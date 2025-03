DEAUVILLE CLASSIC 2025 : Un week-end de passion et d’élégance automobile sur la Côte Fleurie, du 11 au 13 avril 2025

DEAUVILLE CLASSIC 2025 : l’événement incontournable pour les passionnés d’automobile

Bienvenue à Deauville, perle de la Côte Fleurie, pour la 2e édition de DEAUVILLE CLASSIC, un événement dédié à l’automobile classique, aux sportives iconiques et à l’art de vivre à la française. Rendez-vous les 11, 12 et 13 avril 2025 au Centre International de Deauville (CID) pour un week-end où passion, élégance et partage seront les maîtres-mots.

Un écrin d’exception pour plus de 200 voitures classiques et sportives

À quelques pas des célèbres Planches, plus de 200 véhicules seront exposés, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Palais des Congrès. De la Fiat 500 à la Ferrari, en passant par des Mercedes cabriolet et de puissantes muscle cars américaines, le salon offre une diversité unique, digne des plus grands rendez-vous internationaux.

En 2024, un habitant témoignait : “ Jamais en 30 ans de vie à Deauville, je n’avais vu une telle concentration de Porsche, de Ferrari et de classiques ! ”

Un village lifestyle et artistique pour tous les amoureux de l’univers automobile

DEAUVILLE CLASSIC, ce n’est pas seulement de l’automobile. Le salon accueille également un village lifestyle avec vêtements, montres, équipements pour gentleman drivers, et un espace artistique mettant à l’honneur peintres, sculpteurs et galeristes passionnés d’automobile.

2025 sous le signe de la course automobile

Cette seconde édition mettra à l’honneur la Course Automobile, avec une exposition de modèles mythiques de Formule 1, d’Endurance et de Rallye, pilotés par de véritables légendes.

Côté partenaires, l’édition 2025 accueille Chopard, représentée par la Maison Doux Joaillier de Deauville, renforçant le lien historique entre l’horlogerie de prestige et les voitures de collection.

Des animations pour toute la famille tout au long du week-end

🏁 Parade caritative dans les rues de Deauville – Samedi 12 avril

70 voitures classiques défileront dans la ville lors d’une grande parade caritative, en partenariat avec l’association Rêves et Volants. Objectif : faire vivre une expérience inoubliable à des enfants hospitalisés à bord de véhicules d’exception.

🏆 Trophée DEAUVILLE CLASSIC – Dimanche 13 avril

Les particuliers passionnés pourront s’inscrire au Trophée DEAUVILLE CLASSIC, présidé par Olivier de Stefano, figure de l’émission Vintage Mécanique sur RMC Découverte. Parmi 20 voitures sélectionnées, 3 modèles seront primés et recevront des lots prestigieux. Inscriptions sur le site officiel : www.deauville-classic.fr

💬 Tables rondes et conseils d’experts – Tout le week-end

Les visiteurs pourront assister à des tables rondes animées par des professionnels : restaurateurs, experts automobiles, assureurs… Des conseils précieux pour bien entretenir, assurer ou expertiser son véhicule.

🔨 Vente aux enchères exceptionnelle – Samedi 12 avril en fin d’après-midi

Organisée par ID Facto et Patrice Gras, cette vente aux enchères proposera 50 véhicules et une large sélection d’automobilia (miniatures, montres, casques, art). Un moment fort du week-end, riche en émotions et en opportunités.

Infos pratiques pour profiter pleinement du salon

📍 Lieu : Centre International de Deauville (CID), 1 rue Lucien Barrière, 14800 Deauville

📅 Dates :

• Vendredi 11 avril : Journée Presse et ouverture au public de 10h à 19h

• Samedi 12 et Dimanche 13 avril : Salon ouvert de 10h à 19h

🎟️ Billetterie :

• Adulte : 15 € (13 € en prévente en ligne)

• Pack week-end : 23 €

• Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en fauteuil

• Tarif réduit accompagnant : 13 €

• Parking : Indigo des Lais de Mer

🌐 Plus d’infos et réservations : www.deauville-classic.fr