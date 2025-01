Le marché auto français enregistre une baisse de -3,2% sur l’année 2024

Voici une synthèse et un bilan sur les performances des voitures particulières (VP) sur le marché automobile français en décembre 2024 et pour l’ensemble de l’année 2024 :

Bilan du marché des voitures particulières (VP) en France – Décembre 2024

En décembre 2024, le marché des voitures particulières a enregistré 183 662 immatriculations, marquant une hausse de +1,5 % par rapport à décembre 2023. Cette progression reflète une légère reprise malgré un contexte global marqué par une certaine stabilité, voire une contraction dans d’autres segments du marché automobile.

• Répartition par groupe :

o Groupe Renault : Leader du mois, avec 45 630 unités immatriculées, en hausse de +13,9 %. La performance de la Renault Clio et des modèles hybrides a contribué à cette progression.

o Stellantis : Avec 32 649 immatriculations, il représente 17,8 % de part de marché mais subit une baisse de -6,7 % par rapport à l’année précédente.

o Toyota : Maintient une croissance notable de +11,0 %, avec une part de marché de 7,8 %, portée par les succès de ses modèles hybrides.

• Énergies : La transition énergétique continue de progresser, avec les modèles électriques représentant 16,9 % des ventes, en légère augmentation par rapport à 2023.

Bilan annuel 2024 – Voitures particulières

Sur l’ensemble de l’année 2024, les immatriculations de voitures particulières atteignent 1 718 417 unités, en recul de -3,2 % par rapport à 2023. Cette baisse reflète des défis économiques et logistiques, mais également des évolutions structurelles dans les préférences des consommateurs.

• Top des performances :

o Groupe Renault reste dominant avec 425 116 immatriculations, représentant 24,7 % du marché total.

o Stellantis, avec 452 900 unités, conserve une part importante de 26,4 %, bien que ses immatriculations soient en recul de -7,0 %.

o Toyota affiche la plus forte progression avec une hausse de +18,1 %, grâce à une gamme diversifiée et des modèles prisés comme la Toyota Yaris et C-HR.

• Énergies et mix énergétique :

o Les véhicules électriques et hybrides rechargeables continuent de gagner du terrain, totalisant près de 42,8 % du mix énergétique pour les VP.

o Les motorisations essence restent majoritaires mais en baisse, tandis que le diesel poursuit sa chute, tombant à 7,3 % des ventes totales.

• Segments de marché :

o Les modèles économiques et de gamme moyenne inférieure dominent les ventes avec 53 % des immatriculations.

o La part des SUV et tout-terrain continue de croître, représentant près de 49 % des ventes en 2024.

Conclusion et perspectives

L’année 2024 a été marquée par une contraction modérée des ventes de voitures particulières, illustrant les défis de la transition écologique et des contraintes économiques. Cependant, les performances des véhicules électrifiés témoignent d’un changement profond dans les comportements d’achat. Pour 2025, les constructeurs devront continuer à s’adapter à la demande croissante pour des véhicules plus propres et abordables, tout en maintenant l’attractivité de leurs gammes thermiques.

Ce bilan met en lumière les ajustements stratégiques nécessaires pour répondre aux attentes des consommateurs dans un marché en pleine mutation.

Crédit photo : Pixabay