant par ses victoires et ses luttes sur et hors des circuits.

Une enfance bercée par la vitesse

Ayrton Senna da Silva est né le 21 mars 1960 à São Paulo, au Brésil. Issu d’une famille aisée, il grandit dans le quartier huppé de Santana. Son père, Milton da Silva, était un entrepreneur prospère et un passionné de mécanique, ce qui a permis à Ayrton de découvrir très tôt les joies de la vitesse. Dès l’âge de quatre ans, il montrait déjà une aptitude extraordinaire pour conduire des karts, maîtrisant rapidement le contrôle des véhicules.

Ayrton était un enfant hyperactif, mais extrêmement discipliné et méthodique. Ces traits, associés à une profonde foi religieuse et un sens aigu de la compétition, deviendront des piliers de sa personnalité et de sa carrière.

Les débuts prometteurs en karting

À l’âge de 13 ans, Ayrton participe à sa première course officielle de karting, où il montre des talents exceptionnels. Rapidement, il domine les compétitions locales et nationales, s’imposant comme un prodige du karting brésilien. Malgré ses performances, il reste humble et affirme que le karting est « la forme la plus pure de course ».

Dans les années 1970, Senna participe à des championnats internationaux de karting, terminant vice-champion du monde en 1979 et 1980. Bien que le titre mondial lui échappe, ses performances attirent l’attention de l’Europe.

L’ascension en monoplace : Formule Ford et Formule 3

En 1981, Ayrton quitte le Brésil pour s’installer en Angleterre, un passage obligé pour tout jeune pilote aspirant à la Formule 1. Il débute en Formule Ford 1600, où il remporte 12 des 20 courses, puis passe en Formule Ford 2000 l’année suivante, où il confirme son talent avec 22 victoires.

En 1983, Senna rejoint la très compétitive Formule 3 britannique. Son duel mémorable avec Martin Brundle marque cette saison. Il remporte finalement le titre après avoir dominé la seconde moitié du championnat. Ce succès ouvre la porte de la Formule 1.

L’entrée en Formule 1 : les débuts chez Toleman

Senna fait ses débuts en Formule 1 en 1984 avec l’écurie Toleman, une petite équipe à la mécanique limitée. Malgré cela, il impressionne le monde entier lors du Grand Prix de Monaco, où il termine deuxième sous une pluie battante, démontrant une maîtrise phénoménale dans des conditions extrêmes.

L’apogée chez McLaren et les tensions avec Alain Prost

Après un passage chez Lotus (1985-1987), où il remporte six victoires, Ayrton rejoint McLaren en 1988. C’est avec cette écurie qu’il atteint le sommet de sa carrière. Son duel intense avec son coéquipier Alain Prost devient légendaire, marqué par des rivalités sur la piste et des tensions en coulisses.

Entre 1988 et 1993, Senna remporte trois titres mondiaux (1988, 1990, 1991) et 35 Grands Prix. Ses victoires sous la pluie, comme au Grand Prix de Donington en 1993, renforcent son surnom de « Roi de la pluie ». Son engagement total et son pilotage agressif font de lui un modèle pour les générations futures.

Un champion au-delà des circuits

Ayrton Senna n’était pas seulement un pilote exceptionnel, il était aussi un homme profondément humain. Attaché à son pays, il consacra une grande partie de sa fortune à des œuvres caritatives pour aider les enfants défavorisés au Brésil. Son décès a inspiré la création de l’Institut Ayrton Senna, une organisation qui continue d’améliorer l’éducation pour des millions d’enfants brésiliens.

Le drame d’Imola : 1er mai 1994

Le week-end du Grand Prix de Saint-Marin à Imola restera tristement célèbre. Le 30 avril 1994, Roland Ratzenberger, un pilote autrichien, trouve la mort lors des qualifications. Profondément affecté, Ayrton Senna décide de prendre le départ le lendemain, déterminé à honorer la mémoire de son confrère.

Lors du 7ᵉ tour de la course, la Williams FW16 de Senna quitte la piste à plus de 300 km/h dans le virage de Tamburello, s’écrasant contre un mur de béton. Ayrton Senna succombe à ses blessures peu après. Ce tragique accident provoque une onde de choc mondiale et marque la fin d’une ère en Formule 1.

Un héritage éternel

Ayrton Senna est bien plus qu’un triple champion du monde de Formule 1. Il est une icône, un symbole d’excellence, de foi et d’humanité. Sa mort a conduit à des améliorations majeures en matière de sécurité en Formule 1, sauvant de nombreuses vies.

Avec Senna, Netflix plonge dans l’histoire fascinante et émouvante de cet homme hors du commun, permettant à une nouvelle génération de découvrir la grandeur de cet inoubliable pilote.

SENNA sur Netflix – depuis le 29 novembre 2024

