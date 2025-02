Royal Enfield lance une édition très limitée de la Shotgun 650 à 8 390 euros : 25 exemplaires pour l’Europe

La marque de motos indienne Royal Enfield vient d’annoncer la sortie imminente d’un modèle spécial de la Shotgun 650. Inspirée par l’ADN custom de Royal Enfield et ICON Motosports, 100 exemplaires de cette Shotgun 650 Icon seront commercialisés dans le monde lors d’un lancement exclusif, le 12 février 2025 à 15h GMT (16h heure française). Seuls 25 exemplaires seront disponibles en Europe.

Ouverture des commandes ce jeudi 6 février 2025

Anciennement britannique, la marque de motos Royal Enfield est passé sous giron indien il y a 30 ans, après avoir été rachetée par le géant de Gurgaon : Eicher Motors. Plus gros vendeurs de motos de moyenne cylindrée au monde, avec 900 000 deux roues vendues dans 65 pays chaque année, Royal Enfield propose des machines fiables et à prix contenu.

Le 12 février 2025, une édition spéciale et limitée de la Shotgun 650 sera commercialisée. Les ouvertures de commande ouvriront ce jeudi 6 février, via le site internet de la marque, en cliquant sur ce lien.

Un tarif abordable

Vendue à prix très abordable pour un collector : 8 390 euros, la Shotgun Icon (fabricant d’accessoires, protections et vêtements pour motards) ne sera diffusée qu’à seulement 100 unités dans le monde et 25 en Europe. Cerise sur le gâteau, Elle sera livrée avec une veste de moto Slabtown Intercept conçu par ICON Motosports.

Cette édition limitée de la Shotgun 650 est inspirée de l’impressionnante préparation “Always Something” d’ICON, dévoilée lors de l’EICMA 2024 et du Motoverse 2024.

Esprit Custom

Elle reprend l’esprit du custom conçu avec ICON et allie style et équipements sportifs, la rendant unique. Véritable moto de collection, elle se pare d’une peinture tricolore inspirée de la course, ainsi que d’éléments distinctifs reflétant son esprit custom : des jantes contrastées dorées, des ressorts d’amortisseur bleus, une selle rouge ornée du logo et des rétroviseurs embout de guidon.

La Shotgun 650 rend hommage à la culture du custom et à la créativité, une toile blanche que des milliers de motards peuvent personnaliser. L’édition limitée de la Shotgun 650 offrira une expérience de conduite unique en alliant l’esthétique intemporelle de Royal Enfield et l’esprit rebelle d’ICON Motosports. Elle s’imposera comme une référence pour les passionnés de moto en quête de style, de caractère et de performances.

Cette collaboration s’inscrit dans l’engagement de Royal Enfield à soutenir la communauté custom mondiale tout en célébrant son propre héritage.

Une veste en cadeau

Chaque moto sera accompagnée d’une veste Slabtown Intercept RE conçue par ICON dans le cadre de cette collaboration. Réalisé en suède et en textile, agrémenté de pièces en cuir et de détails brodés, ce blouson exclusif renforcera encore l’intérêt des collectionneurs.

Adrian Sellers, directeur de la division Custom et Sports mécaniques de Royal Enfield, déclare : “Notre collaboration avec ICON Motosports pour cette édition limitée illustre parfaitement le potentiel de customisation de la Shotgun 650. Elle célèbre la vision artistique et la passion du custom tout en repoussant la limite du possible avec les motos Royal Enfield. La moto « Always Something » d’ICON était un chef-d’œuvre. Nous sommes ravis d’en proposer une version, qui possède sa passion et son style, à notre communauté mondiale.”





Basée à Portland, dans l’Oregon, ICON Motosports est une marque majeure de l’univers moto, reconnue pour ses customs, son esthétique rétro et sa technologie moderne. Sa philosophie du design allie les codes classiques avec des éléments futuristes, créant des motos intemporelles et innovantes.

Comment s’inscrire pour acheter cette moto exclusive ?

Royal Enfield propose seulement 100 exemplaires de cette Shotgun 650 en édition limitée à travers le monde entier. À partir du 6 février 2025, les clients du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de l’Espagne, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Grèce, du Portugal et de la République Tchèque pourront s’inscrire en vue du lancement, sur le lien suivant : www.royalenfield.com/shotgun-icon-edition/

Le lancement exclusif aura lieu le 12 février 2025 à 15h GMT (16h heure française) sur le site de Royal Enfield. Les 25 premiers clients européens qui confirmeront leur commande et verseront l’acompte deviendront les heureux propriétaires de l’édition spéciale ICON Shotgun 650.

Crédit photo : Royal Enfield©