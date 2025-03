Yamaha 400 RD Café Racer par Cus’Tom Motorcycle : un 2 temps détonant !

Ça y est, il a recommencé ! Mais à quoi donc ? À trifouiller dans une moto pour en faire un Café Racer pur jus et personnalisé à souhait. “Il”, c’est Tom Boissel, bien connu de nos services depuis quelques années et récidiviste hors-pair docteur ès-mécanique et, fondateur de l’atelier Cus’Tom Motorcycle. Technicien Méthode dans l’Aérospatiale dans le civil, Tom est un préparateur moto à l’origine de plusieurs (Chefs d’) œuvres marquantes (ts), telles (tels) que cette magnifique Yamaha V Max 1200 Carbon Edition déjà présentée sur le site ou encore, cette Yamaha Virago 500 Special. Tom nous présente aujourd’hui sa préparation Café Racer sur base d’une Yamaha 400 RD ! Sortez le drapeau à damiers.

Prix Herbelin au salon de Lyon

Tom Boissel, alias monsieur Cus’Tom Motorcycle, nous présente aujourd’hui sa nouvelle “prépa” Café Racer sur la base d’une Yamaha 400 RD. Comme d’habitude, le travail est soigné et digne des meilleurs préparateurs. Preuve en est ; la récompense reçu par Tom sur le dernier salon moto de Lyon : le Prix Herbelin pour sa magnifique “prépa” Guzzi Riva.

Tom nous dévoile en quelques mots ce qui l’a amené à transformer cette toute sage RD400 en machine digne du “Joe Bar Team” :

“J’exposais à la “Sunday Ride Classique” quand Gilles (le propriétaire de la moto en balade sur cet évènement) est tombé sur ma préparation du 350 RD, qui lui a tapé dans l’œil. Absent sur mon stand à ce moment-là, il a pris ma carte et ma contacté deux semaines plus tard pour me demander de lui réaliser un projet “similaire” sur une 400 RD (la moto de ses rêves étant plus jeune).

Gilles avait un budget bien précis pour l’ensemble moto + préparation. Quelques mois plus tard, nous avons trouvé un bel exemplaire de 400 RD, d’origine et dans son jus, sur Toulouse, une aubaine. Pour rester dans le budget de Gilles, je lui ai proposé des solutions pour lui préparer une moto à son envie.

Pour cela nous avons conservé les trains roulants et la fourche d’origine, et adapté une coque arrière en fibre disponible dans le commerce, ce qui limite les coûts, comparé à une fabrication maison en acier de la coque et le remplacement des jantes et fourche. Cependant, cela permet de garder un look d’époque.”

Les modifications apportées

Adaptation d’un étrier avant 4 pistons radial via un support en aluminium usiné masse par l’atelier et hydro gommé, maitre-cylindre Brembo et disque flottant, pour garantir un freinage moderne (comparé à celui de 1978).

L’étrier arrière d’origine a lui aussi laissé place à un Brembo plus moderne, avec une platine de fixation usinée et une bielle en inox issue de l’atelier.

Des commandes reculées sur mesure réalisées à l’atelier ont remplacé les supports d’origine, ainsi que tout le système de renvoi d’angle.

Le poste de pilotage a été modifié, avec un guidon plus bas, et un nouveau bloc compte tour/compteur multifonctions logé dans un cache en acier issu de l’atelier.

Une coque arrière monoplace en fibre a été adaptée.

La mousse et sellerie sur mesure en cuir végétal à grains.

Le bac à graissage séparé a dû être modifié (le remplissage d’origine étant prévu sous la selle d’origine). Maintenant, il se fait via un bouchon en aluminium usiné et gravé par l’atelier accessible depuis le côté.

Le garde boue d’origine a était retaillé er rabaissé avec des nouvelles fixations.

Restauration de l’ensemble du cadre (divers bagues, roulements, thermolaquage époxy avec vernis polyuréthane) avec une teinte noir mat et noir effet grains fins sur les jantes.

Peinture carrosserie réalisée par Bastos Art Design à Latoue (31) le peintre officiel de tous les projets importants de l’atelier, blanc nacré avec décoration peinture sous le vernis final.

Le haut moteur a été restauré, un réalésage des cylindres a été sous-traité, ainsi que la fourniture de deux pistons neufs en accord avec le nouveau diamètre des cylindres.

Les pots d’échappement d’origine ont laissé place à des pots “semi-détente” offrant un gain non négligeable de 13 CV et 4,5 kg (la 400 RD était donné pour 40cv d’origine, soit un gain de 30% de puissance).

Une paire de carburateurs plus modernes PWK a complété ce nouveau set up moteur.

Et quelques petits détails de finition signature de l’atelier, comme un cache roulements de colonne de direction en inox sur mesure, de la visserie inox, un cache Neiman usiné masse…).

Sur route : un régal !

La moto est un plaisir à rouler, elle se veut assez coupleuse pour rouler normalement sur route sans avoir à lancer la cavalerie dans les tours (on tient un bon 120 km/h vers 5000 tr min sur le filé de gaz, avant de rentrer dans la partie démon du 2T).

On sent une nette évolution avec sa devancière, la 350 RD, au niveau agrément de conduite général, il y a très peu de vibrations, la boite et l’embrayage sont doux et précis, et le nouveau freinage offre une sécurité adéquate à notre époque.

Et sinon question look, qu’en pensez-vous ?

Crédit photos : Tom Boissel©