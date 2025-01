HeritageBike : le raffinement ultime et vintage à la Française, à découvrir sur le prochain Rétromobile

La 49ème édition du salon Rétromobile se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Paris, du 5 au 9 février 2025. L’occasion d’admirer des bijoux mécaniques à deux, trois ou quatre roues en se plongeant dans le passé et découvrir des marques qui conçoivent de véritables pépites néo-rétro, telle que HeritageBike. Une entreprise 100% française qui exposera ses produits ; des vélos et motos électriques, sur le pavillon 1 – stand N°P108.

HeritageBike : une nouvelle marque française à découvrir

La nouvelle édition du Rétromobile ouvrira ses portes au public le mercredi 5 février 2025. Un grand rendez-vous qui attire chaque année plus de 100 000 visiteurs (130 000 l’année dernière) et qui confirme à chaque fois, l’attrait grandissant du public pour les mécaniques anciennes et les véhicules néo-rétro.

Cette année, vous aurez l’occasion de découvrir une marque récente, française de surcroît, qui fabrique des vélos et motos électriques, dans leurs ateliers de Haute-Savoie, à Poisy (74 330) : HeritageBike.

Les Ateliers HeritageBike sont nés en 2020 de la volonté de Xavier Wargnier et Guillaume Monsigny de créer des vélos et des motos électriques, qui bousculent les codes habituels. Réunis autour d’une passion commune pour les belles mécaniques et les préoccupations écologiques, ils décident de créer une marque de véhicules électriques, les Ateliers HeritageBike basés au bord du lac d’Annecy.

En s’entourant d’autres associés passionnés, le rêve est devenu une réalité. Leurs modèles allient à la fois la technologie, le luxe, l’artisanat et le savoir-faire français.

Le savoir-faire Français

“Nous avons relevé le défi de concevoir des véhicules électriques d’exception vraiment fabriqués en France. Dès le début de l’aventure, nous avons opté pour le savoir-faire français afin de préserver et de renforcer notre production nationale. C’est pourquoi nos véhicules sont fabriqués en petites séries limitées, garantissant ainsi une qualité exceptionnelle. Chaque étape du processus, le design, l’ingénierie, la fabrication des cadres, des différentes pièces en composite, les plaques de marque émaillées, les pièces en cuir, les peintures, le montage et la finition sont réalisés en France. Lorsque nous ne trouvons pas d’accessoire répondant à nos critères en France, nous privilégions les acteurs européens pour maintenir notre engagement envers la qualité et l’authenticité.”

Motos & vélos électriques made in France

Pour exemple, la moto Heritage Sprint Scrambler X R4 conçue en collaboration avec la marque Renault et inspirée de la légendaire 4L n’est produite qu’à 10 unités. Vendue 26 900 euros, elle équivaut aux 125 cc thermiques et adopte un look et un design résolument néo-rétro, avec ses gros pneumatiques à crampons épais et ses lignes intemporelles.

Une autre version Heritage Sprint Scrambler quant à elle, s’affiche à 23 450 euros pour le modèle 50 cc et 24 950 euros pour la version 125 cc. Là aussi la fabrication est française et le look vintage, avec une technologie bien contemporaine.

Côté cycles, HeritageBike propose 8 modèles, à des tarifs qui s’échelonnent de 7 990 euros à 12 990 euros.

Chaque modèle bouscule les codes habituels avec un design et des technologies novatrices. Façonnés minutieusement par les meilleurs artisans français, les vélos électriques des Ateliers HeritageBike invitent à une expérience émotionnelle, à l’évasion et à l’affirmation de soi.

Chaque création devient une véritable œuvre d’art, fusionnant l’excellence de l’ingénierie au raffinement du design, s’inscrivant dans l’esthétique intemporelle des années 1960-1980.

2 modèles de vélos électriques HeritageBike : Heritage Origine et Heritage Heroes Club – Crédit photo : Stéphane Couchet/Shining Studio©

HERITAGE SPIRIT SCRAMBLER

Spécifications techniques – 50cc – 23 450 euros

• Châssis et bras oscillant : Acier

• Fourche : WP – 85 mm de débattement

• Amortisseur : EMC Suspension – 80 mm de débattement

• Moteur : Gem Motors – 4 kW – 240 Nm de couple

• Batterie : LI-ION – 48V – 3,2kWh

• Autonomie : 80 km avec une seule charge, à moduler en fonction de l’utilisation.

• Vitesse max : 45 km/h

• Freins avant : Brembo – 4 pistons / Disque de 320 mm

• Freins arrière : Brembo – 1 piston / Disque de 245 mm

• Jantes Avant 17 x 4,25

• Jantes Arrière 17 x 5,5

• Pneus : Heidenau K60 Ranger

• Couleur cadre : Noir sablé

• Carrosserie : Matériaux composite, disponible en Vert Heritage

• Selle : Fabriquée à la main, cuir noir

• Géométrie : type roadster

• Empattement : 1300 mm

• Angle de chasse : 24°

• Chasse : 136,2mm

• Déport de direction : 45 mm

• Garde au sol : 220mm

• Hauteur de selle : 800 mm

• Poids : 127 kg

HERITAGE SPIRIT SCRAMBLER

Spécifications techniques – 125cc – 24 950 euros

• Châssis et bras oscillant : Acier

• Fourche : WP – 85 mm de débattement

• Amortisseur : EMC Suspension – 80 mm de débattement

• Moteur : Gem Motors – 7 kW – 280 Nm de couple

• Batterie : LI-ION – 48V – 4,8 kWh

• Autonomie : 110 km avec une seule charge, à moduler en fonction de l’utilisation.

• Vitesse max : 99 km/h

• Freins avant : Brembo – 4 pistons / Disque de 320 mm

• Freins arrière : Brembo – 1 piston / Disque de 245 mm

• Jantes Avant 17 x 4,25

• Jantes Arrière 17 x 5,5

• Pneus : Heidenau

• Couleur cadre : Noir sablé

• Carrosserie : Matériaux composite, disponible en Vert Heritage

• Selle : Fabriquée à la main, cuir noir

• Géométrie : type roadster

• Empattement : 1300 mm

• Angle de chasse : 24°

• Chasse : 136,2mm

• Déport de direction : 45 mm

• Garde au sol : 220mm

• Hauteur de selle : 800 mm

• Poids : 137 kg

HERITAGE SPIRIT SCRAMBLER X R4

Spécifications techniques – 125cc – 26 900 euros

• Châssis et bras oscillant : Acier

• Fourche : WP – 85 mm de débattement

• Amortisseur : EMC Suspension – 80 mm de débattement

• Moteur : Gem Motors – 7 kW – 280 Nm de couple

• Batterie : LI-ION – 48V – 4,8 kWh

• Autonomie : 110 km avec une seule charge, à moduler en fonction de l’utilisation.

• Vitesse max : 99 km/h

• Freins avant : Brembo – 4 pistons / Disque de 320 mm

• Freins arrière : Brembo – 1 piston / Disque de 245 mm

• Jantes Avant 17 x 4,25

• Jantes Arrière 17 x 5,5

• Pneus : Heidenau

• Couleur cadre : Noir sablé

• Carrosserie : Matériaux composite, disponible en Vert Heritage

• Selle : Fabriquée à la main, cuir noir

• Géométrie : type roadster

• Empattement : 1300 mm

• Angle de chasse : 24°

• Chasse : 136,2mm

• Déport de direction : 45 mm

• Garde au sol : 220mm

• Hauteur de selle : 800 mm

• Poids : 137 kg



Crédit photo : Stéphane Couchet/Shining Studio© pour HeritageBike.