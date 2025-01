La Renault 5 E-Tech electric et l’Alpine A290 élues voitures de l’année 2025

La Renault 5 E-Tech electric et l’Alpine A290 viennent d’être élues en duo « voiture de l’année 2025 ». Le résultat a été annoncé ce matin lors d’une cérémonie organisée par le jury européen COTY « Car of the Year » au Brussels motor show (Belgique).

Cette récompense met en avant la pertinence de la stratégie d’électrification et la qualité des nouveaux modèles des marques Renault et Alpine, issus du plan Renaulution. Unique en Europe, la plateforme AmpR Small permet aux deux véhicules d’embarquer beaucoup de valeur client tout en laissant la liberté à chacune des marques d’exprimer leur propre positionnement en matière de design, de mise au point, de technologies embarquées et d’expérience client.

Deuxième titre consécutif pour Renault

Après le premier tour de vote en novembre dernier, la Renault 5 E-Tech electric, en candidature commune avec l’Alpine A290, figurait parmi les sept modèles finalistes face à l’Alfa Romeo Junior, la Citroën ë-C3/C3, la Cupra Terramar, le Dacia Duster, la Hyundai Inster et le Kia EV3.

Le duo vainqueur du trophée a été élu par les votes de 60 journalistes automobiles de 23 pays. La Renault 5 E-Tech electric et l’Alpine A290 se placent en première position avec 353 points. La nouvelle icône pop électrique de Renault devient le huitième véhicule de la marque à recevoir le prestigieux titre « Car of the Year », succédant aux Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scénic (1997), Mégane (2003), Clio III (2006) et Scénic E-Tech electric (2024).

« Pour toutes les équipes du groupe, de la marque Renault et d’Ampere, c’est une immense fierté de recevoir pour la deuxième année consécutive le prestigieux prix « Car of the Year ». Renault 5 E-Tech electric change véritablement la donne en Europe. Elle rend les véhicules électriques désirables et suscite une réaction émotionnelle. En même temps, elle a été conçue pour apporter beaucoup de valeur à nos clients. S’il y a une voiture qui a le potentiel de transformer le marché électrique, c’est bien celle-ci ». Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault.

R5, accélérateur d’électrification

En 2024, Renault réinvente la R5 avec une version 100 % électrique, très réussie reconnaissons-le. Elle a été conçue pour devenir un accélérateur d’électrification du marché européen. Elle rend la mobilité électrique désirable grâce à son design « coup de cœur » mais aussi son expérience à la fois réjouissante et intuitive des technologies électrique et digitale.

Elle sera proposée cette année en entrée de gamme à partir de 25 000 euros, un tarif auquel peuvent être déduites les primes gouvernementales dans les pays où des incitations sont en place. Avec une production locale et responsable dans le nord de la France au sein du pôle Ampere ElectriCity, la « voiture de l’année 2025 » possède tous les atouts pour devenir la citadine de référence de la transition électrique.

Après avoir commercialisé les Mégane et Scénic sur le segment C, la marque élargit son offre E-Tech electric sur le segment B avec la Renault 5 et la Renault 4 qui sera commercialisée cette année. Ces deux derniers modèles jouent un rôle essentiel pour accélérer l’adoption des véhicules électriques et renforcer la position de Renault en tant que leader dans la nouvelle ère de la mobilité durable.

Alpine A290 : le début du 100% électrique

« L’équipe Alpine est très fière de recevoir le prix de voiture de l’année 2025, pour son A290, la première citadine sportive de la marque. Il s’agit d’une récompense d’autant plus symbolique que l’A290 inaugure le Dream Garage 100 % électrique, une première étape dans le développement d’une sportivité électrique à la Alpine. Je tiens à remercier toutes les équipes récompensées aujourd’hui pour leur passion et leur professionnalisme. Mais également l’ensemble de la communauté Alpine de fans et de clients qui écrivent aujourd’hui une nouvelle page de l’histoire de la marque tricolore. » s’enthousiasme Philippe Krief, CEO de la marque Alpine.

Un tournant historique pour Alpine

L’Alpine A290 marque une étape déterminante pour la marque au A fléché, inaugurant avec éclat le Dream Garage 100 % électrique d’Alpine, présenté en 2021 dans le cadre du plan Renaulution de Luca de Meo. Elle sera bientôt rejointe par le sport fastback A390 et la nouvelle A110.

Cette citadine sportive, symbole de modernité et de performance, ouvre la voie à un public plus large tout en ressuscitant la catégorie des hot hatches, appréciées pour le plaisir de conduite qu’elles procurent. Première de l’ère 100 % électrique d’Alpine, l’A290 est également le premier véhicule de la marque à être élu Car of the Year.

Crédit photo : Renault©/Alpine©