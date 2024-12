Triumph Bobber TFC : un sacré parfum de vintage

Triumph présente le Bobber TFC

Une moto fabriquée à la main et limitée à seulement 750 exemplaires, dans le monde. Une machine magnifique que nous vous proposons de découvrir ensemble.

Triumph Motorcycles dévoile la nouvelle Bonneville Bobber TFC, une Triumph Factory Custom qui est l’expression ultime du style et de l’attitude Bobber custom. Avec seulement 750 exemplaires disponibles dans le monde, dotés d’un badge numéroté sur le Té supérieur usiné dans la masse, cette moto très spéciale en édition limitée présente des modifications exclusives et une personnalisation artisanale.

Son mélange unique de style inspiré du patrimoine, d’ingénierie de pointe et de sonorité caractéristique, allie style et substance, en mettant l’accent sur une maniabilité améliorée. Avec un schéma de conception développé par l’équipe de peinture de classe mondiale de Triumph, le Bobber TFC présente une finition de peinture unique en deux tons avec des accents texturés marbre-or peints à la main sur son réservoir minimaliste et ses panneaux latéraux, élevant ainsi son impact visuel.

Pour ajouter une touche personnelle, chaque réservoir est signé à la main sur le dessous par l’artiste. Le Guidon Bracelets donne une position de conduite plus concentrée, tandis que la roue avant étroite de 19 pouces de la TFC incarne l’expression la plus pure du style Bobber britannique classique, contrastant avec le large pneu arrière pour parfaire une position dominante. Une paire de silencieux Akrapovic noirs mats avec des embouts en fibre de carbone s’associe à un rugissement enivrant provenant de deux boîtes à air et de deux corps de papillon, pour compléter parfaitement la cartographie moteur plus agressive du Bobber TFC et la réponse exaltante de l’accélérateur dans son mode de conduite Sport supplémentaire.

La Bonneville Bobber TFC bénéficie également d’une suspension Öhlins de haute qualité à l’avant et à l’arrière, de puissants freins radiaux monoblocs Brembo avec un maître-cylindre MCS Brembo, et d’une réduction de poids significative par rapport à la Bobber standard, le tout réglé et optimisé par les experts en développement de châssis de Triumph pour offrir une conduite aussi spéciale que l’apparence de la moto.

Paul Stroud, directeur commercial, a déclaré : “Le Bobber est la moto de prédilection de nombreux constructeurs incroyables : ” Le Bobber est la moto de prédilection de nombreux custom builders incroyables et nous savons que plus de 70 % de nos clients dans cette catégorie personnalisent leur moto avec des accessoires. C’est pourquoi nos ingénieurs, inspirés par une passion pour la scène custom mondiale, ont entrepris de créer la moto la plus belle, la plus exclusive et la plus désirable qui soit. Pour les clients qui recherchent une moto encore plus spéciale, personnalisée et modifiée par les meilleurs ingénieurs concepteurs de Triumph, cette Triumph Factory Custom est tout simplement exceptionnelle.” ” Pour les clients qui recherchent une moto encore plus spéciale, personnalisée et modifiée par les meilleurs ingénieurs concepteurs de Triumph, cette Triumph Factory Custom est tout simplement exceptionnelle. De cette peinture exclusive aux composants haut de gamme dorés, chaque élément a été conçu avec une précision inégalée. Avec seulement 750 de ces Bonneville Bobber TFC dans le monde, il s’agit d’une perle rare, fabriquée à la main, qui met en valeur l’héritage et l’innovation de Triumph, et même si elle sera incroyable dans le cadre d’une collection, cette moto sera entièrement appréciée sur la route.“

Une moto faite à la main

Du détail doré sur la clé de contact à la selle en cuir, le Bobber TFC présente un attrait luxueux. Outre sa peinture bicolore unique aux accents texturés or marbre peints à la main, les panneaux latéraux et les béquilles de garde-boue en fibre de carbone véritable laqués brillants ajoutent une touche haut de gamme inspirée par la performance. Les molettes de réglage de fourche de suspension dorés avec des détails anodisés ajoutent un contraste saisissant et une apparence personnalisée et optimisée, tandis que les badges de couvercle de moteur usinés dans la masse avec des détails dorés complexes et une chaîne de couleur dorée soulignent l’attention méticuleuse portée aux détails. La selle en cuir noir de première qualité, embossée du logo Triumph en forme de triangle, offre à la fois confort et exclusivité. Cette selle flottante et l’Amortisseur arrière caché donnent à la Bobber une présence déterminée, une allure et une attitude musclées, tandis que ses proportions distinctives créent une conduite imposante.

Le guidon Bracelets avec des empiècements en aluminium offre une position de conduite posée et affirmée, améliorant à la fois le contrôle et la maniabilité, tandis que la réduction de plus de 5 kg par rapport au modèle Bobber standard améliore l’agilité et la réactivité de la moto, pour une expérience de conduite encore plus agile et sans effort. Avec deux étriers radiaux Brembo M50 et des disques de 310 mm, le système de freinage offre une puissance de freinage puissante et réactive, garantissant la confiance à chaque virage. La fourche inversée Öhlins NIX 30 de 43 mm et l’amortisseur arrière garantissent une maniabilité précise et sportive, à la hauteur de l’allure déterminée, et sont réglés avec précision pour offrir un confort et une maniabilité optimaux. DES PERFORMANCES BRUTES SUR MESURE La nouvelle Bonneville Bobber TFC est conçue pour offrir un essai aussi puissant qu’optimisé. Son légendaire bicylindre Bonneville de 1200 cm3 est réglé sur mesure pour atteindre une puissance maximum de 78 ch à 6 000 tr/min et un couple maximum de 106 Nm à seulement 3 750 tr/min. Cela améliore la réactivité à bas régime, donnant au TFC une sensation de puissance sans effort. Le TFC dispose également d’un nouveau mode de conduite Sport ; ainsi que Road, et Rain, qui offre une réponse encore plus instantanée de l’accélérateur. Les deux échappements Akrapovič frappants avec des embellisseurs en fibre de carbone produisent un son profond et hot-rod qui correspond parfaitement au caractère affirmé de la moto.

Technologie intégrée

La nouvelle Bonneville Bobber TFC incorpore une technologie de pointe à une esthétique intemporelle, prouvant que l’innovation et le style classique peuvent coexister en parfaite harmonie, L’antipatinage assure la stabilité et le contrôle de la moto dans toutes les conditions, ce qui renforce la confiance en soi sans compromettre le style. Les nouveaux feux arrière multifonctions de type ogive* suppriment la nécessité d’un feu arrière central, offrant une fonctionnalité complète tout en préservant le look épuré et minimaliste de la moto. SUR LA ROUTE Arrivant dans les concessions à partir de mars 2025, le nouveau Bobber TFC sera disponible à partir de. Les clients peuvent réserver leur Bobber ou en savoir plus sur le site

Fiche technique Triumph Bobber TFC

Cadre Berceau en acier tubulaire Bras Oscillant Acier tubulaire à double face

Roue avant 32 rayons 19 x 2,5 pouces Roue arrière 32 rayons 16 x 3,5 pouces Pneumatique avant 100/90-19 Pneumatique arrière 150/80-16

Suspension avant Fourche inversée Öhlins NIX 30 de 43 mm, réglable en précharge, compression et détente. Débattement de 90 mm. Suspension arrière Mono-amortisseur Öhlins, réglable en précharge et en détente. Débattement de 77 mm.

Freins avant Deux disques de 310 mm, étriers radiaux Brembo M50 à 4 pistons, ABS Freins arrière Disque fixe de 255 mm, étrier axial Nissin

ABS Tableau de bord Compteur de vitesse analogique avec écran LCD multifonction intégré et marquage TFC

SPÉCIFICATIONS DIMENSIONS ET POIDS

Longueur 2 235 mm

Largeur (guidon) 774 mm Hauteur sans miroir 1 060 mm

Hauteur de selle 690 – 700 mm

Empattement 1 510 mm

Angle de chasse 25.7° Chasse 93 mm

Poids tous pleins faits 237 kg

Capacité du réservoir de carburant 9 litres

CARACTÉRISTIQUES CONSOMMATION ET ÉMISSIONS (UE)

Consommation de carburant A CONFIRMER

Chiffres du CO2 A CONFIRMER

Standard EURO 5+

Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont mesurées conformément au règlement 168/2013/CE. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant sont issus de conditions d’essai spécifiques et ne sont donnés qu’à titre comparatif. Ils peuvent ne pas refléter les résultats réels de la conduite. Service interne 10 000 miles (16 000 km) /12 mois (au premier des deux termes échus)

Crédit photo : Triumph©