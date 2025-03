A110 R 70, A110 GTS et remaniement de la gamme A110 pour les 70 ans d’Alpine

La marque automobile Française Alpine célèbre ses 70 ans en 2025. Pour fêter dignement cet anniversaire, la marque à l’éclair propose une série limitée A110 R 70, une A110 GTS et un remaniement de la gamme A110.

Passer le témoin à la future A110 électrique

“Alpine souffle ses 70 bougies ! 70 années de passion, d’excellence et d’innovation que nous entendons développer encore pour les 70 prochaines années. Nous allons célébrer cet anniversaire tout au long de l’année avec l’ensemble de nos clients, clubs, fans … d’hier, d’aujourd’hui et de demain. À cette occasion, notre iconique A110 se décline sous les traits d’une édition limitée d’exception l’A110 R 70. Elle intègre la nouvelle gamme A110 qui sera disponible sur les 12 derniers mois avant de passer le témoin à la future A110 électrique” annonce Philippe Krief, CEO Alpine.

Un anniversaire qui sonne le glas du 4 cylindres thermique et qui marque irrémédiablement la fin d’une époque pour cette marque légendaire, en entrant dans l’ère de l’électrique, pour sa célèbre “berlinette”.

Cette A110 R 70 sera limitée à 770 exemplaires et marquera la fin des versions “R”. Avec une puissance de 300 chevaux et un couple de 340 Nm, elle sera équipée de jantes en carbone, quatre harmonies pour l’habitacle et dix teintes de carrosserie. L’A110 R 70 inclut une série tricolore exclusive de 3 fois 70 exemplaires en Bleu Caddy, Blanc Glacier et Rouge Sismique, dont le toit revêt le logo des 70 ans d’Alpine en carbone apparent.

HABITACLE DE L’A110 R 70 (crédit photo : Alpine©)

ALPINE A110 R 70 (crédit photo : Alpine©)

L’A110 GTS fait son entrée au catalogue 2025. Pour son lancement, elle est présentée en couleur Bleu Paon. Cette teinte limitée est tirée du catalogue “héritage”.

Les commandes de ces deux nouveaux modèles seront ouvertes à partir de début mars 2025, dans les concessions Alpine et ce, pendant 12 mois.

ALPINE A110 R 70 : la version anniversaire des 70 ans de la marque, à partir de 122 500 euros

Au programme de l’A110 R 70, c’est le carbone qui prédomine sur cette livrée sportive, du capot avant à la lunette arrière, en passant par le pavillon de toit et l’aileron arrière. Ses jantes 18 pouces, également en carbone, sont soulignées d’un liseré blanc. Le châssis acéré de l’A110 R reste au cœur de l’expérience de conduite, toujours accompagné du moteur de 300 chevaux (215 kW) et son couple de 340 Nm.

Proposée avec dix teintes de carrosserie différentes, cette version présente quatre harmonies colorées intérieures pour l’habitacle tirées de l’offre de personnalisation Atelier. Équipée de pneumatiques Michelin PS CUP 2 de série, l’A110 R 70 propose un échappement Akrapovic© ainsi que sept couleurs possibles d’étriers de frein Brembo©.

Le logo des 70 ans d’Alpine sur les ailes, le seuil de porte, sur l’appuie-tête, ainsi que la plaque numérotée, viennent rappeler cette édition limitée à 770 exemplaires. Enfin, le monogramme du drapeau français, sur le montant extérieur et à l’intérieur des portes, rend hommage aux origines d’Alpine en cette année anniversaire.

ALPINE A110 GTS (crédit photo : Alpine©)

L’édition tricolore A110 R 70 rend hommage à l’A106 de 1955

La série limitée de l’A110 R 70 inclut une capsule tricolore de 3 fois 70 exemplaires. Trois couleurs de carrosserie sont mises en avant – Bleu Caddy, Blanc Glacier et Rouge Sismique- en référence à l’emblématique photo où Jean Rédélé avait choisi trois A106 tricolores pour venir présenter officiellement sa première voiture de série sous le logo de la marque nouvellement créée en 1955, en présence de Pierre Dreyfus, le PDG de Renault.

Cette collection porte au plus haut le savoir-faire français de la marque, à commencer par le logo de ses 70 ans en carbone apparent et donc visible à travers la peinture du toit. L’habitacle est proposé en bleu, blanc ou rouge, avec des selleries Sabelt© inédites harmonisées avec la teinte de carrosserie choisie, tout comme le liseré des jantes de 18 pouces en carbone accordé à la teinte de caisse.

Hors options spécifiques, les 770 unités de l’A110 R 70 sont proposées au prix unique de 122 500€ TTC.

ALPINE A110 GTS : la combinaison entre sportivité pure et confort raffiné. À partir de 79 500 euros.

En venant remplacer les versions GT et S, la toute nouvelle A110 GTS offre une expérience de conduite exaltante, sur la base du châssis de l’A110 S, sans faire de compromis sur le confort quotidien, propre à l’A110 GT. L’A110 GTS se définit comme une combinaison audacieuse de la sportivité pure et du confort raffiné, aussi bien sur route que sur circuit. Elle est conçue pour procurer des sensations fortes tout en assurant une conduite quotidienne sereine. Avec cette version, le catalogue Atelier s’étoffe en proposant cinq nouvelles teintes de carrosserie. Le Bleu Paon et le Orange Acropolis, deux teintes tirées du catalogue “héritage” ainsi que trois nouvelles teintes mates : Orange Solaire, Bleu Eclipse et Gris Acier.

L’A110 GTS se dote du châssis sportif de l’A110 S. Elle est propulsée par un moteur de 300 chevaux (215 kW) délivrant un couple de 340 Nm à 6 300 tr/mn. Elle est équipée en option d’un nouveau kit aéro GTS, dérivé de celui de l’A110 R, comprenant une lame avant, des bavolets, une jupe et un aileron arrière à fixations col-de-cygne en carbone offrant un meilleur appui pour une agilité encore plus importante. En option, ses jantes GT Race de 18 pouces sont montées sur des pneus Michelin PS CUP 2 et sont complétées par des étriers de frein Brembo©, disponibles au choix, en six coloris.

Pour renforcer le caractère sportif du véhicule, le nouvel habitacle en cuir Gris GTS s’harmonise avec le carbone de l’extérieur. En option le cockpit se dote de sièges en cuir noir ou de sièges racing Atelier en Alcantara© coloré. Le système audio Focal© Premium est aussi proposé de série.

La nouvelle gamme A110 sera disponible à la commande début-mars 2025 en France, à partir de 65 000 € TTC, avec le modèle d’entrée de gamme A110 proposant une puissance de 252 ch.

Tarifs Alpine A110 – année 2025

ALPINE A110 R 70 122 500 euros

ALPINE A110 GTS 79 500 euros

ALPINE A110 65 000 euros

ALPINE A110 R 70 (crédit photo : Alpine©)

Alpine : 70 ans d’une marque emblématique de la sportivité française

Les 70 ans d’Alpine sont l’occasion idéale pour revenir sur l’histoire fascinante de cette marque iconique, créée par Jean Rédélé. De ses premières heures à son retour triomphal, Alpine incarne l’excellence automobile française et l’esprit de la compétition.

Jean Rédélé : le visionnaire à l’origine d’Alpine

Jean Rédélé, jeune concessionnaire Renault à Dieppe, se passionne pour la compétition automobile dans les années 1950. Il utilise des Renault 4CV modifiées pour participer à des rallyes et remporte de nombreuses victoires, notamment en montagne. Inspiré par ces succès, il fonde en 1955 la Société des Automobiles Alpine. Le nom “Alpine” fait référence à son amour pour les routes sinueuses des Alpes, où il aime piloter.

Les premiers modèles et la naissance d’une légende

Le premier modèle marquant d’Alpine est l’A106, présentée en 1955. Basée sur la Renault 4CV, elle se distingue par sa carrosserie en polyester et son poids réduit, lui conférant une excellente agilité. Mais c’est avec l’A108, puis surtout l’A110 en 1962, que la marque gagne ses lettres de noblesse.

L’Alpine A110 “Berlinette” devient un véritable succès grâce à son design fluide et ses performances exceptionnelles. Conçue pour la compétition, elle bénéficie du soutien de Renault, qui fournit moteurs et composants.

L’essor et les succès en rallye

Les années 1960 et 1970 sont marquées par la domination d’Alpine en rallye. L’A110, agile et légère, s’impose face aux concurrentes plus puissantes. Le couronnement vient en 1973 lorsque l’Alpine A110 remporte le premier Championnat du monde des rallyes, avec des victoires emblématiques au Rallye de Monte-Carlo et dans d’autres compétitions prestigieuses. Ce triomphe consacre Alpine comme une marque incontournable de la course automobile.

Le déclin et la disparition d’Alpine

Malgré ses succès en rallye, Alpine peine à rester compétitive face à l’évolution de l’industrie automobile. La production de l’A310, puis de la GTA et de l’A610, ne parvient pas à reproduire le succès de l’A110. En 1995, Renault, qui possède Alpine depuis les années 1970, décide d’arrêter la production des modèles Alpine. La marque disparaît alors du paysage automobile.

La renaissance et le retour au sommet

En 2017, Renault ressuscite Alpine avec la nouvelle A110, un modèle directement inspiré de l’iconique Berlinette. Conçue pour allier légèreté, performance et plaisir de conduite, cette nouvelle Alpine rencontre un immense succès critique et commercial. Ce retour s’accompagne d’une implication dans la compétition automobile avec Alpine en endurance et en Formule 1. La marque s’affirme ainsi comme un acteur majeur du sport automobile et de l’innovation technique.

Un avenir prometteur

En 2025, Alpine continue d’innover avec des modèles électrifiés et de nouvelles ambitions sportives. Son passé glorieux et son avenir ambitieux lui assurent une place de choix dans l’industrie automobile. Alpine incarne ainsi l’excellence française en matière de sportivité et de passion automobile, 70 ans après sa création par Jean Rédélé.

Crédit photo : Alpine©