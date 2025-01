Le Dacia Bigster commercialisé aujourd’hui

Le nouveau modèle Dacia est commercialisé aujourd’hui à partir de 14H00. Son nom : Bigster, un gros SUV qui se positionne au-dessus du Duster et toujours à un prix qui défie toute concurrence sur ce segment : de 24 990 euros à 31 700 euros.

Même si le nouvel opus de Dacia n’a rien de vintage, ses prestations et ses tarifs valent la peine d’être mis en avant. Offre inédite sur le marché, Bigster intègre tous les essentiels attendus par les clients du segment C-SUV en matière d’équipements en mettant l’accent sur le confort et la praticité, avec un large choix d’équipements disponibles selon les finitions.

Bigster est disponible à partir de 24 990 €, fidèlement au positionnement « Best value for money » de la marque et propose la toute nouvelle motorisation HYBRID 155, associée à une boîte de vitesses automatique dès 29 700 €.

Bigster sera commercialisé dès le 09 janvier 2025 à 14H00 et disponible dans le réseau commercial à partir du printemps 2025.

NIVEAUX DE FINITIONS

Bigster s’inscrit dans la démarche de Dacia destinée à proposer des gammes simples et lisibles, répondant aux besoins de tous les clients. Le véhicule propose ainsi quatre niveaux de finitions : Essential, Expression et au sommet de la gamme deux finitions aux contenus différenciés et complémentaires à des prix équivalents : Extreme destinée aux amateurs d’outdoor avec son toit ouvrant panoramique, ses barres de toit modulables, sa sellerie en TEP Microcloud lavable, ses tapis caoutchouc et YouClip 3 en 1 de série, et Journey pour les clients qui privilégient les voyages au long cours et le style, avec son hayon motorisé, son ambiance exclusive et son siège conducteur avec réglages électriques de série.

La nouvelle teinte de caisse Bleu Indigo fait son apparition en exclusivité sur Bigster ainsi que la carrosserie bi-ton (toit noir en option sur Extreme et Journey).

Les tarifs :

Essential : Tce 140 à 24 990 euros Eco G140 à 24 990€

Expression : Tce 140 à 26 500€ Eco G140 à 28 300€ Tce 130 4X4 à29 300€ et Hybrid 155 à 29 700€

Extreme : Tce 140 à 28 300€ Eco G140 à 28 300€ Tce 130 4X4 à 31 100€ et Hybrid 155 à 31 700€

Journey : Tce 140 à 28 300€ Eco G140 à 28 300€ et Hybrid 155 à 31 700€

MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS

Bigster propose des motorisations, toutes électrifiées, certaines inédites.

• Proposée pour la première fois dans la gamme Dacia à ce niveau de puissance, la motorisation TCe 140 propose une hybridation légère de 48V qui assiste le moteur lors des phases de démarrage et d’accélération. Elle permet ainsi de réduire les consommations et les émissions de CO2, et d’offrir un agrément de conduite supérieur.

• Avec Bigster, Dacia innove en proposant pour la première fois une motorisation associant bicarburation GPL / essence et hybridation légère 48 V, la motorisation ECO-G 140 pour une conduite des plus économiques. La motorisation ECO-G 140 sera disponible à la commande au printemps.

• Dacia Bigster est le premier modèle, au sein de Renault Group, à bénéficier de la toute nouvelle motorisation HYBRID 155, associée à une boîte de vitesses automatique, disponible à partir du niveau de finition Expression.

• La motorisation TCe 130 4×4, disponible à partir de la finition Expression : Bigster est taillé pour sortir des sentiers battus grâce à sa transmission intégrale associée à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et une hybridation légère 48 V. Introduite avec Duster, cette motorisation est particulièrement appréciée pour son couple à bas régime.

Crédit photo : Dacia©