Quelle auto-école choisir pour passer le permis de conduire ?

Obtenir son permis de conduire est une étape essentielle pour gagner en autonomie et faciliter ses déplacements au quotidien. Mais entre la révision du code de la route, les heures de conduite et la réservation d’une date d’examen, le parcours peut parfois sembler complexe. Sans parler de la dépense importante que cela représente. Heureusement, des solutions existent pour simplifier ces démarches et réduire votre budget, notamment avec En Voiture Simone.

En Voiture Simone : une solution moderne pour réussir son permis

En Voiture Simone est une auto-école nouvelle génération qui facilite l’apprentissage du code et de la conduite en mettant en relation les candidats avec des enseignants diplômés d’Etat. Cerise sur le gâteau, à une époque où le coût moyen du permis de conduire est de 1 300 euros, En Voiture Simone propose une offre à-35%, avec un forfait à 749 euros incluant : le code + le permis de conduire (17 heures de formation – boîte manuelle), inscription à l’examen et e-learning.

L’application propose une plateforme intuitive pour réviser le code de la route et planifier ses leçons de conduite partout en France. Grâce à un large réseau d’enseignants et des points de rendez-vous disponibles sur tout le territoire, il est possible de trouver un cours proche de chez soi en quelques clics.

RDV Permis : la plateforme pour réserver sa date d’examen

Depuis peu, prendre RDV pour passer le permis de conduire se fait via RDV Permis, une plateforme officielle destinée à réduire les délais d’attente et faciliter les démarches administratives. Cette plateforme permet aux candidats de choisir leur centre d’examen en fonction des disponibilités.

Si vous avez suivi au moins 15 heures de conduite avec En Voiture Simone, l’auto-école se charge de votre inscription à l’examen. En revanche, pour les candidats libres, l’inscription et la gestion des démarches restent à leur charge.

Comment réserver son examen avec En Voiture Simone ?

1. S’inscrire et réviser le code de la route : Grâce à l’application, les candidats peuvent réviser à leur rythme et passer l’examen du code.

2. Prendre des leçons de conduite : Des enseignants qualifiés sont disponibles partout en France pour accompagner les candidats dans leur apprentissage.

3. Accéder à RDV Permis : Une fois prêts, les candidats peuvent réserver une date d’examen en fonction des disponibilités régionales.

Pourquoi choisir En Voiture Simone ?

• Une auto-école en ligne accessible : Révision du code et réservation des leçons en toute simplicité.

• Un réseau national : Des enseignants diplômés disponibles dans toute la France.

• Un accompagnement personnalisé : De la première leçon à l’obtention du permis.

• Un tarif intéressant : les tarifs En Voiture Simone sont en moyenne 35% moins chers.

Comme l’assurance automobile, le permis de conduire est obligatoire. Avec En Voiture Simone, passer son permis devient plus simple et accessible, en phase avec les besoins des candidats d’aujourd’hui. Mais pourquoi avoir choisi ce nom ?

À l’origine, une pionnière du permis de conduire

Le choix En Voiture Simone n’est pas anodin pour la plateforme. Cette expression qui, dans sa forme complète est la suivante : “En voiture Simone, c’est toi qui conduis, c’est moi qui klaxonne”, remonte à 1929, lorsque Simone Louis de Pinet de Borde des Forest, alors âgée de 19 ans, obtient son permis de conduire, fait exceptionnel à l’époque pour une femme. Le premier certificat de capacité pour conduire un véhicule à moteur a été instauré en 1893 à Paris, puis le 10 mars 1899 sur l’ensemble du territoire. Le 31 décembre 1922, le permis de conduire devient obligatoire. En 1988, la conduite accompagnée fait son apparition. À l’été 1992, le permis à points fait son apparition et le 1er janvier 2024, sous l’impulsion d’Elisabeth Borne, l’âge légal pour passer le permis est ramené à 17 ans.

En 1929, une femme détentrice du permis de conduire est un fait rare. Mais, non contente d’avoir le précieux sésame en poche, Simone Louis de Pinet de Borde des Forest se lance dans une carrière de pilote automobile, jusqu’en 1957, avec un certain succès. À cette époque, l’expression “En voiture Simone, c’est toi qui conduis, c’est moi qui klaxonne”, fait son apparition lors des rallyes.

Mais c’est en 1962 et grâce à l’animateur de télévision Guy Lux, que l’expression devient célèbre dans toute la France. Lors de l’émission “Intervilles” et pour faire référence à la présentatrice Simone Garnier, l’animateur lança l’expression “En voiture Simone”. Connue du grand public, la fameuse Simone ouvrira sa propre auto-école en 1950, afin de démocratiser la conduite automobile.

