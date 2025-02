AUTO MOTO fêtera ses 50 ans de passion automobile le dimanche 9 mars sur TF1

Le dimanche 9 mars 2025, Auto Moto fêtera ses 50 ans à travers une émission spéciale diffusée à 10h05 sur TF1 et TF1+. Un anniversaire exceptionnel pour l’émission automobile de référence en France, qui accompagne les passionnés depuis cinq décennies.

Une émission emblématique depuis 1975

Créée le 11 janvier 1975, Auto Moto est rapidement devenue le rendez-vous incontournable des amateurs d’automobiles et de motos. Faisant partie d’une des premières émissions hebdomadaires d’auto/moto, Auto Moto est diffusée chaque dimanche matin sur TF1 (de 1975 à 1987, la diffusion se faisait le samedi à 18H30), elle a su évoluer avec son époque tout en restant fidèle à son ADN : faire découvrir les dernières nouveautés du marché, tester les véhicules les plus performants et plonger dans l’histoire de modèles iconiques. C’est aujourd’hui la plus ancienne émission du PAF, devant Thalassa.

Auto Moto a été créée le 11 janvier 1975 par Jacques Bonnecarrère, Jean-Pierre Chapel, Georges de Caunes et Jacques-Virgile Villa sous le nom de Auto-moto 1, puis revue par Charles Villeneuve en 2004. L’idée de départ était de consacrer le programme à la moto, mais le président de TF1 à l’époque ; Jean-Louis Guillaud, décida d’y ajouter l’auto.

Dès ses débuts, l’émission s’est distinguée par la qualité de ses reportages et ses essais réalisés par des experts. Elle a couvert des événements majeurs du sport automobile, des salons internationaux et a mis en lumière les évolutions technologiques marquantes du secteur.

Un numéro anniversaire sur le circuit Paul Ricard

Pour célébrer cet anniversaire historique, Auto Moto a mis les petits plats dans les grands. L’émission sera tournée depuis le célèbre circuit Paul Ricard au Castellet, un lieu emblématique du sport automobile français.

Jean-Pierre Gagick, visage actuel de l’émission, sera accompagné d’un invité de prestige : Sébastien Loeb. Le nonuple champion du monde des rallyes participera à des défis et essais exclusifs sur quatre roues, mais aussi sur deux roues, témoignant ainsi de sa passion pour la vitesse et la performance. Le spécialiste moto Bader Benlekehal sera également de la partie pour des essais de machines vintage et faire un point sur ces motos rétro de référence.

Des véhicules d’exception à l’honneur

Pour cet événement, Auto Moto proposera une sélection de modèles iconiques qui ont marqué l’histoire de l’automobile et de la moto :

• Voitures légendaires : Ferrari F40, Lamborghini Countach, Alpine A110 (versions 1976 et actuelle), Peugeot 205 Turbo 16, Renault 5 Maxi Turbo…

• Motos mythiques : Yamaha XT 500, Honda RC 30, Ducati 900 Monster, Kawasaki H2R…

Ces véhicules d’exception seront mis à l’épreuve sur le circuit, offrant des moments inédits aux téléspectateurs.

Un rendez-vous immanquable pour les passionnés

Avec ce numéro spécial, Auto Moto célèbre un demi-siècle d’histoire en rassemblant le meilleur de l’automobile et de la moto sur une seule émission. Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de belles mécaniques, dimanche 9 mars à 10h05 sur TF1 et TF1+.

Crédit photo : TF1©