Renault 5 Turbo 3E : le retour d’une icône en version électrique !

Une légende ressuscitée

Renault frappe fort avec la Renault 5 Turbo 3E, une version ultra-moderne et 100 % électrique de la mythique Renault 5 Turbo et R5 Turbo 2 des années 80. Présentée en tant que show-car, cette nouvelle venue incarne l’esprit radical du modèle original tout en s’inscrivant dans la tendance de l’électrification. Les commandes de la R5 Turbo 3E s’ouvriront dans les semaines à venir, pour commercialisation dans le courant de l’année 2027. Seuls 1 980 unités seront produites, en référence à l’année de lancement de son ancêtre. Le prix, quant à lui, n’a pas été communiqué par la marque au losange. Mais il se situera à coup sûr au-dessus de la barre des 100 000 euros.

Dévoilée au Mondial de l’Auto de Paris, la R5 Turbo 3E a immédiatement capté l’attention des passionnés d’automobile et des nostalgiques des années 80. Renault s’appuie sur le succès de son programme “Renaulution” pour réinventer des modèles iconiques dans une approche moderne et écologique.

Un design inspiré du rallye

La R5 Turbo 3E reprend les codes esthétiques de la Renault 5 Turbo d’antan, avec un design large, bas et agressif. Elle conserve son look radical avec des ailes élargies, un aileron imposant et des prises d’air massives. Son châssis tubulaire en carbone et ses lignes acérées rappellent le monde du drift et du sport automobile.

Les feux avant et arrière LED modernisent l’ensemble, tandis que les décors rétros, inspirés des jeux vidéo des années 80 et 90, lui confèrent une identité unique.

Une motorisation électrique survoltée

Cette R5 Turbo moderne abandonne le moteur thermique pour une motorisation 100 % électrique. Ses deux moteurs électriques situés sur les roues arrière offrent 540 chevaux et un couple impressionnant de 700 Nm.

Performances impressionnantes

• 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes (3,9 s en mode drift)

• Vitesse maximale de 270 km/h

• Batterie de 42 kWh, offrant une autonomie estimée à environ 400 km (WLTP)

Galerie d’images Renault 5 Turbo 3E

Fiche technique RENAULT 5 TURBO 3E

Longueur : 4,08 m

Largeur : 2,03 m

Hauteur : 1,38 m

Empattement : 2,57 m

Garde au sol : 11,8 cm

Poids : 1 450 kilos

Architecture 800 volts avec 2 moteurs électriques dans les roues arrière 2 x 200 kW (540 cv / 4 800 Nm de couple)

Batterie lithium-ion 70 kWh

Capacité de recharge : de 15 à 80% en 15 minutes

Autonomie WLTP : un peu plus de 400 km

0 à 100 km/h : 3”5

Vitesse maxi : 270 km/h

Avec ces performances, la R5 Turbo 3E est taillée pour le show et le plaisir de conduite, notamment sur circuit et en drift.

Un cockpit futuriste

L’habitacle s’inscrit dans l’air du temps avec un design mélangeant inspirations rétros et technologiques. On retrouve :

• Un siège baquet et harnais pour un effet course

• Un tableau de bord avec 10 écrans digitaux affichant différents modes de conduite

• Un levier de frein à main inspiré du drift, pour optimiser les virages serrés

• Des finitions en fibre de carbone et des touches colorées rétros

Ce cockpit est à l’image du véhicule : un hommage au passé avec une approche résolument moderne.

Un modèle prêt pour l’avenir ?

Jusqu’à maintenant, la Renault 5 Turbo 3E restait un concept-car. Mais face à l’engouement qu’elle a suscité, une version de série verra donc bien le jour, comme l’indiquait Luca de Meo (patron de Renault) à la fin du documentaire “Anatomie d’un come-back” diffusé sur la plateforme Prime Vidéo.

Pourquoi cette R5 Turbo 3E fascine-t-elle autant ?

• Un design nostalgique réinventé pour les fans de la R5 Turbo originale

• Des performances électriques impressionnantes

• Une approche moderne du sport automobile, entre drift et plaisir de conduite

Après la (très réussie) Renault 5 électrique sortie en 2024, cette version Turbo 3E arrivera en concessions dans le courant du premier semestre 2027.

La Renault 5 Turbo 3E réussit un pari audacieux : marier le design et l’âme d’une légende avec les technologies électriques d’aujourd’hui. Avec sa commercialisation en 2027, elle restera très probablement un véritable symbole du renouveau automobile de Renault. Une chose est sûre : l’avenir de la sportivité électrique s’annonce excitant au vu de telles performances !

Crédit photo & vidéo : Renault©