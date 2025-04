“Aston Martin : légende intemporelle” par Arnaud Taquet. En librairie le 18 avril 2025

Les Éditions Ouest-France sortiront le 18 avril 2025 un très beau livre sur la marque Aston Martin, réalisé par Arnaud Taquet, spécialiste automobile. Cet ouvrage relié de 224 pages reprend l’histoire de la marque depuis les débuts jusqu’à aujourd’hui, avec une quantité incroyable de photos, prises la plupart par l’auteur.

Aston Martin : légende intemporelle

Les Éditions Ouest-France nous proposent une immersion visuelle dans l’univers Aston Martin, à travers des images exclusives capturées lors de courts essais ou de longs road trips. Accompagnées de textes rédigés par Arnaud Taquet, ces images ont été réalisées en grande partie par l’auteur, bien connu du monde automobile.

Arnaud Taquet a débuté très jeune comme journaliste et pilote essayeur pour la presse spécialisée. Aujourd’hui fort de quinze ans d’expérience, il intervient en tant que photographe commercial et réalisateur pour la publicité et œuvre essentiellement à soigner la communication des constructeurs. Son approche, bien qu’artistique, reflète son expertise technique et sa passion première et viscérale pour l’automobile.

Aston Martin : luxe et sportivité

Fondée en 1913 à Londres par Lionel Martin et Robert Bamford, Aston Martin tire son nom d’une course remportée par Martin à Aston Hill. Spécialisée dans les voitures de sport de luxe, la marque connaît des débuts modestes avant de se faire remarquer avec des modèles d’exception. Devenue célèbre grâce à son association avec James Bond dès 1964 (Goldfinger), Aston Martin incarne l’élégance britannique et la performance. Malgré plusieurs crises financières et changements de propriétaires, la marque continue de produire des voitures exclusives, alliant design raffiné et puissance, dans la plus pure tradition artisanale.

Arnaud Taquet revient à l’essence même de ce qui fait d’Aston Martin une légende intemporelle. Il invite à prendre le temps de rêver pleinement et de s’émerveiller en s’imprégnant de l’univers singulier de la marque, au-delà même de l’image dorée de l’agent 007. Ce livre met en lumière le modèles les plus iconiques autant que d’autres, moins répandus, mais peut-être plus désirables encore.

Le parti pris de l’esthétique est évident, soutenu par une richesse d’informations sur chacun des modèles ayant constitué l’origine, puis l’histoire de la marque anglaise. De la piste à la route, des plaines du Nord aux sommets des Alpes, des ondées parisiennes à la douceur du lac de Côme : immersion au cœur de ce qui compose, à mesure des décennies, l’âme d’Aston Martin.

Aston Martin : légende intemporelle

Éditions Ouest-France

Collection « Beaux livres »

Arnaud Taquet

ISBN 9782737391767

29 cm x 29 cm

Relié – 224 pages

Prix : 59 € En librairie

Date de sortie : 18 avril 2025