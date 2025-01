Les voitures cultes des années 80 : Renault 5 Turbo et Peugeot 205 GTI

Les années 80 ont marqué une ère glorieuse pour l’automobile, notamment en Europe. Entre innovations techniques et designs audacieux, certaines voitures sont devenues de véritables icônes. Parmi elles, la Renault 5 Turbo et la Peugeot 205 GTI tiennent une place particulière. Ces modèles symbolisent une époque où plaisir de conduite et performances étaient au centre des préoccupations des constructeurs. Retour sur ces légendes de l’asphalte.

Renault 5 Turbo : la sportive extrême

L’aventure de la Renault 5 Turbo débute en 1980. Conçue initialement pour la compétition, cette version de la célèbre Renault 5 se distingue par sa motorisation exceptionnelle. Avec un moteur 1.4 turbo de 160 chevaux monté en position centrale-arrière (propulsion), elle offrait une tenue de route impressionnante. Son design, caractérisé par des ailes larges et des prises d’air imposantes, était également radicalement différent des modèles de grande série. La Renault 5 Turbo pesait 970 kg, atteignait 210 km/h et avalait le 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes.

Ce bolide a rapidement conquis les amateurs de rallyes, remportant plusieurs victoires prestigieuses, notamment dans le cadre du championnat du monde des rallyes (WRC). La Renault 5 Turbo 2, introduite en 1983, rendait cette expérience sportive un peu plus accessible (111 000 francs), tout en conservant l’essentiel du modèle original. Sa puissance était inchangée : 160 chevaux.

Véritable rareté, la Renault 5 Turbo à moteur central a été produite à 4 861 unités seulement, de 1980 à 1986 (1800 unités de la Turbo et 3061 unités de la Turbo 2). Neuf, le modèle était vendu 115 000 francs en 1980. Aujourd’hui, une R5 Turbo 2 se vend en moyenne à 110 000 euros.

Peugeot 205 GTI : le symbole d’une génération

Difficile d’évoquer les années 80 sans parler de la mythique Peugeot 205 GTI. Lancée en 1984, elle représente le parfait équilibre entre performances et utilisation quotidienne. Dotée initialement d’un moteur 1.6 de 105 chevaux (traction), puis d’une version 1.9 de 130 chevaux, elle se distinguait par sa légèreté et son agilité. La 205 GTI offrait des sensations de conduite exceptionnelles à un prix raisonnable, ce qui en a fait un succès commercial immédiat.

En mars 1984, la Peugeot 205 GTI (105 cv) était vendue au tarif de 67 600 francs. La version de 115 cv sortie en 1986 était affichée à 79 900 francs et enfin, la version 1.9 développant 130 cv de 1986 s’échangeait contre un chèque de 93 200 francs.

La Peugeot 205 GTI 1.9 atteignait 206 km/h et mettait 7,8 secondes pour avaler le 0 à 100 km/h. Son poids était, comme la R5 Turbo, de 970 kg. La version 1.6 atteignait 190 km/h et pesait 885 kg.

Son design compact, ses éléments rouges distinctifs et son intérieur sport ont séduit une génération entière de conducteurs. Aujourd’hui encore, elle reste une référence incontournable pour les amateurs de youngtimers.

Aujourd’hui, en occasion, la Peugeot 205 GTI se trouve en moyenne à 15 000 euros. Comptez 24 000 euros pour la version 1.9.

Autres modèles emblématiques des années 80

Si la Renault 5 Turbo et la Peugeot 205 GTI dominent les discussions, d’autres voitures des années 80 ont également laissé une empreinte durable :

• Volkswagen Golf GTI (Mk2) : Succédant à la légendaire Mk1, cette compacte sportive a consolidé la réputation de Volkswagen dans le segment des petites sportives.

• BMW E30 : En version M3, elle a redéfini les standards des berlines sportives avec un design épuré et des performances de haut niveau.

• Ferrari Testarossa : Synonyme de luxe et de puissance, elle incarne parfaitement l’exubérance des années 80.

• Citroën BX 4TC : Une tentative audacieuse de Citroën dans le monde des voitures de rallye, bien que moins réussie que ses concurrentes.

L’héritage des années 80

Les voitures des années 80, à l’instar de la Renault 5 Turbo et de la Peugeot 205 GTI, ont su marier technologie, style et performances. Elles sont aujourd’hui très recherchées par les collectionneurs et les passionnés d’automobile. Ces modèles rappellent une époque où la liberté de création et la recherche de sensations étaient au cœur des priorités des constructeurs. Alors que l’industrie automobile s’oriente aujourd’hui vers l’électrification et les technologies autonomes, ces icônes des années 80 continuent d’éveiller une certaine nostalgie. Elles restent le témoignage vivant d’une époque où conduire était avant tout synonyme de plaisir.

Crédit photo de UNE : Renault©