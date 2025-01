Vespa 946 Snake : Une édition limitée qui allie luxe et tradition

La célèbre marque italienne Vespa, filiale du groupe Piaggio, continue de marquer les esprits avec une nouvelle édition limitée de son emblématique scooter 946. À l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, célébrant l’année du Serpent, Vespa dévoile le 946 Snake, un modèle exclusif produit à seulement 888 exemplaires.

Un design qui frappe l’imaginaire

La Vespa 946 Snake se distingue par sa livrée bleue irisée, sublimée par des détails soignés. Des logos chromés en forme de serpent ornent le bouchon de réservoir et le garde-boue avant, tandis que la selle beige affiche une texture évoquant la peau de serpent. L’ensemble confère à ce modèle un caractère unique, fidèle à la tradition de Vespa qui allie élégance et originalité.

Cette attention au design se prolonge avec une collection capsule de vêtements et accessoires assortis, nommée Lunar Collection. Parmi les pièces phares, on trouve un manteau long, un bombers et un casque jet reprenant le thème bleu irisé et le logo serpent. Ces articles sont disponibles dans divers pop-up stores, notamment aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées à Paris, jusqu’au 5 février 2025.

Un scooter haut de gamme, techniquement impeccable

Sous son apparence soignée, la Vespa 946 Snake reste fidèle à sa réputation de scooter premium. Équipée d’un moteur monocylindre 125 cm³ Euro 5+, ce modèle allie performances et respect des normes environnementales. Côté confort et sécurité, Vespa n’a rien laissé au hasard avec une suspension avant à monobras, des freins à disque ABS double canal, et un antipatinage ASR.

Caractéristiques techniques principales :

• Moteur : 4-temps, refroidissement par air forcé, injection électronique.

• Suspensions : Mono amortisseur à l’avant et à l’arrière, réglable sur 5 positions.

• Freins : Disques de 220 mm, ABS double canal.

• Dimensions : Longueur de 1.965 mm, largeur de 730 mm.

• Capacité du réservoir : 8 litres.

Une exclusivité qui n’est pas à le portée de toutes les bourses

Disponible en précommande au tarif de 12.000 euros, la Vespa 946 Snake s’adresse aux passionnés de deux-roues en quête d’exclusivité. Avec seulement 888 exemplaires, ce scooter est une véritable pièce de collection. La démarche de Vespa s’inscrit dans une série d’éditions spéciales, à l’image du succès de la 946 Dragon l’année dernière, célébrant l’année du Dragon.

Une place à part dans la culture populaire

Depuis des décennies, Vespa s’impose comme une marque incontournable dans l’univers des deux-roues. Sa capacité à innover tout en restant fidèle à ses racines lui permet de captiver les amateurs de style et de performances. Des collaborations prestigieuses avec des noms tels que Dior, Mickey Mouse, ou encore Justin Bieber, témoignent de cette stratégie gagnante.

Avec la 946 Snake, Vespa réaffirme sa position de leader en combinant tradition, design haut de gamme et exclusivité. Que ce soit pour son esthétique ou ses performances, ce scooter est une célébration du luxe à l’italienne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Vespa : www.vespa.com.

Disponibilités / Prix

• Déjà disponible

• Limité à 888 exemplaires

• Prix : 12.000 euros

Crédit photo : Vespa©