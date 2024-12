“Une saison de MotoGP 2024” par Alexis Delisse

Journaliste chez Moto Revue et GP Racing durant une bonne dizaine d’années, Alexis Delisse est aujourd’hui reporter dédié aux Grands Prix Moto pour le magazine Moto Journal. En 2024 qui s’achèvera d’ici quelques jours, il a couvert l’entièreté des GP Moto et nous en livre chaque temps fort au travers d’un ouvrage qui vient d’arriver en librairie : “Une saison de MotoGP 2024”, chez Casa éditions.

2024 : une grande saison

L’année 2024 restera gravée dans l’histoire du MotoGP. Si 2023 avait déjà offert un spectacle grandiose, 2024 a surpassé toutes les attentes. L’ultime manche du championnat à Barcelone a couronné l’Espagnol Jorge Martín, qui a triomphé face à Francesco Bagnaia.

Cette victoire a fait de Martín le premier pilote indépendant à décrocher le titre mondial. Côté français, Fabio Quartararo et Johann Zarco se sont distingués en montant sur le podium à plusieurs reprises. Par ailleurs, 2024 a marqué un tournant dans la carrière de Marc Márquez, qui a quitté Honda pour rejoindre Ducati et l’équipe Gresini, un pari gagnant. Avec la domination de Ducati et une concurrence féroce des marques japonaises, cette saison a offert des moments mémorables que les amateurs de MotoGP ne sont pas près d’oublier.

Une saison décortiquée

Alexis Delisse est un journaliste passionné par le sport moto. Depuis plus de dix ans, il couvre les Grands Prix pour des publications renommées comme Moto Revue et GP Racing. Aujourd’hui, il exerce pour Moto Journal, où il met en lumière les acteurs et les moments marquants du MotoGP. Sa connaissance approfondie et son enthousiasme pour ce sport transparaissent dans chaque reportage, captivant les amateurs et les experts du milieu.

Son ouvrage est intéressant à plus d’un titre. D’une part parce qu’il reprend “Les forces en présence” lors de la saison 2024 en tout début du livre ; Ducati, Red Bull KTM, Aprilia Racing, Monster Energy Yamaha, Repsol Honda, Prima Pramac Racing, Red Bull Gasgas Tech3, Honda LCR, Trackhouse Racing, VR 46 Racing Team, Gresini Racing MotoGP.

Toutes les infos qu’un fan de MotoGP peut attendre

Et d’autre part, parce que le livre détaille chaque MotoGP, du Qatar le 10 mars 2024 à Barcelone le 17 novembre 2024 (à noter une petite coquille sur le livre qui indique le 17/11/2023). Chaque course est analysée, avec l’évolution et positionnement des pilotes, des écuries, un tracé de chaque circuit (distance, nombre de virages, longueur de la grande ligne droite), de nombreuses photos réalisées par Gold & Goose, les essais, les poles position, vitesse maxi, meilleurs temps et toutes les informations utiles qu’un fan de MotoGP attend.

Le livre est très riche en informations et retrace parfaitement cette saison 2024 qui s’est achevée le mois dernier. Il se termine sur le classement général définitif, avec un focus de chaque champion du monde par catégorie ; MotoGP, Moto03, Moto02 et Moto-E et enfin, le planning de la saison 2025, qui débutera en Thaïlande le 28 février 2025.